Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 1Анжи
ХоккейСпартак0 : 1Куньлунь
ФутболБайер2 : 0Боруссия
ХоккейМеталлург Нк5 : 4 БМеталлург
ФутболСуонси1 : 2Ливерпуль
ФутболЛокомотив1 : 1Арсенал Тула
ФутболТерек2 : 1Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
Формула-1Гран-при Малайзии. Гонка
ФутболУфа1 : 1Амкар
ФутболЗенит4 : 2Спартак
ХоккейСлован1 : 1ЦСКА
ФутболРостов0 : 0ЦСКА
ФутболВаленсия0 : 2Атлетико
ХоккейЙокерит4 : 3Локомотив
ХоккейМедвешчак3 : 2СКА
ФутболКраснодар1 : 0Рубин
ФутболРома- : -Интер
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще галереи
Субботний забег Reebok «Стань человеком 6» при участии команды Sovsport.ru22Субботний забег Reebok «Стань человеком 6» при участии команды Sovsport.ru
Сборная России уступила аргентинцам в финале ЧМ по мини-футболу24Сборная России уступила аргентинцам в финале ЧМ по мини-футболу
«Локомотив» в добавленное время вырвал ничью у «Арсенала»18«Локомотив» в добавленное время вырвал ничью у «Арсенала»
Прощальный матч Екатерины Гамовой18Прощальный матч Екатерины Гамовой
«Куньлунь» с минимальным счетом обыграл «Спартак»14«Куньлунь» с минимальным счетом обыграл «Спартак»
Девушки и косплей с выставки «Игромир-2016»24Девушки и косплей с выставки «Игромир-2016»
Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ14Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ
«Зенит» разгромил АЗ, забив пять безответных мячей12«Зенит» разгромил АЗ, забив пять безответных мячей
«Краснодар» победил «Ниццу» и Балотелли11«Краснодар» победил «Ниццу» и Балотелли
ЦСКА в серии буллитов уступил «Амуру»14ЦСКА в серии буллитов уступил «Амуру»
Дубль Полоза принес «Ростову» ничью в матче с ПСВ25Дубль Полоза принес «Ростову» ничью в матче с ПСВ
Балотелли и «Ницца» провели тренировку накануне матча с «Краснодаром»11Балотелли и «Ницца» провели тренировку накануне матча с «Краснодаром»
«Зенит» провел тренировку перед матчем Лиги Европы с «Алкмаром»17«Зенит» провел тренировку перед матчем Лиги Европы с «Алкмаром»
Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира20Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира
ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов31ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов
ЦСКА обыграл «Куньлунь»21ЦСКА обыграл «Куньлунь»
СКА по буллитам обыграл «Адмирал» в первом матче после возвращения Знарка с Кубка мира20СКА по буллитам обыграл «Адмирал» в первом матче после возвращения Знарка с Кубка мира
«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок России20«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок России
Тренировка «Ростова» и ПСВ перед матчем Лиги чемпионов11Тренировка «Ростова» и ПСВ перед матчем Лиги чемпионов
«Рубин» одолел «Томь»15«Рубин» одолел «Томь»
«Спартак» проиграл «Уфе» и потерпел первое поражение в чемпионате20«Спартак» проиграл «Уфе» и потерпел первое поражение в чемпионате
Зверев обыграл Вавринку и стал победителем Spb Open14Зверев обыграл Вавринку и стал победителем Spb Open
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале Кубка мира20Сборная России проиграла канадцам в полуфинале Кубка мира
«Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»16«Ростов» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»25ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром»
Мутко переизбран на пост президента РФС19Мутко переизбран на пост президента РФС
Сборная России обыграла финнов и вышла в полуфинал Кубка мира, где сразится с Канадой19Сборная России обыграла финнов и вышла в полуфинал Кубка мира, где сразится с Канадой

Cпецпредложение