Стратегическая сессия «Новые медиа и спорт» под патронатом ИД «Советский спорт»

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Футбол
19:00
Россия (U-21)
1 : 1
Финляндия (U-21)
Хоккей
19:30
Спартак
2 : 3
Авангард
Футбол
21:45
Германия
2 : 0
Северная Ирландия
Хоккей
19:00
ЦСКА
3 : 6
Йокерит
Футбол
21:45
Польша
2 : 1
Армения
Футбол
21:45
Словения
0 : 0
Англия
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа C
21:45
Германия
2 : 0
Северная Ирландия
21:45
Чехия
0 : 0
Азербайджан
21:45
Норвегия
4 : 1
Сан-Марино
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа E
19:00
Казахстан
0 : 0
Румыния
21:45
Польша
2 : 1
Армения
21:45
Дания
0 : 1
Черногория
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа F
21:45
Литва
2 : 0
Мальта
21:45
Словения
0 : 0
Англия
21:45
Словакия
3 : 0
Шотландия
Футбол.
Клубы / Сборные. Квалификация (U-21)
19:00
Россия (U-21)
1 : 1
Финляндия (U-21)
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 10
23:00
Боливия
2 : 2
Эквадор
23:30
Колумбия
2 : 2
Уругвай
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа A Тур 4
16:00
Узбекистан
2 : 0
Китай
19:00
Катар
1 : 0
Сирия
17:45
Иран
1 : 0
Южная Корея
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа B Тур 4
12:00
Австралия
1 : 1
Япония
20:45
Саудовская Аравия
3 : 0
ОАЭ
15:30
Ирак
4 : 0
Таиланд
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2016/2017 Тур 15
14:00
Зенит-Ижевск
2 : 1
Волга Ульяновск
16:00
Лада-Тольятти
0 : 0
Сызрань-2003
14:00
Динамо Киров
0 : 1
Челябинск
18:00
Олимпиец
1 : 0
КАМАЗ
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
14:30
Салават Юлаев
2 : 3
Югра
18:00
Лада
2 : 3
Куньлунь
19:00
Ак Барс
2 : 1
Амур
19:00
Нефтехимик
1 : 3
Адмирал
19:30
Торпедо
1 : 3
Сибирь
17:00
Трактор
3 : 4
Барыс
19:00
ЦСКА
3 : 6
Йокерит
19:00
Северсталь
4 : 3
Динамо Рига
19:30
ХК Сочи
3 : 2
Металлург Нк
19:30
Спартак
2 : 3
Авангард
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
14:00
Ермак
4 : 3 ОТ
Химик
15:00
Торос
4 : 2
Сарыарка
17:00
Рубин
1 : 3
Рязань
18:00
СКА-Нева
2 : 0
Молот-Прикамье
15:00
Сокол
1 : 3
ТХК
16:30
Зауралье
3 : 0
Буран
17:30
Ижсталь
3 : 2
Торпедо У-К
19:00
Звезда
4 : 5 ОТ
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 7
13:00
МХК Динамо СПб
4 : 7
Амурские Тигры
19:30
Атланты
2 : 4
Тайфун
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/16 финала
12:30
Тсонга
6:3, 7:6
Типсаревич
13:00
Джокович
6:3, 6:3
Фоньини
12:30
Монфис
7:6, 6:3
Андерсон
15:00
Зверев
3:6, 6:3, 6:2
Чилич
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/32 финала
08:00
Гранольерс
7:5, 7:6
Сугита
08:15
Гарсия-Лопес
7:5, 6:7, 3:6
Лоренци
09:30
Кириос
6:4, 6:4
Куэрри
09:30
Симон
6:0, 6:3
Каррено-Буста
11:00
Димитров
6:4, 6:4
Гаске
08:00
Пуй
6:3, 6:3
Вердаско
08:15
Лопес
7:6, 4:6, 7:6
Феррер
09:30
Пеллья
6:7, 5:7
Сок
09:30
Дель Потро
6:4, 3:6, 5:7
Гоффен
11:00
Томич
3:6, 0:3
Баутиста-Агут
Результаты дня
Футбол
18:30
Химки
- : -
Динамо
Хоккей
19:30
Динамо Москва
- : -
Слован
Баскетбол
22:00
Реал
- : -
Олимпиакос
Баскетбол
19:30
Химки
- : -
Летувос Ритас
Баскетбол
20:00
Зенит
- : -
Бавария
Хоккей
02:00
Оттава
- : -
Торонто
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Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 13
18:30
Химки
- : -
Динамо
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 10
02:30
Чили
2 : 1
Перу
03:30
Венесуэла
0 : 2
Бразилия
02:30
Аргентина
0 : 1
Парагвай
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2016/2017 Тур 14
08:00
Смена
0 : 1
Чита
10:00
Сахалин
1 : 1
Зенит Иркутск
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
19:30
Динамо Москва
- : -
Слован
19:30
Витязь
- : -
Медвешчак
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
19:00
Дизель
- : -
Барс
19:00
Кристалл
- : -
Нефтяник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 7
14:00
Омские Ястребы
3 : 2
Алтай
16:00
Белые Медведи
- : -
Снежные Барсы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 7
15:00
Русские Витязи
1 : 1
СКА-Серебряные Львы
18:30
ХК Рига
- : -
Локо
19:30
Атланты
- : -
Тайфун
17:00
МХК Спартак
- : -
СКА-1946
18:30
МХК Динамо СПб
- : -
Амурские Тигры
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/16 финала
08:00
Гранольерс
7:6, 7:6
Бердых
08:00
Пэр
1:6, 6:7
Гоффен
09:45
Сок
6:3, 4:6, 6:4
Лопес
11:00
Кириос
3:6, 1:6
Зверев
12:30
Пуй
6:4, 7:6
Альмагро
08:00
Эдмунд
3:6, 4:6
