Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»

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|Хоккей
|Россия2 : 3 ОТКанада
|Хоккей
|Витязь5 : 2Спартак
|Футбол
|Маккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
|Футбол
|Коньяспор0 : 1Шахтер
|Футбол
|Интер0 : 2Хапоэль Б-Ш
|Хоккей
|Барыс3 : 5СКА
|Хоккей
|Автомобилист2 : 4ЦСКА
|Футбол
|Кан0 : 3ПСЖ
|Футбол
|Сампдория0 : 0Милан
|Футбол
|Оренбург1 : 3Спартак
|Футбол
|Кёльн3 : 0Фрайбург
|Футбол
|Бетис1 : 2Гранада
|Футбол
|Челси0 : 1Ливерпуль
|Теннис
|Кузнецов- : -Недовесов
|Теннис
|Кравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
|Футбол
|Тамбов- : -Зенит-2
|Футбол
|Урал- : -Анжи
|Футбол
|Терек- : -Амкар
|Теннис
|Донской- : -Кукушкин
|Футбол
|Томь- : -Арсенал Тула
|Футбол
|Спартак-2- : -Спартак-Нальчик
|Хоккей
|Спартак- : -Динамо Москва
|Футбол
|Локомотив- : -Уфа