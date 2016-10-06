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Хоккей
19:30
СКА
2 : 0
ЦСКА
Футбол
21:45
Исландия
3 : 2
Финляндия
Футбол
21:45
Турция
2 : 2
Украина
Футбол
21:45
Ирландия
1 : 0
Грузия
Футбол
21:45
Косово
0 : 6
Хорватия
Футбол
21:45
Италия
1 : 1
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа D
21:45
Австрия
2 : 2
Уэльс
21:45
Молдавия
0 : 3
Сербия
21:45
Ирландия
1 : 0
Грузия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа G
21:45
Италия
1 : 1
Испания
21:45
Македония
1 : 2
Израиль
21:45
Лихтенштейн
0 : 2
Албания
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа I
21:45
Исландия
3 : 2
Финляндия
21:45
Турция
2 : 2
Украина
21:45
Косово
0 : 6
Хорватия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа A Тур 3
13:35
Южная Корея
3 : 2
Катар
16:00
Узбекистан
0 : 1
Иран
14:35
Китай
0 : 1
Сирия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа B Тур 3
13:35
Япония
2 : 1
Ирак
20:45
Саудовская Аравия
2 : 2
Австралия
19:00
ОАЭ
3 : 1
Таиланд
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2016/2017 Тур 14
15:00
Носта
1 : 2
Олимпиец
18:00
КАМАЗ
1 : 0
Лада-Тольятти
17:00
Волга Ульяновск
1 : 0
Динамо Киров
18:00
Сызрань-2003
2 : 2
Зенит-Ижевск
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
12:30
Адмирал
1 : 0
ХК Сочи
14:30
Куньлунь
4 : 2
Спартак
17:00
Металлург
4 : 3
Трактор
19:30
Динамо Минск
2 : 3 ОТ
Витязь
20:00
Слован
3 : 2
Северсталь
12:30
Амур
0 : 1
Торпедо
16:00
Авангард
2 : 1 Б
Сибирь
19:30
СКА
2 : 0
ЦСКА
19:30
Динамо Рига
3 : 2 Б
Локомотив
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 6
13:00
Кузнецкие Медведи
5 : 4
Тюменский Легион
17:00
Ирбис
0 : 2
Стальные Лисы
17:30
Ладья
1 : 2
Сарматы
14:30
Сибирские Снайперы
5 : 2
Мамонты Югры
17:00
Спутник Альметьевск
1 : 1
Снежные Барсы
18:00
Реактор
7 : 1
Алтай
Теннис.
China Open 2016 1/8 финала
07:30
Радванска
6:3, 6:1
Возняцки
09:00
Кербер
3:6, 5:7
Свитолина
14:30
Чжанг
6:0, 6:3
Халеп
07:30
Плишкова
1:6, 6:3, 6:7
Конта
09:00
Гаврилова
6:4, 6:3
Гарсия
Теннис.
China Open 2016 1/8 финала
11:00
Пуй
7:6, 6:7, 4:6
Димитров
16:00
Маннарино
1:6, 6:7
Надаль
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
15:10
Енисей
84 : 97
ЦСКА
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Второй квалификационный раунд Ответные матчи
19:00
Орадя
70 : 58
Лукойл Академик
19:15
Баккен Беарс
83 : 70
Университатя
19:00
Ирони
71 : 67
Цмоки-Минск
20:00
Университатя
66 : 85
Ушак Спортиф
Результаты дня
Футбол
19:00
Германия (U-21)
- : -
Россия (U-21)
Футбол
21:45
Венгрия
- : -
Швейцария
Футбол
21:45
Голландия
- : -
Белоруссия
Футбол
21:45
Бельгия
- : -
Босния
Футбол
21:45
Португалия
- : -
Андорра
Футбол
21:45
Франция
- : -
Болгария
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа A
21:45
Люксембург
- : -
Швеция
21:45
Франция
- : -
Болгария
21:45
Голландия
- : -
Белоруссия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа B
21:45
Венгрия
- : -
Швейцария
21:45
Португалия
- : -
Андорра
21:45
Латвия
- : -
Фареры
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа H
21:45
Бельгия
- : -
Босния
21:45
Эстония
- : -
Гибралтар
21:45
Греция
- : -
Кипр
Футбол.
