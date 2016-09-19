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ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболМанчестер Юнайтед- : -Заря
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
 
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Балотелли и «Ницца» провели тренировку накануне матча с «Краснодаром»11Балотелли и «Ницца» провели тренировку накануне матча с «Краснодаром»
«Зенит» провел тренировку перед матчем Лиги Европы с «Алкмаром»17«Зенит» провел тренировку перед матчем Лиги Европы с «Алкмаром»
Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира20Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира
ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов31ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов
ЦСКА обыграл «Куньлунь»21ЦСКА обыграл «Куньлунь»
СКА по буллитам обыграл «Адмирал» в первом матче после возвращения Знарка с Кубка мира20СКА по буллитам обыграл «Адмирал» в первом матче после возвращения Знарка с Кубка мира
«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок России20«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок России
Тренировка «Ростова» и ПСВ перед матчем Лиги чемпионов11Тренировка «Ростова» и ПСВ перед матчем Лиги чемпионов
«Рубин» одолел «Томь»15«Рубин» одолел «Томь»
«Спартак» проиграл «Уфе» и потерпел первое поражение в чемпионате20«Спартак» проиграл «Уфе» и потерпел первое поражение в чемпионате
Зверев обыграл Вавринку и стал победителем Spb Open14Зверев обыграл Вавринку и стал победителем Spb Open
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале Кубка мира20Сборная России проиграла канадцам в полуфинале Кубка мира
«Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»16«Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»25ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»
Мутко переизбран на пост президента РФС19Мутко переизбран на пост президента РФС
Сборная России обыграла финнов и вышла в полуфинал Кубка мира, где сразится с Канадой19Сборная России обыграла финнов и вышла в полуфинал Кубка мира, где сразится с Канадой
St. Petersburg Open 2016. Второй раунд14St. Petersburg Open 2016. Второй раунд
Чемпионат и Кубок России по летнему биатлону31Чемпионат и Кубок России по летнему биатлону
Лучшая гольфистка России Мария Верченова в гостях у Sovsport.ru22Лучшая гольфистка России Мария Верченова в гостях у Sovsport.ru
«Локомотив» разгромил «Химки» и вышел в 1/8 финала Кубка России17«Локомотив» разгромил «Химки» и вышел в 1/8 финала Кубка России
St. Petersburg Open 2016. Первый раунд23St. Petersburg Open 2016. Первый раунд
«Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России21«Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России
«Динамо» разгромило «Ростов» в Кубке России18«Динамо» разгромило «Ростов» в Кубке России
Открытие футбольной школы ФК «Барселона» в Москве15Открытие футбольной школы ФК «Барселона» в Москве
Сборная России одержала первую победу на Кубке мира, одолев команду Северной Америки16Сборная России одержала первую победу на Кубке мира, одолев команду Северной Америки
«Зенит» разгромил «Рубин» и одержал третью победу подряд в РФПЛ20«Зенит» разгромил «Рубин» и одержал третью победу подряд в РФПЛ
Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в Самаре25Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в Самаре

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