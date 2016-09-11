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ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболФакел1 : 1Терек
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ФутболСпартак-Нальчик0 : 2Краснодар
ФутболХимки0 : 1Локомотив
ФутболБарселона- : -Атлетико
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия
 
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«Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России21«Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России
«Динамо» разгромило «Ростов» в Кубке России18«Динамо» разгромило «Ростов» в Кубке России
Открытие футбольной школы ФК «Барселона» в Москве15Открытие футбольной школы ФК «Барселона» в Москве
Сборная России одержала первую победу на Кубке мира, одолев команду Северной Америки16Сборная России одержала первую победу на Кубке мира, одолев команду Северной Америки
«Зенит» разгромил «Рубин» и одержал третью победу подряд в РФПЛ20«Зенит» разгромил «Рубин» и одержал третью победу подряд в РФПЛ
Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в Самаре25Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в Самаре
Сборная России проиграла Швеции в первом матче на Кубке мира17Сборная России проиграла Швеции в первом матче на Кубке мира
«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»12«Краснодар» вырвал победу у «Ростова»
Гонка Легенд-2016 в Раубичах15Гонка Легенд-2016 в Раубичах
Легенды биатлона закладывают парк легенд на территории детского хосписа Лесная поляна15Легенды биатлона закладывают парк легенд на территории детского хосписа Лесная поляна
Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком»18Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком»
Сборная России обыграла шведов в последнем матче квалификации Евробаскета-201715Сборная России обыграла шведов в последнем матче квалификации Евробаскета-2017
В Подмосковье состоялся забег «Сколковская миля-2016»12В Подмосковье состоялся забег «Сколковская миля-2016»
Московский «Локомотив» приехал на матч с «Уфой» на электричке6Московский «Локомотив» приехал на матч с «Уфой» на электричке
Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»16Шоу «Алексей Немов и Легенды спорта»
Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»18Выставка советских спортивных плакатов «Больше жизни»
«Зенит» победил «Маккаби», совершив фантастический камбэк12«Зенит» победил «Маккаби», совершив фантастический камбэк
ЦСКА сыграл вничью с «Байером», отыграв два мяча18ЦСКА сыграл вничью с «Байером», отыграв два мяча
«Салават Юлаев» победил «Адмирал»12«Салават Юлаев» победил «Адмирал»
«Бавария» разгромила «Ростов» в Мюнхене12«Бавария» разгромила «Ростов» в Мюнхене
СКА разгромил «Северсталь» и одержал первую победу при Петре Воробьеве13СКА разгромил «Северсталь» и одержал первую победу при Петре Воробьеве
Первая встреча в «Гостиной «Советского спорта»11Первая встреча в «Гостиной «Советского спорта»
Бундеслига vs РФПЛ. ЦСКА уже в Германии15Бундеслига vs РФПЛ. ЦСКА уже в Германии
«Рубин» одержал первую победу под руководством Хави Грасии, победив «Урал»16«Рубин» одержал первую победу под руководством Хави Грасии, победив «Урал»
Жаркий лед-2. Сотникова, Липницкая и другие фигуристы во второй день прокатов в Сочи27Жаркий лед-2. Сотникова, Липницкая и другие фигуристы во второй день прокатов в Сочи
Гол Попова принес «Спартаку» победу над «Локомотивом»45Гол Попова принес «Спартаку» победу над «Локомотивом»
Жаркий лед. Российские фигуристы открывают сезон в Сочи28Жаркий лед. Российские фигуристы открывают сезон в Сочи

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