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|Футбол
|Томь1 : 1Урал
|Футбол
|Зенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
|Футбол
|Крылья Советов2 : 1Анжи
|Хоккей
|Спартак0 : 1Куньлунь
|Футбол
|Байер2 : 0Боруссия
|Хоккей
|Металлург Нк5 : 4 БМеталлург
|Футбол
|Суонси1 : 2Ливерпуль
|Футбол
|Локомотив1 : 1Арсенал Тула
|Футбол
|Терек2 : 1Оренбург
|футзал
|Россия - Аргентина
|Формула-1
|Гран-при Малайзии. Гонка
|Хоккей
|Йокерит4 : 3Локомотив
|Хоккей
|Медвешчак5 : 4 ОТСКА
|Футбол
|Краснодар1 : 0Рубин
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|Сельта4 : 3Барселона
|Футбол
|Уфа1 : 1Амкар
|Футбол
|Зенит4 : 2Спартак
|Хоккей
|Слован1 : 2 ОТЦСКА
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|Ростов2 : 0ЦСКА
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|Рома2 : 1Интер
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|Барыс- : -Нефтехимик
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|Югра- : -Лада