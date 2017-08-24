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Понтус Вернблум: Безразлично, кто попадется ЦСКА в Лиге чемпионов

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0) на «Арене ЦСКА» высказался о возможных соперниках по групповому этапу.

– Мы все очень довольны, – приводит слова Вернблума официальный сайт ЦСКА. – Клубу нужна была победа, и мы ее добились. Счастливы, что прошли в групповой этап Лиги чемпионов. На самом деле, мы должны были снимать все вопросы в первые десять минут. К сожалению, не получилось. Игра была немного нервная, но в конце первого тайма повели в счете. Во втором нарастили наше преимущество и больше стали действовать в обороне. В целом мы не реализовали множество моментов, могли побеждать с более крупным счетом.

– Можно ли сказать, что ЦСКА по классу выше АЕКа и «Янг Бойз»?
– Думаю, что да.

– Что случилось с Георгием Щенниковым? Он лучший бомбардир команды на старте сезона!
– Это означает, что остальные в крайне плохом состоянии! (Смеется.) Жора очень хорошо работает, он в отличной форме, забивает. Мы подшучиваем над ним, но он это правильно воспринимает.

– Какие команды хотели бы получить по итогам жеребьевки?
– Нам выбирать не приходится. Безразлично, кто нам попадется. Это лучший турнир в мире, все участники крайне сильны. Кто нам достанется, с теми и будем играть.

Напомним, победу ЦСКА принесли голы Георгия Щенникова и Алана Дзагоева.

Жеребьевка группового этапа пройдет 24 августа в Монако. Начало – 19:00 (мск). ЦСКА попал в четвертую корзину.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз»

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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