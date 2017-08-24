Ролан Гусев: ЦСКА ожидаемо прошел «Янг Бойз»
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев
прокомментировал победу армейцев в ответном матче против «Янг Бойз» и
проход в групповой этап Лиги чемпионов.
«Молодцы ребята, сделали то, что должны были – вышли в группу, другого и не ждал. Все этого ждали, хотели, и игрокам можно поаплодировать.
Что касается соперника, то нельзя говорить, что он был не самым сильным. Они до этого обыграли киевское «Динамо». Это непростой соперник. Я не думаю, что команде было легко.
Тактика немного поменялась, Щенников теперь играет ближе к атаке, и от него требуется, чтобы он в атакующих действиях участвовал – вот он и забивает», - цитирует Гусева «Р-Спорт».
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция