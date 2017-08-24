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Дракслер отказался от перехода в «Монако»

Источник:  Get French Football NewsКомментарии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер отказался от предложения клуба перейти в «Монако», сообщает Get French Football News.

Руководство вице-чемпионов Франции договорилось с монегасками о трансфере форварда Килиана Мбаппе за 140 миллионов евро плюс одного игрока. Этим игроком в «ПСЖ» предложили стать Дракслеру, но полузащитник сборной Германии заявил, что не собирается покидать Париж.

При этом по информации L’Equipe, в «ПСЖ» по-прежнему намерены пристроить немца в другой клуб. На днях агент игрока посетил Мюнхен, где провел переговоры с «Баварией», однако чемпионы Германии пока не дали ответ, интересен ли Дракслер.

Напомним, 23-летний полузащитник играет в «ПСЖ» с января этого года и в минувшем чемпионате Франции забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 17 матчах.

В нынешнем сезоне Дракслер выходил на поле в одном матче команды – в третьем туре с «Тулузой» (6:2) он за шесть минут до конца игры заменил Эдинсона Кавани.

Ранее в Германии Дракслер играл в «Шальке» и «Вольфсбурге».

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