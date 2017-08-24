Россиянки Полякова и Черных взяли бронзу в синхронных прыжках в воду на Универсиаде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянки Мария Полякова и Елена Черных заняли третье место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Универсиаде в Тайбэе. Об этом сообщает «Газета».
Спортсменки из РФ набрали в сумме 270,3 балла, уступив представительницам Мексики Аранте Чавес и Мелани Эрнандес (290,22) и Ким На Ми и Ким Су Джи (280,89) из Южной Кореи.
Отметим, что ранее россиянин Илья Захаров выиграл золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина.
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