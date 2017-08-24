Василий Карасев: Революции у «Зенита» в новом сезоне не будет

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о подготовке команды к сезону.



- По именам «Зенит» в этом сезоне обновился очень серьезно, но ждет ли нас революция в плане игровой философии?

- Нет, конечно, революции не будет, потому что не хочется менять тот стиль, который давал результат и с которым мы проходили так далеко. Поэтому команду мы подбирали под свое видение баскетбола. Конечно, в силу разных причин, не всех игроков удалось удержать, но мы, я надеюсь, сумели собрать боеспособный состав. Правда, есть проблема, что он практически полностью обновился. Если есть костяк команды, то в него проще вводить новых игроков, объяснять им свою игровую философию, а сейчас у нас из старого состава осталось 3-4 человека, и пришли новые лидеры. Но у нас и работа соответствующая - даже в сложной ситуации сделать что-то хорошее.

- С другой стороны, кажется, что сейчас состав подобрался более опытный, с баскетболистами, уже выступавшими на самом серьезном уровне.

- Опыт есть, но только игры покажут, у кого, действительно, нервы в решающих матчах окажутся крепче. Еще раз повторюсь, что состав обновился на 80 процентов, и это проблема. Да, мы подбирали людей, которые прошли серьезные битвы на высоком уровне: это, например, Симонович, Курич, другие ребята с опытом выступлений в больших лигах и национальных сборных. В этом отношении все должно быть в порядке. Но у нас есть и молодые игроки, и всегда хорошо, когда присутствует подобный сплав молодости и опыта.

- Можете рассказать, над чем команда уже успела поработать на сборах, и что ее ожидает до конца пребывания в Сербии?

- Команда, я надеюсь, уже набрала физическую форму. Самое главное, что почти все приехали из отпуска в хороших кондициях, сами занимались летом, а потому в этом отношении было не так много работы. Сейчас нам предстоит работа над тактикой, много времени нужно будет потратить на построение нашего нападения, объяснить игрокам нашу философию, наработать командные связи и взаимодействие. В конце сбора у нас будет товарищеский матч, который и станет серьезной проверкой работы, проделанной на первом сборе, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, подопечные Василия Карасева будут находиться в Сербии с 15 августа по 5 сентября. 8 сентября зенитовцы отправятся в Турцию, где примут участие в двух товарищеских турнирах Gloria Cup. Команда планирует вернуться в Петербург 25 сентября. Первый официальный матч в Единой лиге ВТБ «Зенит» проведет 5 октября в Казани против УНИКСа.

В межсезонье петербургский клуб покинули Кайл Лэндри, Стефан Маркович, Райан Тулсон, Янис Тимма, Аарон Уайт, Тревор Мбакве, Александр Разумов и Евгений Войтюк. Состав команды пополнили Шейн Уиттингтон, Дрю Гордон, Скотти Рейнольдс, Николас Лапровиттола, Кайл Курич, Евгений Воронов и Марко Симонович.

