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СКА победил рижское «Динамо»13СКА победил рижское «Динамо»
ЦСКА прервал серию поражений и забросил минскому «Динамо» 7 шайб13ЦСКА прервал серию поражений и забросил минскому «Динамо» 7 шайб
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Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!15Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!
Стратегическая сессия «Новые медиа и спорт» под патронатом ИД «Советский спорт»7Стратегическая сессия «Новые медиа и спорт» под патронатом ИД «Советский спорт»
ЦСКА в домашнем матче проиграл «Йокериту»9ЦСКА в домашнем матче проиграл «Йокериту»
Дубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-Рикой23Дубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-Рикой
Болельщики сборной России перед матчем с Коста-Рикой12Болельщики сборной России перед матчем с Коста-Рикой
Таинственный №63. Кто играл за ЦСКА в контрольном матче5Таинственный №63. Кто играл за ЦСКА в контрольном матче
Гол Маркелова принес «Динамо» победу над «Кубанью»22Гол Маркелова принес «Динамо» победу над «Кубанью»
СКА разгромил «Йокерит» и вышел в лидеры КХЛ22СКА разгромил «Йокерит» и вышел в лидеры КХЛ
Тренировка сборной России на новом стадионе «Краснодара»20Тренировка сборной России на новом стадионе «Краснодара»
Экскурсия по стадиону «Краснодара»29Экскурсия по стадиону «Краснодара»
Ускользнувшее золото. Погорилая упустила свой шанс во второй день «Финляндия Трофи»22Ускользнувшее золото. Погорилая упустила свой шанс во второй день «Финляндия Трофи»
Огненное танго. Анна Погорилая «зажгла» в первый день турнира «Финляндия Трофи»27Огненное танго. Анна Погорилая «зажгла» в первый день турнира «Финляндия Трофи»
СКА дома обыграл ЦСКА14СКА дома обыграл ЦСКА
Тренировка сборной России по футболу16Тренировка сборной России по футболу
Футбольному полю «Лужников» обновили прошивку10Футбольному полю «Лужников» обновили прошивку
Тренировка сборной России в Краснодаре18Тренировка сборной России в Краснодаре
«Спартак-Волгоград» – обладатель Суперкубка России по водному поло10«Спартак-Волгоград» – обладатель Суперкубка России по водному поло
Тренировка сборной России перед матчем с Коста-Рикой20Тренировка сборной России перед матчем с Коста-Рикой
Мини-футбольная сборная России вернулась в Москву с серебряными медалями чемпионата мира13Мини-футбольная сборная России вернулась в Москву с серебряными медалями чемпионата мира
Презентация книги Евгения Ловчева на Арбате10Презентация книги Евгения Ловчева на Арбате
Кубок Кремля наш: Римшайте и Лесун выиграли престижнейший московский турнир12Кубок Кремля наш: Римшайте и Лесун выиграли престижнейший московский турнир
Фьюри ушел, Фьюри вернулся12Фьюри ушел, Фьюри вернулся
«Ростов» не пустил ЦСКА на первое место РФПЛ12«Ростов» не пустил ЦСКА на первое место РФПЛ
Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Рубином»12Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Рубином»

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