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Вячеслав Василевский: Макгрегор нокаутирует Мэйвезера

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Боец ММА Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором. 

«Бой, конечно же, грандиозен. Но грандиозен он не своими участниками, а тем, что здесь идет столкновение видов спорта… Что касается именно шансов, то я абсолютно не соглашусь с большинством, потому что Макгрегор славится именно своей ударной техникой и именно боксерской. Если смотреть на его поединки, то видно, что он работает именно в стиле боксера, несмотря на свои удары ногами. Он очень хорошо двигается, чувствует дистанцию, хорошо работает передней рукой. Соответственно, говорить, что у него нет шансов, совершенно неправильно. Плюс у Макгрегора есть огромное преимущество в физической силе. 

Бойцы ММА гораздо сильнее физически, нежели боксеры… Так что, я думаю, шансы у него есть, как в первых раундах, так и в заключительных, потому что он может его измотать, измотать «физухой», измотать в клинчах, навязать ему грязную работу… Если давать прогноз, то лично я думаю, что победителем из боя выйдет Макгрегор и он нокаутирует Мейвезера», — приводит слова Василевского FightSpace.

Мэйвезер – Макгрегор. Заключительная битва взглядов (видео)

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