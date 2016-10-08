Женская сборная России по мини-футболу провела матч в хиджабах

Женская сборная России по мини-футболу сыграла два товарищеских матча с командой Ирана. Главной неожиданностью для многих стало то, что свои матчи российская команда проводила в хиджабах.

Женская мини-футбольная сборная сыграла в Иране два контрольных матча. «Товарищеские игры со сборной Ирана стали хорошей и доброй традицией. Этот выезд не стал исключением. Мы были очень тепло встречены иранкой стороной», - цитирует старшего тренера женской сборной России по мини-футболу Евгения Кузьмина официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. В обоих матчах российская сборная выступала в нетрадиционной для себя форме, включающей хиджабы и длинные гетры, полностью закрывающие ноги. Именно таким было требование местных организаторов матчей.

В 2014 году «Советский спорт» уже рассказывал об аналогичном турне российских мини-футболисток по Ирану. Тогда спортсменки из России говорили, что не видят ничего необычного в такой форме и просто «проявляют уважение к местным обычаям».

Иранские власти постоянно требуют от приезжающих иностранок соблюдать установленные в стране правила - в том числе и правила ношения обязательной для женщин Ирана одежды. Ранее сообщалось, что американская шахматистка грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс отказалась от участия в чемпионате мира про шахматам, который будет проводиться в Иране, поскольку не желает подчиняться принятым в местном варианте ислама правилам обязательного ношения хиджабов для женщин.