Вавринка
09:30
Ву
2:6, 2:6
Симон
10:10
Раонич
6:2, 6:4
Лоренци
11:30
Поспишил
7:5, 7:6
Димитров
13:00
Надаль
3:6, 6:7
Троицки
13:00
Фритц
4:6, 4:6
Баутиста-Агут
15:00
Джонсон
2:5
Маррэй
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
19:00
Зенит-Казань
- : -
Белогорье
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
22:00
Реал
- : -
Олимпиакос
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа A
19:00
Литкабелис
- : -
МЗТ Скопье
22:00
Гран Канария
- : -
Цедевита
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа B
19:30
Химки
- : -
Летувос Ритас
21:00
Альба Берлин
- : -
Фуэнлабрада
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа C
20:00
Зенит
- : -
Бавария
21:45
Мурсия
- : -
Будучность
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа D
20:00
Валенсия
- : -
Ратиофарм
21:30
Олимпия
- : -
Локомотив
Результаты дня
Хоккей
02:00
Оттава
- : -
Торонто
Хоккей
19:30
ЦСКА
- : -
Динамо Минск
Баскетбол
20:00
Галатасарай
- : -
ЦСКА
Хоккей
03:00
Чикаго
- : -
Сент-Луис
Хоккей
19:30
СКА
- : -
Динамо Рига
Баскетбол
21:00
Милан
- : -
Маккаби Тель-Авив
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Хоккей.
КХЛ 2016/2017
17:00
Трактор
- : -
Югра
17:00
Металлург
- : -
Барыс
19:00
Северсталь
- : -
Йокерит
19:00
Ак Барс
- : -
Адмирал
19:30
Спартак
- : -
Металлург Нк
17:00
Салават Юлаев
- : -
Автомобилист
18:00
Лада
- : -
Амур
19:00
Нефтехимик
- : -
Куньлунь
19:00
Торпедо
- : -
Авангард
19:30
ЦСКА
- : -
Динамо Минск
19:30
СКА
- : -
Динамо Рига
19:30
ХК Сочи
- : -
Сибирь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017
02:00
Оттава
- : -
Торонто
05:00
Эдмонтон
- : -
Калгари
03:00
Чикаго
- : -
Сент-Луис
05:30
Сан-Хосе
- : -
Лос-Анджелес
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
16:30
Зауралье
- : -
Рязань
17:00
Торос
- : -
Торпедо У-К
17:00
Рубин
- : -
Буран
17:30
Ижсталь
- : -
Сарыарка
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 7
12:00
Белые Медведи
- : -
Снежные Барсы
14:00
Омские Ястребы
- : -
Алтай
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 7
17:00
МХК Спартак
- : -
СКА-1946
19:00
Русские Витязи
- : -
СКА-Серебряные Львы
18:30
ХК Рига
- : -
Локо
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Галатасарай
- : -
ЦСКА
22:00
Црвена Звезда
- : -
Дарушафака
21:00
Милан
- : -
Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
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12 октября 13:12
15
Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!
11 октября 23:30
9
ЦСКА в домашнем матче проиграл «Йокериту»
9 октября 19:51
23
Дубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-Рикой
9 октября 16:00
12
Болельщики сборной России перед матчем с Коста-Рикой
9 октября 13:53
5
Таинственный №63. Кто играл за ЦСКА в контрольном матче
8 октября 20:39
22
Гол Маркелова принес «Динамо» победу над «Кубанью»
8 октября 20:16
22
СКА разгромил «Йокерит» и вышел в лидеры КХЛ
8 октября 19:16
20
Тренировка сборной России на новом стадионе «Краснодара»
8 октября 17:01
29
Экскурсия по стадиону «Краснодара»
8 октября 13:18
22
Ускользнувшее золото. Погорилая упустила свой шанс во второй день «Финляндия Трофи»
7 октября 12:13
27
Огненное танго. Анна Погорилая «зажгла» в первый день турнира «Финляндия Трофи»
6 октября 22:41
14
СКА дома обыграл ЦСКА
6 октября 15:20
16
Тренировка сборной России по футболу
5 октября 18:06
10
Футбольному полю «Лужников» обновили прошивку
5 октября 17:48
18
Тренировка сборной России в Краснодаре
4 октября 22:15
10
«Спартак-Волгоград» – обладатель Суперкубка России по водному поло
4 октября 20:32
20
Тренировка сборной России перед матчем с Коста-Рикой
3 октября 23:35
13
Мини-футбольная сборная России вернулась в Москву с серебряными медалями чемпионата мира
3 октября 21:54
10
Презентация книги Евгения Ловчева на Арбате
3 октября 17:25
12
Кубок Кремля наш: Римшайте и Лесун выиграли престижнейший московский турнир
3 октября 00:00
12
Фьюри ушел, Фьюри вернулся
2 октября 22:15
12
«Ростов» не пустил ЦСКА на первое место РФПЛ
2 октября 20:55
12
Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Рубином»
2 октября 19:43
20
«Зенит» победил «Спартак»
2 октября 18:33
22
Субботний забег Reebok «Стань человеком 6» при участии команды Sovsport.ru
2 октября 12:53
24
Сборная России уступила аргентинцам в финале ЧМ по мини-футболу
2 октября 00:00
5
Клеверли победил Бремера