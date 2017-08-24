Александр Бубнов: «Краснодару» будет непросто в Белграде

Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф квалификации Лиги Европы, «Краснодар» на выезде сыграет против «Црвены Звезды».

«Счет первого матча (3:2) плохой. Сербской команде теперь достаточно забить один мяч, а исполнителей впереди у нее хватает. С учетом того, какая поддержка у «Црвены Звезды», можно утверждать, что «Краснодар» ждет очень тяжелое испытание. «Быки» потратили очень много сил неделю назад, а также в Ростове на выходных, поэтому у хозяев, на мой взгляд, больше шансов на успех.



Матч станет отличной проверкой обороны «Краснодара» на прочность. Судя по всему, на нее будет оказываться очень серьезное давление. С другой стороны, гостям нужно проявить себя в контратаках, ведь «Црвена Звезда» в первой игре была небезгрешна. Сербов нельзя назвать непроходимыми – ошибок они совершают достаточно. Другое дело, сможет ли «Краснодар» ими воспользоваться и взять под контроль мяч так же, как дома.



«Быки» в обороне сейчас действуют не настолько надежно, чтобы можно было уверенно говорить о том, что они не пропустят в Белграде. Шансы можно оценить как равные, но у «Црвены Звезды» будет преимущество своего поля. Интересно посмотреть, как нынешний «Краснодар» будет выглядеть в условиях серьезного давления», - приводит слова Бубнова Sportbox.