Клубы / Сборные. Квалификация (U-21)
19:00
Германия (U-21)
- : -
Россия (U-21)
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа E
18:30
Гана
- : -
Уганда
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 9
00:00
Эквадор
- : -
Чили
02:30
Парагвай
- : -
Колумбия
05:15
Перу
- : -
Аргентина
02:00
Уругвай
- : -
Венесуэла
03:45
Бразилия
- : -
Боливия
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
16:30
Барыс
- : -
Лада
17:00
Югра
- : -
Ак Барс
17:00
Автомобилист
- : -
Нефтехимик
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
14:00
Ермак
- : -
Динамо Балашиха
15:30
Торпедо У-К
- : -
Химик
17:00
СКА-Нева
- : -
Торос
18:30
Саров
- : -
Челмет
19:00
Звезда
- : -
Ижсталь
15:00
Сокол
- : -
Динамо СПб
16:00
Сарыарка
- : -
ТХК
18:30
Ариада-НХ
- : -
Южный Урал
19:00
Буран
- : -
Молот-Прикамье
19:00
Рязань
- : -
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 6
11:00
Авто
- : -
Толпар
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 6
18:30
МХК Динамо СПб
- : -
Тайфун
19:30
Атланты
- : -
Амурские Тигры
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:30
Автодор
- : -
Нижний Новгород
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при Японии
04:00
Гран-при Японии. Практика I
08:00
Гран-при Японии. Практика II
футзал.
Суперлига 2016/2017
18:00
Прогресс
- : -
КПРФ
Результаты дня
Хоккей
10:00
Адмирал
- : -
Спартак
Футбол
15:00
Динамо
- : -
Кубань
Футбол
19:00
Англия
- : -
Мальта
Футбол
13:00
Енисей
- : -
Факел
Хоккей
17:00
СКА
- : -
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Футбол
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- : -
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа C
19:00
Азербайджан
- : -
Норвегия
21:45
Северная Ирландия
- : -
Сан-Марино
21:45
Германия
- : -
Чехия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа E
19:00
Армения
- : -
Румыния
21:45
Польша
- : -
Дания
19:00
Черногория
- : -
Казахстан
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа F
19:00
Англия
- : -
Мальта
21:45
Шотландия
- : -
Литва
21:45
Словения
- : -
Словакия
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 15
12:00
Луч-Энергия
- : -
Тамбов
14:00
Тюмень
- : -
Сокол
15:00
Спартак-2
- : -
Тосно
17:00
Зенит-2
- : -
Сибирь
17:00
Спартак-Нальчик
- : -
СКА-Хабаровск
13:00
Енисей
- : -
Факел
15:00
Динамо
- : -
Кубань
17:00
Балтика
- : -
Мордовия
17:00
Волгарь
- : -
Химки
18:00
Нефтехимик
- : -
Шинник
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа A
20:30
ДР Конго
- : -
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Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа C
18:00
Габон
- : -
Марокко
21:00
Кот-д'Ивуар
- : -
Мали
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Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа D
21:00
Буркина-Фасо
- : -
ЮАР
23:00
Сенегал
- : -
Кабо-Верде
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
10:00
Амур
- : -
ХК Сочи
12:30
Куньлунь
- : -
Торпедо
14:30
Салават Юлаев
- : -
Трактор
17:00
Динамо Минск
- : -
Динамо Москва
10:00
Адмирал
- : -
Спартак
13:30
Сибирь
- : -
Металлург Нк
17:00
СКА
- : -
Йокерит
18:00
Медвешчак
- : -
Северсталь
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 6
11:00
Авто
- : -
Толпар
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 6
13:00
ХК Рига
- : -
Алмаз
13:00
Атланты
- : -
Амурские Тигры
13:00
Русские Витязи
- : -
СКА-1946
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МХК Динамо СПб
- : -
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Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
13:00
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- : -
ЦСКА
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16:00
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Ухта
- : -
Норильский никель
12:30
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Газпром-Югра
15:00
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СКА дома обыграл ЦСКА
Илья Смирнов
6 октября 2016, 22:41
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