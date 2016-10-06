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Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
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ЦСКА в серии буллитов уступил «Амуру»14ЦСКА в серии буллитов уступил «Амуру»
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Балотелли и «Ницца» провели тренировку накануне матча с «Краснодаром»11Балотелли и «Ницца» провели тренировку накануне матча с «Краснодаром»
«Зенит» провел тренировку перед матчем Лиги Европы с «Алкмаром»17«Зенит» провел тренировку перед матчем Лиги Европы с «Алкмаром»
Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира20Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира
ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов31ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» на групповом этапе Лиги чемпионов
ЦСКА обыграл «Куньлунь»21ЦСКА обыграл «Куньлунь»

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