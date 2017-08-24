Виктор Классон: «Краснодар» справится с напряженным графиком
Источник: ФК «Краснодар»Комментарии
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон
поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги
Европы против «Црвены Звезды».
«Дома мы выиграли, но с перевесом всего в один мяч, и теперь нам будет непросто в ответном матче Белграде. Так или иначе, мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше, в групповой этап Лиги Европы.
Уверен, мы справимся с напряженным игровым графиком. Наша команда отлично физически готова, у нас хороший, глубокий состав, который позволяет тренеру проводить ротацию, так что не думаю, что для нас это будет проблемой», - цитирует Клаэссона официальный сайт клуба.
Матч
Место и дата
24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция
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