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Эцио Гамба: До 2020 года я в России на все 100 процентов

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба рассказал о своем будущем в России.

– Я не говорю о каких-то других вариантах места работы, – приводит «RT на русском» слова Гамбы. – Раньше я работал с Италией, теперь работаю с Россией и думаю только о времени до следующих Олимпийских игр. Обычно после них я беру месяц отдыха, чтобы обдумать свое будущее. Мне нужна новая мотивация, чтобы продолжать работу. В России я до 2020 года на все 100 процентов и пока не хочу думать о том, что будет потом.

– За девять лет работы в России удалось выучить русский язык?
– Да, со спортсменами я говорю по-русски. Но язык у меня все еще плох, у меня нет времени на его изучение, нужно постоянно работать. Поэтому интервью мне лучше давать на итальянском или английском.

Напомним, Гамба был назначен главным тренером сборной России 12 ноября 2008 года. А 8 января 2016 года итальянец стал гражданином России.

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