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Хоккей
19:00
Торпедо
3 : 2
Авангард
Хоккей
19:30
ЦСКА
7 : 2
Динамо Минск
Баскетбол
20:00
Галатасарай
84 : 109
ЦСКА
Хоккей
19:30
Спартак
2 : 3
Металлург Нк
Хоккей
19:30
СКА
4 : 1
Динамо Рига
Баскетбол
21:00
Милан
99 : 97
Маккаби Тель-Авив
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Хоккей.
КХЛ 2016/2017
17:00
Трактор
0 : 2
Югра
17:00
Металлург
3 : 1
Барыс
19:00
Северсталь
4 : 3 ОТ
Йокерит
19:00
Ак Барс
3 : 0
Адмирал
19:30
Спартак
2 : 3
Металлург Нк
17:00
Салават Юлаев
5 : 1
Автомобилист
18:00
Лада
5 : 1
Амур
19:00
Нефтехимик
4 : 3
Куньлунь
19:00
Торпедо
3 : 2
Авангард
19:30
ЦСКА
7 : 2
Динамо Минск
19:30
СКА
4 : 1
Динамо Рига
19:30
ХК Сочи
6 : 2
Сибирь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017
02:00
Оттава
5 : 4 ОТ
Торонто
05:00
Эдмонтон
7 : 4
Калгари
03:00
Чикаго
2 : 5
Сент-Луис
05:30
Сан-Хосе
2 : 1
Лос-Анджелес
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
16:30
Зауралье
4 : 2
Рязань
17:00
Торос
3 : 2
Торпедо У-К
17:00
Рубин
4 : 3 ОТ
Буран
17:30
Ижсталь
2 : 1 ОТ
Сарыарка
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 7
12:00
Белые Медведи
3 : 2
Снежные Барсы
14:00
Омские Ястребы
9 : 0
Алтай
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 7
17:00
МХК Спартак
2 : 5
СКА-1946
19:00
Русские Витязи
1 : 2
СКА-Серебряные Львы
18:30
ХК Рига
3 : 6
Локо
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/8 финала
08:00
Зверев
6:7, 6:4, 6:1
Гранольерс
09:30
Джокович
6:4, 6:4
Поспишил
12:45
Троицки
3:6, 3:6
Баутиста-Агут
13:50
Монфис
6:4, 4:6, 2:6
Гоффен
08:00
Тсонга
6:7, 6:2, 7:5
Зверев
09:30
Раонич
6:0, 4:6, 6:7
Сок
13:00
Пуй
1:6, 3:6
Маррэй
15:10
Симон
6:4, 6:4
Вавринка
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Галатасарай
84 : 109
ЦСКА
22:00
Црвена Звезда
70 : 73
Дарушафака
21:00
Милан
99 : 97
Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Баскетбол
19:00
УНИКС
63 : 69
Барселона
Футбол
19:30
ЦСКА
1 : 0
Уфа
Баскетбол
21:15
Панатинаикос
37 : 30
Жальгирис
Хоккей
19:00
Локомотив
2 : 1
Медвешчак
Футбол
20:00
Тулуза
3 : 1
Монако
Футбол
21:30
Боруссия
0 : 0
Герта
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 10
19:30
ЦСКА
1 : 0
Уфа
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 10
12:00
Амкар (мол)
0 : 0
Локомотив (мол)
15:00
Рубин (мол)
4 : 1
Крылья Советов (мол)
12:00
ЦСКА (мол)
5 : 0
Уфа (мол)
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 8
21:45
Лас-Пальмас
0 : 0
Эспаньол
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 7
21:30
Боруссия
0 : 0
Герта
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 9
20:00
Тулуза
3 : 1
Монако
21:45
Ницца
1 : 0
Лион
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
19:00
Локомотив
2 : 1
Медвешчак
19:30
Витязь
3 : 2
Слован
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017
02:00
Баффало
1 : 4
Монреаль
02:00
Рейнджерс
5 : 3
Айлендерс
02:30
Флорида
2 : 1 ОТ
Нью-Джерси
03:00
Виннипег
5 : 4 ОТ
Каролина
03:30
Даллас
4 : 2
Анахайм
02:00
Коламбус
3 : 6
Бостон
02:30
Тампа-Бэй
6 : 4
Детройт
03:00
Питтсбург
3 : 2 Б
Вашингтон
03:00
Сент-Луис
3 : 2
Миннесота
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
19:00
Дизель
3 : 2 Б
Саров
19:00
Кристалл
3 : 2 Б
Ариада-НХ
Теннис.
