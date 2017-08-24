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Тина Канделаки: «Матч ТВ» отчитывается за каждый потраченный рубль

Источник:  Sports.ruКомментарии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о принципах работы телеканала.

«У нас все очень компактно и скромно. Если вы погуляете по телевидению, то поймете, что «Матч ТВ» как раз – бизнес-канал, который очень и очень аккуратно относится к расходам.

Я, как и вы, начиталась «Медузы». «Медуза», конечно, добила нас тут всех. У нас так устроен канал... Так как мы очень прозрачные, мы за каждый рубль отчитываемся так, что многим и не снилось.

Схема утверждения любого контента строится следующим образом. Я, например, подаю большое количество программ... Допустим, у меня есть идеи. Дальше эти идеи просчитывает программный департамент, включая аналитический отдел, какая доля у этой программы планируется. Рассчитав долю этой программы, дается бизнес-прогноз: насколько кейс убыточный или нет. Дальше я вношу этот кейс на рассмотрение комитета. Его утверждает большое и авторитетное жюри в лице финансового директора, генерального директора.

Например, у меня был проект «Кто хочет стать легионером?» где у нас пришло более 100 тысяч заявок, и «Бой в большом городе». Я так хочу, чтобы мы запустили «Бой в большом городе», вы не представляете. Или «Легионера». Но надо искать спонсора. Мы ждем спонсора, чтобы кейс был безубыточным. Ну или если он будет убыточным, то хотя бы за счет амортизации или каких-то других метрик мне позволили это делать», - приводит слова Канделаки Sports.ru со ссылкой на канал «Трансформатор».

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