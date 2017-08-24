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Эцио Гамба: Я очень горжусь тем, что Путин верит в мой профессионализм

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба рассказал о знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

«Я очень горжусь тем, что Путин верит в мой профессионализм. Мы много раз встречались и тренировались. Он очень хороший дзюдоист. Нам очень повезло, что у страны такой сильный руководитель. Путин занимается дзюдо, понимает его философию, понимает, что важно крепко стоять на земле обеими ногами, а не витать в облаках.

Мне нравится, как он ведет себя с нами. Он знает имена всех выдающихся спортсменов, он поддерживал нас в трудное время перед Олимпиадой, когда разразился мельдониевый скандал и против российской сборной развернули масштабную кампанию», – сказал Гамба в интервью «RT на русском».

Отметим, что в 2013 году «за большой вклад в развитие спорта в Российской Федерации» Гамба был награжден российским орденом Дружбы.

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