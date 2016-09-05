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Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»

  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
  • Московский Центр современного искусства ВИНЗАВОД и Олимпийский комплекс «Лужники» проводят совместную выставку оригинальных советских спортивных плакатов «Больше жизни». Экспозиция приурочена к 60-летию легендарной столичной арены.
 
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