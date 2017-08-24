Александр Григорян: Павлюченко и Давыдов выбыли на неопределенный срок
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер «Арарата» Александр Григорян
прокомментировал победу над «Балтикой» в матче 1/32 финала Кубка
России.
«Эту игру мы посвятили нашему тренеру Погосу Галстяну, у которого был сердечный приступ. Слава богу, все обошлось, но команда посвятила эту победу ему. В целом, мы провели качественный матч, но жалко, что Роман Павлюченко и Сергей Давыдов получили травмы и выбыли неизвестно на какой срок.
Добавлю, что на фоне очень мотивированного соперника, на мой взгляд, мы выглядели лучше», - цитирует Григоряна ТАСС.
Матч
Голы
Хурцидзе 9 (1:0). Степанец 23 (1:1). Давыдов 40 (2:1).
Место и дата
23 августа 19:00, Спартаковец, Онлайн-трансляция
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