Экс-чемпион UFC борется с поражением мозга

Легендарный боец ММА из Бразилии Вандерлей Сильва, который провел больше 50-ти боев за всю карьеру, рассказал о проблемах со здоровьем.

«Я сотрудничал с канадской компанией, выпускающей продукт, который защитит ваш мозг. Называется «Мозговая броня». Это спортивные добавки, которые содержат в себе комплекс витаминов, необходимых для поддержания работоспособности мозга. Их должен принимать каждый атлет, который подвергает свою голову опасности.

Я поехал туда, мы пообщались с доктором, который здорово помог мне, изучил немного симптомы, начал принимать эти добавки и хотел привезти их с собой в Бразилию. Доктор читал лекцию, в которой назвал десять симптомов повреждений мозга, и у меня было несколько из этого списка, которые могут случиться с каждым. Например, резкие смены настроения, проблемы со сном, проблемы с памятью, в общем, вещи не особо серьезные, но жизнь они тебе портят. Каждый спортсмен должен быть готов к такому повороту событий», – приводит слова Сильвы Сageside.