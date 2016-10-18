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Вице-чемпионы мира по мини-футболу в составе сборной России Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков и Данил Давыдов в редакции «Советского спорта»
|Футбол
|Ростов (мол)- : -Атлетико (мол)
|Футбол
|Динамо Киев- : -Бенфика
|Футбол
|Ростов- : -Атлетико
|Футбол
|Динамо (мол)- : -Габала (мол)
|Футбол
|Барселона- : -Манчестер Сити
|Футбол
|Бавария- : -ПСВ
|Младост (мол)- : -Спарта (мол)
|Рома (мол)- : -АПОЕЛ (мол)
|ПАОК (мол)- : -Академия Пушкаша
|Цюрих (мол)- : -Зриньски (мол)
|Малага (мол)- : -Нитра (мол)