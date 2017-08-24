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Рустем Сайманов: Проблем с финансированием у «Рубина» нет, вопрос в соответствии принципам фэйр-плей

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов прояснил финансовую ситуацию в клубе и высказался о возможных новичках.

– Проблем с текущим финансированием, у нас, к счастью, нет, – сказал Сайманов в интервью «БИЗНЕС Online». – Вопрос только в соответствии принципам финансового фэйр-плей УЕФА. В конце года у нас будет аудит. Мы общались с представителями УЕФА, говорили, что у нас новый собственник, но их это не интересует. Наш генеральный директор на днях был в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА, для обсуждения данных вопросов. Проблемы не вчера появились и тянутся с 2014 года. Тогда клубу дали отсрочку на три года.

– История про возможную аренду Кристиана Нобоа из «Зенита» в «Рубин» достоверна?
– Никогда не говори никогда. Но у нас пока и так много полузащитников и, если его брать, то как это будет выглядеть?

– Разговоры про Ерохина или Полоза – тоже только слухи?
– Это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать.

– Бухарова собираетесь возвращать?
– Я думаю, что «Ростов» его не отпустит.

Напомним, после семи туров «Рубин» набрал 11 очков и занимает шестое место в премьер-лиге.

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