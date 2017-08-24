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Россия выиграла золото Универсиады в командном турнире шпажистов

Источник:  Газета.RuКомментарии

Мужская сборная России по фехтованию завоевала золотые медали на Универсиаде в Тайбэе в командном турнире шпажистов.

В финале сборная России в составе Сергея Биды, Алана Фардзинова, Дмитрия Гусева и Георгия Бруева нанесла поражение команде Венгрии (31:30). Бронзу выиграли представители Южной Кореи.

Это золото стало вторым для российских фехтовальщиков в Тайбэе. Ранее Бида стал чемпионом Универсиады в личном турнире. Кроме того, у женщин в индивидуальном турнире рапиристок Яна Алборова выиграла серебро, а Аделя Абдрахманова – бронзу.

Тайбэй (Тайвань)

Универсиада

Фехтование

Мужчины

Командный турнир

Финал

Россия – Венгрия – 31:30

Матч за третье место

Южная Корея – Япония – 45:40

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