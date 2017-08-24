Россия выиграла золото Универсиады в командном турнире шпажистов

Россиянки Полякова и Черных взяли бронзу в синхронных прыжках в воду на Универсиаде Россиянки Мария Полякова и Елена Черных заняли третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Универсиаде в Тайбэе. Об этом сообщает «Газета».