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ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция
 
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«Зенит» разгромил «Рубин» и одержал третью победу подряд в РФПЛ20«Зенит» разгромил «Рубин» и одержал третью победу подряд в РФПЛ
Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в Самаре25Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в Самаре
Сборная России проиграла Швеции в первом матче на Кубке мира17Сборная России проиграла Швеции в первом матче на Кубке мира
«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»12«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»
Гонка Легенд-2016 в Раубичах15Гонка Легенд-2016 в Раубичах
Легенды биатлона закладывают парк легенд на территории детского хосписа Лесная поляна15Легенды биатлона закладывают парк легенд на территории детского хосписа Лесная поляна
Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком»18Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком»
Сборная России обыграла шведов в последнем матче квалификации Евробаскета-201715Сборная России обыграла шведов в последнем матче квалификации Евробаскета-2017
В Подмосковье состоялся забег «Сколковская миля-2016»12В Подмосковье состоялся забег «Сколковская миля-2016»
Московский «Локомотив» приехал на матч с «Уфой» на электричке6Московский «Локомотив» приехал на матч с «Уфой» на электричке
Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»16Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»
Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»18Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»
«Зенит» победил «Маккаби», совершив фантастический камбэк12«Зенит» победил «Маккаби», совершив фантастический камбэк
ЦСКА сыграл вничью с «Байером», отыграв два мяча18ЦСКА сыграл вничью с «Байером», отыграв два мяча
«Салават Юлаев» победил «Адмирал»12«Салават Юлаев» победил «Адмирал»
«Бавария» разгромила «Ростов» в Мюнхене12«Бавария» разгромила «Ростов» в Мюнхене
СКА разгромил «Северсталь» и одержал первую победу при Петре Воробьеве13СКА разгромил «Северсталь» и одержал первую победу при Петре Воробьеве
Первая встреча в «Гостиной «Советского спорта»11Первая встреча в «Гостиной «Советского спорта»
Бундеслига vs РФПЛ. ЦСКА уже в Германии15Бундеслига vs РФПЛ. ЦСКА уже в Германии
«Рубин» одержал первую победу под руководством Хави Грасии, победив «Урал»16«Рубин» одержал первую победу под руководством Хави Грасии, победив «Урал»
Жаркий лед-2. Сотникова, Липницкая и другие фигуристы во второй день прокатов в Сочи27Жаркий лед-2. Сотникова, Липницкая и другие фигуристы во второй день прокатов в Сочи
Гол Попова принес «Спартаку» победу над «Локомотивом»45Гол Попова принес «Спартаку» победу над «Локомотивом»
Жаркий лед. Российские фигуристы открывают сезон в Сочи28Жаркий лед. Российские фигуристы открывают сезон в Сочи
ЦСКА в первом официальном матче на новой арене разгромил «Терек», Траоре сделал дубль33ЦСКА в первом официальном матче на новой арене разгромил «Терек», Траоре сделал дубль
«Ростов» победил «Крылья Советов»19«Ростов» победил «Крылья Советов»
Яна Кудрявцева и Софья Великая принесли удачу ЦСКА18Яна Кудрявцева и Софья Великая принесли удачу ЦСКА
Первая тренировка Ивана Новосельцева в «Зените»34Первая тренировка Ивана Новосельцева в «Зените»

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