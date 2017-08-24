Угадай соперников «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов и получи крутой подарок
Сегодня в 19:00 состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Московские клубы «Спартак» и ЦСКА узнают своих соперников.
Общественное движение «Россия любит футбол» проводит конкурс.
Тот кто максимально верно угадает исход жеребьевки для «Спартака» и ЦСКА получит в подарок толстовку от Nike!
Оставляйте ваши прогнозы в инстаграме (ЗДЕСЬ!) в комментариях до 19:00 (мск.)!
КОНКУРС!!! мы тем временем поздравляем ЦСКА с выходом в групповой раунд Лиги Чемпионов! А уже сегодня в 19:00 состоится жеребьевка,после которой мы узнаем какие гранды футбола приедут в Москву в этом году! А какие ваши прогнозы? Тот кто максимально верно угадает исход жеребьевки для Спартака и ЦСКА получит в подарок толстовку от Nike! Оставляйте ваши прогнозы в комментариях до 19:00! #конкурс #россиялюбитфутбол #цска #спартак #уефа #лигачемпионов