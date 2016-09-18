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Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия0 : 2Швеция
ХоккейФинляндия- : -U-23
ХоккейЙокерит- : -Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист- : -СКА
ФутболЗенит- : -Рубин
ХоккейДинамо Рига- : -Металлург Нк
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейU-23- : -Россия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
 
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«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»12«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»
Гонка Легенд-2016 в Раубичах15Гонка Легенд-2016 в Раубичах
Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком»18Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком»
Сборная России обыграла шведов в последнем матче квалификации Евробаскета-201715Сборная России обыграла шведов в последнем матче квалификации Евробаскета-2017
В Подмосковье состоялся забег «Сколковская миля-2016»12В Подмосковье состоялся забег «Сколковская миля-2016»
Московский «Локомотив» приехал на матч с «Уфой» на электричке6Московский «Локомотив» приехал на матч с «Уфой» на электричке
Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»16Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»
Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»18Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»
«Зенит» победил «Маккаби», совершив фантастический камбэк12«Зенит» победил «Маккаби», совершив фантастический камбэк
ЦСКА сыграл вничью с «Байером», отыграв два мяча18ЦСКА сыграл вничью с «Байером», отыграв два мяча
«Салават Юлаев» победил «Адмирал»12«Салават Юлаев» победил «Адмирал»
«Бавария» разгромила «Ростов» в Мюнхене12«Бавария» разгромила «Ростов» в Мюнхене
СКА разгромил «Северсталь» и одержал первую победу при Петре Воробьеве13СКА разгромил «Северсталь» и одержал первую победу при Петре Воробьеве
Первая встреча в «Гостиной «Советского спорта»11Первая встреча в «Гостиной «Советского спорта»
Бундеслига vs РФПЛ. ЦСКА уже в Германии15Бундеслига vs РФПЛ. ЦСКА уже в Германии
«Рубин» одержал первую победу под руководством Хави Грасии, победив «Урал»16«Рубин» одержал первую победу под руководством Хави Грасии, победив «Урал»
Жаркий лед-2. Сотникова, Липницкая и другие фигуристы во второй день прокатов в Сочи27Жаркий лед-2. Сотникова, Липницкая и другие фигуристы во второй день прокатов в Сочи
Гол Попова принес «Спартаку» победу над «Локомотивом»45Гол Попова принес «Спартаку» победу над «Локомотивом»
Жаркий лед. Российские фигуристы открывают сезон в Сочи28Жаркий лед. Российские фигуристы открывают сезон в Сочи
ЦСКА в первом официальном матче на новой арене разгромил «Терек», Траоре сделал дубль33ЦСКА в первом официальном матче на новой арене разгромил «Терек», Траоре сделал дубль
«Ростов» победил «Крылья Советов»19«Ростов» победил «Крылья Советов»
Яна Кудрявцева и Софья Великая принесли удачу ЦСКА18Яна Кудрявцева и Софья Великая принесли удачу ЦСКА
Первая тренировка Ивана Новосельцева в «Зените»34Первая тренировка Ивана Новосельцева в «Зените»
Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко в гостях у Sovsport.ru18Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко в гостях у Sovsport.ru
Сборная России победила команду Чехии35Сборная России победила команду Чехии
«Ак Барс» разгромил московское «Динамо»24«Ак Барс» разгромил московское «Динамо»
Евгений Ловчев представил свою книгу «Спартак» и другие»12Евгений Ловчев представил свою книгу «Спартак» и другие»

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