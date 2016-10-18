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Футбол  Ростов (мол)- : -Атлетико (мол)
Футбол  Динамо Киев- : -Бенфика
Футбол  Ростов- : -Атлетико
Футбол  Динамо (мол)- : -Габала (мол)
Футбол  Барселона- : -Манчестер Сити
Футбол  Бавария- : -ПСВ
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Победила молодость: олимпийские чемпионки проиграли в первом круге Кубка Кремля16Победила молодость: олимпийские чемпионки проиграли в первом круге Кубка Кремля
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В Москве прошел благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра»20В Москве прошел благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра»
СКА разгромил «Витязь», Ковальчук обошел Мозякина в списке бомбардиров КХЛ16СКА разгромил «Витязь», Ковальчук обошел Мозякина в списке бомбардиров КХЛ
«Локомотив» в выездном матче сыграл вничью с «Амкаром»16«Локомотив» в выездном матче сыграл вничью с «Амкаром»
Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем27Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем
«Спартак» прервал серию поражений, победив «Ростов»16«Спартак» прервал серию поражений, победив «Ростов»
«Рубин» разгромил «Крылья Советов» на «Казань-Арене»14«Рубин» разгромил «Крылья Советов» на «Казань-Арене»
ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел на первое место, обойдя «Спартак»21ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел на первое место, обойдя «Спартак»
УНИКС дома уступил «Барселоне»15УНИКС дома уступил «Барселоне»
СКА победил рижское «Динамо»13СКА победил рижское «Динамо»
ЦСКА прервал серию поражений и забросил минскому «Динамо» 7 шайб13ЦСКА прервал серию поражений и забросил минскому «Динамо» 7 шайб
Вице-чемпионы мира по мини-футболу в составе сборной России Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков и Данил Давыдов в редакции «Советского спорта»15Вице-чемпионы мира по мини-футболу в составе сборной России Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков и Данил Давыдов в редакции «Советского спорта»
Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!15Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!
Стратегическая сессия «Новые медиа и спорт» под патронатом ИД «Советский спорт»7Стратегическая сессия «Новые медиа и спорт» под патронатом ИД «Советский спорт»
ЦСКА в домашнем матче проиграл «Йокериту»9ЦСКА в домашнем матче проиграл «Йокериту»
Дубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-Рикой23Дубль Дзюбы не спас сборную России от поражения в матче с Коста-Рикой
Болельщики сборной России перед матчем с Коста-Рикой12Болельщики сборной России перед матчем с Коста-Рикой
Таинственный №63. Кто играл за ЦСКА в контрольном матче5Таинственный №63. Кто играл за ЦСКА в контрольном матче
Гол Маркелова принес «Динамо» победу над «Кубанью»22Гол Маркелова принес «Динамо» победу над «Кубанью»
СКА разгромил «Йокерит» и вышел в лидеры КХЛ22СКА разгромил «Йокерит» и вышел в лидеры КХЛ
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Экскурсия по стадиону «Краснодара»29Экскурсия по стадиону «Краснодара»
Ускользнувшее золото. Погорилая упустила свой шанс во второй день «Финляндия Трофи»22Ускользнувшее золото. Погорилая упустила свой шанс во второй день «Финляндия Трофи»
Огненное танго. Анна Погорилая «зажгла» в первый день турнира «Финляндия Трофи»27Огненное танго. Анна Погорилая «зажгла» в первый день турнира «Финляндия Трофи»
СКА дома обыграл ЦСКА14СКА дома обыграл ЦСКА

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