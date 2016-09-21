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ФутболЗенит5 : 0Алкмар
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ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
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ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
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ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ

  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
  • Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
 
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«Зенит» разгромил АЗ, забив пять безответных мячей12«Зенит» разгромил АЗ, забив пять безответных мячей
«Краснодар» победил «Ниццу» и Балотелли11«Краснодар» победил «Ниццу» и Балотелли
ЦСКА в серии буллитов уступил «Амуру»14ЦСКА в серии буллитов уступил «Амуру»
Дубль Полоза принес «Ростову» ничью в матче с ПСВ25Дубль Полоза принес «Ростову» ничью в матче с ПСВ
Балотелли и «Ницца» провели тренировку накануне матча с «Краснодаром»11Балотелли и «Ницца» провели тренировку накануне матча с «Краснодаром»
«Зенит» провел тренировку перед матчем Лиги Европы с «Алкмаром»17«Зенит» провел тренировку перед матчем Лиги Европы с «Алкмаром»
Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира20Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира
ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов31ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов
ЦСКА обыграл «Куньлунь»21ЦСКА обыграл «Куньлунь»
СКА по буллитам обыграл «Адмирал» в первом матче после возвращения Знарка с Кубка мира20СКА по буллитам обыграл «Адмирал» в первом матче после возвращения Знарка с Кубка мира
«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок России20«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок России
Тренировка «Ростова» и ПСВ перед матчем Лиги чемпионов11Тренировка «Ростова» и ПСВ перед матчем Лиги чемпионов
«Рубин» одолел «Томь»15«Рубин» одолел «Томь»
«Спартак» проиграл «Уфе» и потерпел первое поражение в чемпионате20«Спартак» проиграл «Уфе» и потерпел первое поражение в чемпионате
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Сборная России проиграла канадцам в полуфинале Кубка мира20Сборная России проиграла канадцам в полуфинале Кубка мира
«Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»16«Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»25ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»
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Сборная России обыграла финнов и вышла в полуфинал Кубка мира, где сразится с Канадой19Сборная России обыграла финнов и вышла в полуфинал Кубка мира, где сразится с Канадой
St. Petersburg Open 2016. Второй раунд14St. Petersburg Open 2016. Второй раунд
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Лучшая гольфистка России Мария Верченова в гостях у Sovsport.ru22Лучшая гольфистка России Мария Верченова в гостях у Sovsport.ru
«Локомотив» разгромил «Химки» и вышел в 1/8 финала Кубка России17«Локомотив» разгромил «Химки» и вышел в 1/8 финала Кубка России
St. Petersburg Open 2016. Первый раунд23St. Petersburg Open 2016. Первый раунд
«Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России21«Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России
«Динамо» разгромило «Ростов» в Кубке России18«Динамо» разгромило «Ростов» в Кубке России

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