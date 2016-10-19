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Вице-чемпионы мира по мини-футболу в составе сборной России Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков и Данил Давыдов в редакции «Советского спорта»
|Футбол
|Динамо (мол)2 : 0Габала (мол)
|Футбол
|Динамо Киев- : -Бенфика
|Футбол
|Ростов- : -Атлетико
|Хоккей
|Динамо Минск- : -Спартак
|Футбол
|Барселона- : -Манчестер Сити
|Футбол
|Бавария- : -ПСВ
|Младост (мол)0 : 5Спарта (мол)
|Рома (мол)6 : 1АПОЕЛ (мол)
|ПАОК (мол)0 : 0Академия Пушкаша
|Цюрих (мол)2 : 0Зриньски (мол)
|Малага (мол)0 : 0Нитра (мол)