Россиянки Полякова и Черных взяли бронзу в синхронных прыжках в воду на Универсиаде

Россиянки Мария Полякова и Елена Черных заняли третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Универсиаде в Тайбэе. Об этом сообщает «Газета».

Спортсменки из РФ набрали в сумме 270,3 балла, уступив представительницам Мексики Аранте Чавес и Мелани Эрнандес (290,22) и Ким На Ми и Ким Су Джи (280,89) из Южной Кореи.

Отметим, что ранее россиянин Илья Захаров выиграл золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина.