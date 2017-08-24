Россия выиграла золото Универсиады в командном турнире шпажистов
Источник: Газета.RuКомментарии
Мужская сборная
России по фехтованию завоевала золотые медали на Универсиаде в Тайбэе в
командном турнире шпажистов.
В финале сборная России в составе Сергея Биды, Алана Фардзинова, Дмитрия Гусева и Георгия Бруева нанесла поражение команде Венгрии (31:30). Бронзу выиграли представители Южной Кореи.
Это золото стало вторым для российских фехтовальщиков в Тайбэе. Ранее Бида стал чемпионом Универсиады в личном турнире. Кроме того, у женщин в индивидуальном турнире рапиристок Яна Алборова выиграла серебро, а Аделя Абдрахманова – бронзу.
Тайбэй (Тайвань)
Универсиада
Фехтование
Мужчины
Командный турнир
Финал
Россия – Венгрия – 31:30
Матч за третье место
Южная Корея – Япония –
45:40
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