Shanghai Rolex Masters 2016 1/4 финала
08:20
Баутиста-Агут
6:3, 6:4
Тсонга
13:00
Гоффен
2:6, 2:6
Маррэй
09:30
Джокович
3:6, 7:6, 6:3
Зверев
15:00
Сок
6:4, 4:6, 6:7
Симон
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
63 : 69
Барселона
21:15
Панатинаикос
37 : 30
Жальгирис
20:30
Фенербахче
67 : 66
Бамберг
22:00
Лабораль Кутча
15 : 13
Анадолу Эфес
Результаты дня
Хоккей
13:00
Спартак
- : -
Сибирь
Футбол
17:00
Манчестер Сити
- : -
Эвертон
Футбол
17:00
Факел
- : -
Динамо
Футбол
14:30
Амкар
- : -
Локомотив
Футбол
17:00
Рубин
- : -
Крылья Советов
Футбол
19:30
Спартак
- : -
Ростов
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 10
14:30
Амкар
- : -
Локомотив
19:30
Спартак
- : -
Ростов
17:00
Рубин
- : -
Крылья Советов
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 10
12:00
Урал (мол)
- : -
Зенит (мол)
14:00
Оренбург (мол)
- : -
Томь (мол)
14:00
Спартак (мол)
- : -
Ростов (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 17
09:00
СКА-Хабаровск
- : -
Луч-Энергия
13:30
Тамбов
- : -
Спартак-2
15:00
Мордовия
- : -
Зенит-2
16:00
Сокол
- : -
Енисей
17:00
Факел
- : -
Динамо
12:00
Сибирь
- : -
Волгарь
15:00
Химки
- : -
Спартак-Нальчик
16:00
Тосно
- : -
Нефтехимик
17:00
Кубань
- : -
Балтика
17:00
Шинник
- : -
Тюмень
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 8
14:30
Челси
- : -
Лестер Сити
17:00
Борнмут
- : -
Халл Сити
17:00
Манчестер Сити
- : -
Эвертон
19:30
Кристал Пэлас
- : -
Вест Хэм
17:00
Арсенал
- : -
Суонси
17:00
Вест Бромвич
- : -
Тоттенхэм
17:00
Сток Сити
- : -
Сандерленд
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 8
14:00
Леганес
- : -
Севилья
19:30
Атлетико
- : -
Гранада
17:15
Барселона
- : -
Депортиво
21:45
Бетис
- : -
Реал
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 7
16:30
Айнтрахт
- : -
Бавария
16:30
Боруссия М
- : -
Гамбург
16:30
Хоффенхайм
- : -
Фрайбург
16:30
Аугсбург
- : -
Шальке 04
16:30
Кёльн
- : -
Ингольштадт
19:30
Вердер
- : -
Байер
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 8
16:00
Наполи
- : -
Рома
21:45
Ювентус
- : -
Удинезе
19:00
Пескара
- : -
Сампдория
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 9
18:00
Нанси
- : -
ПСЖ
21:00
Лорьян
- : -
Нант
21:00
Генгам
- : -
Лилль
21:00
Монпелье
- : -
Кан
21:00
Бастия
- : -
Анже
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 11
17:00
Олимпик
- : -
Шахтер
19:30
Черноморец
- : -
Динамо Киев
17:00
Заря
- : -
Волынь
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 13
14:00
Калуга
- : -
Арсенал-2
Хоккей.
КХЛ 2016/2017
13:00
Спартак
- : -
Сибирь
14:30
Трактор
- : -
Автомобилист
16:00
Лада
- : -
Адмирал
17:00
Торпедо
- : -
Металлург Нк
17:00
Ак Барс
- : -
Куньлунь
14:30
Салават Юлаев
- : -
Барыс
15:00
Металлург
- : -
Югра
17:00
Северсталь
- : -
Динамо Минск
17:00
ЦСКА
- : -
Динамо Рига
17:00
ХК Сочи
- : -
Авангард
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017
03:00
Нэшвилл
- : -
Чикаго
05:30
Лос-Анджелес
- : -
Филадельфия
04:00
Калгари
- : -
Эдмонтон
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017
11:00
Челмет
- : -
Рязань
15:00
Спутник
- : -
Торпедо У-К
15:00
Южный Урал
- : -
Буран
17:00
ТХК
- : -
Динамо СПб
15:00
Молот-Прикамье
- : -
Сарыарка
15:00
Торос
- : -
Ермак
16:00
Ижсталь
- : -
Сокол
17:00
Химик
- : -
Динамо Балашиха
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 7
15:00
Мамонты Югры
- : -
Авто
15:00
Тюменский Легион
- : -
Толпар
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УНИКС дома уступил «Барселоне»
Руслан Ишмухаметов
14 октября 2016, 21:53
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