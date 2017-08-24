Виктор Классон: «Краснодар» справится с напряженным графиком

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Црвены Звезды».



«Дома мы выиграли, но с перевесом всего в один мяч, и теперь нам будет непросто в ответном матче Белграде. Так или иначе, мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше, в групповой этап Лиги Европы.

Уверен, мы справимся с напряженным игровым графиком. Наша команда отлично физически готова, у нас хороший, глубокий состав, который позволяет тренеру проводить ротацию, так что не думаю, что для нас это будет проблемой», - цитирует Клаэссона официальный сайт клуба.