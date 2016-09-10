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статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
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|Хоккей
|Северная Америка3 : 4Россия
|Хоккей
|Адмирал3 : 4 ОТАк Барс
|Хоккей
|Барыс4 : 0ЦСКА
|Хоккей
|Локомотив6 : 3Спартак
|Футбол
|Милан2 : 0Лацио
|Теннис
|Петкович4:6, 0:2Павлюченкова
|Теннис
|Медведев6:4, 6:0Бублик
|Хоккей
|Металлург4 : 2Слован
|Футбол
|Вольфсбург1 : 5Боруссия
|Хоккей
|Финляндия0 : 2Швеция
|Футбол
|СКА-Хабаровск1 : 0Спартак
|Теннис
|Типсаревич3:6, 5:7Южный
|Футбол
|Енисей2 : 1ЦСКА
|Футбол
|Спартак-Нальчик0 : 0Краснодар
|Футбол
|Химки- : -Локомотив
|Теннис
|Рублев6:3, 4:1Кукушкин
|Футбол
|Динамо4 : 0Ростов
|Теннис
|Донской3:6, 5:7Кузнецов
|Футбол
|Факел- : -Терек
|Хоккей
|Швеция- : -Северная Америка
|Хоккей
|Канада- : -Европа
|Футбол
|Тамбов- : -Зенит
|Хоккей
|Салават Юлаев- : -Слован
|Хоккей
|Динамо Москва- : -Торпедо
|Футбол
|Чита- : -Рубин
|Хоккей
|Куньлунь- : -Ак Барс
|Футбол
|Шинник- : -Крылья Советов
|Хоккей
|Россия- : -Финляндия