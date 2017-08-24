Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Классон: «Краснодар» справится с напряженным графиком

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Црвены Звезды». 

«Дома мы выиграли, но с перевесом всего в один мяч, и теперь нам будет непросто в ответном матче Белграде. Так или иначе, мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше, в групповой этап Лиги Европы.

Уверен, мы справимся с напряженным игровым графиком. Наша команда отлично физически готова, у нас хороший, глубокий состав, который позволяет тренеру проводить ротацию, так что не думаю, что для нас это будет проблемой», - цитирует Клаэссона официальный сайт клуба.

Матч

Црвена Звезда - Краснодар

Место и дата

24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: «Краснодару» будет непросто в БелградеБывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф квалификации Лиги Европы, «Краснодар» на выезде сыграет против «Црвены Звезды».Вячеслав Малафеев: Не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет ответный матч с «Утрехтом»Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».Александр Бубнов: Шансы «Зенита» пройти «Утрехт» оцениваю в 40%Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом».Переход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперПереход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Слуцкий попросил болельщиков поддержать «Халл Сити» на матче против «Болтона»
Шахматы
Александра Костенюк откроет новый филиал школы шахмат
Футбол
«Рубин» подтвердил переход Гарсии в «Леванте»
Футбол
Месси станет отцом в третий раз
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Виктор Классон
Виктор Классонвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости