Угадай соперников «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов и получи крутой подарок

Сегодня в 19:00 состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Московские клубы «Спартак» и ЦСКА узнают своих соперников.

Общественное движение «Россия любит футбол» проводит конкурс.

Тот кто максимально верно угадает исход жеребьевки для «Спартака» и ЦСКА получит в подарок толстовку от Nike!

Оставляйте ваши прогнозы в инстаграме (ЗДЕСЬ!) в комментариях до 19:00 (мск.)!