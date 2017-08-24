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Андрей Тихонов: В футболе очень мало сюрпризов

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу своей команды над «Сызранью-2003» в 1/32 Кубка России.

«Я думаю, что болельщикам игра понравилась. Хорошие моменты у «Сызрани-2003» были. Но сказалось мастерство наших футболистов, отсюда счет 2:0. Кто-то скажет, что счет не по игре, но это футбол. Те футболисты, которые сегодня вышли в основном составе, большая часть из которых не играла ранее, выглядели довольно неплохо и получили игровую практику. То, что мы хотели, выполнили. Победу и получение футболистами игровой практики.

В футболе сейчас очень мало можно преподнести сюрпризов. Все друг друга смотрят, все друг друга знают. Соперник играл с запредельной самоотдачей, с огромным желанием перед своими болельщиками, был полный стадион, я думаю, здесь это редко бывает. Сызранцы выглядели довольно хорошо. Бежали в быструю атаку, поэтому нам было непросто.

Есть ли задачи на Кубок России? В данный момент Кубок между двумя играми, довольно непростыми играми, поэтому мы не успеваем восстанавливать футболистов, чтобы подготовиться к серьезному матчу. Все-таки задача стоит у нас определенная, поэтому семь футболистов сегодня играли, которые редко выходят в стартовом составе. Я думаю, что вся первая лига так играла сегодня», — цитирует Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».

Матч

Сызрань-2003 - Крылья Советов - 0:2 (0:1)

Голы

Ткачук 27 (0:1). Ткачук 90 (0:2).

Место и дата

23 августа 18:00, Кристалл, Онлайн-трансляция

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