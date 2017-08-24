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Сергей Парейко: Не стал тренером, потому что не могу контролировать эмоции

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Бывший вратарь «Томи» Сергей Парейко рассказал, почему после завершения карьеры решил не заниматься тренерской карьерой.

«Я, наверное, до сих пор не научился держать свои эмоции под контролем до конца. А работа тренера изначально подразумевает непосредственный контакт с футболистами, но при этом — терпение. Несмотря на то что у тебя все горит внутри, общение с игроками должно проходить в спокойном тоне. Я же человек взрывоопасный. 

Ударить подопечного не могу. Просто сейчас жизнь меняется. Меняется и ситуация в футболе. То, что раньше считалось нормальным, допустимым, к примеру повышение голоса, для того, чтобы завести игроков, сейчас уже не всеми воспринимается. Та молодежь, которая подрастает, на это по-другому реагирует, нежели мы. Поэтому могли бы возникнуть конфликты. Кроме того, я себе честно отдаю отчет в том, что эта работа будет очень много времени занимать, а я за свое футбольное время и так очень долго находился в разъездах, а хочется побольше быть вместе с семьей. А то, что я остался в футболе, — это не удивительно. После окончания игровой карьеры мы договорились с президентом футбольного клуба «Левадия», что я переварю свои мысли и мы решим, в каком качестве я смогу работать в клубе. И через два месяца этот разговор состоялся.

Мне предложили поработать в качестве спортивного директора. Это очень интересное направление. Я отвечаю не только за основную команду, но и за дубль, за молодежную команду, за ту пирамиду, которая должна быть в любом профессиональном футбольном клубе. А что касается, как ты сказал, биржи и финансовой сферы, то это мне по-прежнему интересно. Но я занимаюсь этим делом в свободное от футбола время. Одно другому не мешает, а, напротив, где-то даже дополняет. Мне интересно заниматься и спортивными вопросами, и вопросами, связанными с бизнесом, экономикой», — цитирует Парейко официальный сайт «Томи».

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