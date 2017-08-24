Понтус Вернблум: Безразлично, кто попадется ЦСКА в Лиге чемпионов
Полузащитник ЦСКА
Понтус Вернблум после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг
Бойз» (2:0) на «Арене ЦСКА» высказался о возможных соперниках по групповому
этапу.
– Мы все очень довольны, – приводит слова Вернблума официальный сайт ЦСКА. – Клубу нужна была победа, и мы ее добились. Счастливы, что прошли в групповой этап Лиги чемпионов. На самом деле, мы должны были снимать все вопросы в первые десять минут. К сожалению, не получилось. Игра была немного нервная, но в конце первого тайма повели в счете. Во втором нарастили наше преимущество и больше стали действовать в обороне. В целом мы не реализовали множество моментов, могли побеждать с более крупным счетом.
– Можно ли сказать,
что ЦСКА по классу выше АЕКа и «Янг Бойз»?
– Думаю, что да.
– Что случилось с
Георгием Щенниковым? Он лучший бомбардир команды на старте сезона!
– Это означает, что остальные в крайне плохом состоянии! (Смеется.) Жора очень хорошо работает, он в отличной форме, забивает. Мы подшучиваем над ним, но он это правильно воспринимает.
– Какие команды хотели
бы получить по итогам жеребьевки?
– Нам выбирать не приходится. Безразлично, кто нам попадется. Это лучший турнир в мире, все участники крайне сильны. Кто нам достанется, с теми и будем играть.
Напомним, победу ЦСКА принесли голы Георгия Щенникова и Алана Дзагоева.
Жеребьевка группового этапа пройдет 24 августа в Монако. Начало – 19:00 (мск). ЦСКА попал в четвертую корзину.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз»
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция