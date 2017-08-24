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Угадай соперников «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов и получи крутой подарок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в 19:00 состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Московские клубы «Спартак» и ЦСКА узнают своих соперников.

Общественное движение «Россия любит футбол» проводит конкурс.

Тот кто максимально верно угадает исход жеребьевки для «Спартака» и ЦСКА получит в подарок толстовку от Nike!

Оставляйте ваши прогнозы в инстаграме (ЗДЕСЬ!) в комментариях до 19:00 (мск.)! 

КОНКУРС!!! мы тем временем поздравляем ЦСКА с выходом в групповой раунд Лиги Чемпионов! А уже сегодня в 19:00 состоится жеребьевка,после которой мы узнаем какие гранды футбола приедут в Москву в этом году! А какие ваши прогнозы? Тот кто максимально верно угадает исход жеребьевки для Спартака и ЦСКА получит в подарок толстовку от Nike! Оставляйте ваши прогнозы в комментариях до 19:00! #конкурс #россиялюбитфутбол #цска #спартак #уефа #лигачемпионов

Публикация от Общественное движение (@russialovesfootball)

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Сергей Ващенко
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