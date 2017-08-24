Андрей Тихонов: В футболе очень мало сюрпризов

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу своей команды над «Сызранью-2003» в 1/32 Кубка России.

«Я думаю, что болельщикам игра понравилась. Хорошие моменты у «Сызрани-2003» были. Но сказалось мастерство наших футболистов, отсюда счет 2:0. Кто-то скажет, что счет не по игре, но это футбол. Те футболисты, которые сегодня вышли в основном составе, большая часть из которых не играла ранее, выглядели довольно неплохо и получили игровую практику. То, что мы хотели, выполнили. Победу и получение футболистами игровой практики.

В футболе сейчас очень мало можно преподнести сюрпризов. Все друг друга смотрят, все друг друга знают. Соперник играл с запредельной самоотдачей, с огромным желанием перед своими болельщиками, был полный стадион, я думаю, здесь это редко бывает. Сызранцы выглядели довольно хорошо. Бежали в быструю атаку, поэтому нам было непросто.

Есть ли задачи на Кубок России? В данный момент Кубок между двумя играми, довольно непростыми играми, поэтому мы не успеваем восстанавливать футболистов, чтобы подготовиться к серьезному матчу. Все-таки задача стоит у нас определенная, поэтому семь футболистов сегодня играли, которые редко выходят в стартовом составе. Я думаю, что вся первая лига так играла сегодня», — цитирует Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».