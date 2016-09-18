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Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия0 : 2Швеция
ХоккейФинляндия- : -U-23
ХоккейЙокерит- : -Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист- : -СКА
ФутболЗенит- : -Рубин
ХоккейДинамо Рига- : -Металлург Нк
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейU-23- : -Россия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
 
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«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»12«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»
Легенды биатлона закладывают парк легенд на территории детского хосписа Лесная поляна15Легенды биатлона закладывают парк легенд на территории детского хосписа Лесная поляна
Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком»18Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком»
Сборная России обыграла шведов в последнем матче квалификации Евробаскета-201715Сборная России обыграла шведов в последнем матче квалификации Евробаскета-2017
В Подмосковье состоялся забег «Сколковская миля-2016»12В Подмосковье состоялся забег «Сколковская миля-2016»
Московский «Локомотив» приехал на матч с «Уфой» на электричке6Московский «Локомотив» приехал на матч с «Уфой» на электричке
Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»16Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»
Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»18Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»
«Зенит» победил «Маккаби», совершив фантастический камбэк12«Зенит» победил «Маккаби», совершив фантастический камбэк
ЦСКА сыграл вничью с «Байером», отыграв два мяча18ЦСКА сыграл вничью с «Байером», отыграв два мяча
«Салават Юлаев» победил «Адмирал»12«Салават Юлаев» победил «Адмирал»
«Бавария» разгромила «Ростов» в Мюнхене12«Бавария» разгромила «Ростов» в Мюнхене
СКА разгромил «Северсталь» и одержал первую победу при Петре Воробьеве13СКА разгромил «Северсталь» и одержал первую победу при Петре Воробьеве
Первая встреча в «Гостиной «Советского спорта»11Первая встреча в «Гостиной «Советского спорта»
Бундеслига vs РФПЛ. ЦСКА уже в Германии15Бундеслига vs РФПЛ. ЦСКА уже в Германии
«Рубин» одержал первую победу под руководством Хави Грасии, победив «Урал»16«Рубин» одержал первую победу под руководством Хави Грасии, победив «Урал»
Жаркий лед-2. Сотникова, Липницкая и другие фигуристы во второй день прокатов в Сочи27Жаркий лед-2. Сотникова, Липницкая и другие фигуристы во второй день прокатов в Сочи
Гол Попова принес «Спартаку» победу над «Локомотивом»45Гол Попова принес «Спартаку» победу над «Локомотивом»
Жаркий лед. Российские фигуристы открывают сезон в Сочи28Жаркий лед. Российские фигуристы открывают сезон в Сочи
ЦСКА в первом официальном матче на новой арене разгромил «Терек», Траоре сделал дубль33ЦСКА в первом официальном матче на новой арене разгромил «Терек», Траоре сделал дубль
«Ростов» победил «Крылья Советов»19«Ростов» победил «Крылья Советов»
Яна Кудрявцева и Софья Великая принесли удачу ЦСКА18Яна Кудрявцева и Софья Великая принесли удачу ЦСКА
Первая тренировка Ивана Новосельцева в «Зените»34Первая тренировка Ивана Новосельцева в «Зените»
Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко в гостях у Sovsport.ru18Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко в гостях у Sovsport.ru
Сборная России победила команду Чехии35Сборная России победила команду Чехии
«Ак Барс» разгромил московское «Динамо»24«Ак Барс» разгромил московское «Динамо»
Евгений Ловчев представил свою книгу «Спартак» и другие»12Евгений Ловчев представил свою книгу «Спартак» и другие»

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