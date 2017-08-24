Понтус Вернблум: Безразлично, кто попадется ЦСКА в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0) на «Арене ЦСКА» высказался о возможных соперниках по групповому этапу.

– Мы все очень довольны, – приводит слова Вернблума официальный сайт ЦСКА. – Клубу нужна была победа, и мы ее добились. Счастливы, что прошли в групповой этап Лиги чемпионов. На самом деле, мы должны были снимать все вопросы в первые десять минут. К сожалению, не получилось. Игра была немного нервная, но в конце первого тайма повели в счете. Во втором нарастили наше преимущество и больше стали действовать в обороне. В целом мы не реализовали множество моментов, могли побеждать с более крупным счетом.

– Можно ли сказать, что ЦСКА по классу выше АЕКа и «Янг Бойз»?

– Думаю, что да.

– Что случилось с Георгием Щенниковым? Он лучший бомбардир команды на старте сезона!

– Это означает, что остальные в крайне плохом состоянии! (Смеется.) Жора очень хорошо работает, он в отличной форме, забивает. Мы подшучиваем над ним, но он это правильно воспринимает.

– Какие команды хотели бы получить по итогам жеребьевки?

– Нам выбирать не приходится. Безразлично, кто нам попадется. Это лучший турнир в мире, все участники крайне сильны. Кто нам достанется, с теми и будем играть.

Напомним, победу ЦСКА принесли голы Георгия Щенникова и Алана Дзагоева.

Жеребьевка группового этапа пройдет 24 августа в Монако. Начало – 19:00 (мск). ЦСКА попал в четвертую корзину.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз»