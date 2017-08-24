Сергей Парейко: Не стал тренером, потому что не могу контролировать эмоции

Бывший вратарь «Томи» Сергей Парейко рассказал, почему после завершения карьеры решил не заниматься тренерской карьерой.

«Я, наверное, до сих пор не научился держать свои эмоции под контролем до конца. А работа тренера изначально подразумевает непосредственный контакт с футболистами, но при этом — терпение. Несмотря на то что у тебя все горит внутри, общение с игроками должно проходить в спокойном тоне. Я же человек взрывоопасный.

Ударить подопечного не могу. Просто сейчас жизнь меняется. Меняется и ситуация в футболе. То, что раньше считалось нормальным, допустимым, к примеру повышение голоса, для того, чтобы завести игроков, сейчас уже не всеми воспринимается. Та молодежь, которая подрастает, на это по-другому реагирует, нежели мы. Поэтому могли бы возникнуть конфликты. Кроме того, я себе честно отдаю отчет в том, что эта работа будет очень много времени занимать, а я за свое футбольное время и так очень долго находился в разъездах, а хочется побольше быть вместе с семьей. А то, что я остался в футболе, — это не удивительно. После окончания игровой карьеры мы договорились с президентом футбольного клуба «Левадия», что я переварю свои мысли и мы решим, в каком качестве я смогу работать в клубе. И через два месяца этот разговор состоялся.

Мне предложили поработать в качестве спортивного директора. Это очень интересное направление. Я отвечаю не только за основную команду, но и за дубль, за молодежную команду, за ту пирамиду, которая должна быть в любом профессиональном футбольном клубе. А что касается, как ты сказал, биржи и финансовой сферы, то это мне по-прежнему интересно. Но я занимаюсь этим делом в свободное от футбола время. Одно другому не мешает, а, напротив, где-то даже дополняет. Мне интересно заниматься и спортивными вопросами, и вопросами, связанными с бизнесом, экономикой», — цитирует Парейко официальный сайт «Томи».