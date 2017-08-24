Ролан Гусев: ЦСКА ожидаемо прошел «Янг Бойз»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал победу армейцев в ответном матче против «Янг Бойз» и проход в групповой этап Лиги чемпионов.



«Молодцы ребята, сделали то, что должны были – вышли в группу, другого и не ждал. Все этого ждали, хотели, и игрокам можно поаплодировать.



Что касается соперника, то нельзя говорить, что он был не самым сильным. Они до этого обыграли киевское «Динамо». Это непростой соперник. Я не думаю, что команде было легко.



Тактика немного поменялась, Щенников теперь играет ближе к атаке, и от него требуется, чтобы он в атакующих действиях участвовал – вот он и забивает», - цитирует Гусева «Р-Спорт».

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.