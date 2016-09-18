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ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
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|Формула-1
|Гран-при Сингапура. Гонка
|Теннис
|Кузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
|Футбол
|Интер2 : 1Ювентус
|Футбол
|Марсель0 : 0Лион
|Футбол
|Фиорентина1 : 0Рома
|Хоккей
|Югра0 : 2ЦСКА
|Футбол
|Крылья Советов1 : 2ЦСКА
|Футбол
|Краснодар2 : 1Ростов
|Футбол
|Эспаньол0 : 2Реал
|Хоккей
|Россия0 : 2Швеция
|Хоккей
|Финляндия- : -U-23
|Хоккей
|Йокерит- : -Сибирь
|Хоккей
|Динамо Минск- : -Авангард
|Футбол
|Алавес- : -Депортиво
|Хоккей
|Автомобилист- : -СКА
|Футбол
|Зенит- : -Рубин
|Хоккей
|Динамо Рига- : -Металлург Нк
|Хоккей
|Чехия- : -Европа
|Хоккей
|U-23- : -Россия
|Хоккей
|Финляндия- : -Швеция