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- : -
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Сатурн
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Сызрань-2003
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«Милан» впервые с 2012 года обыграл «Ювентус»
23 октября 2016, 01:16
Источник:
Reuters
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«Локомотив» в выездном матче сыграл вничью с «Амкаром»
16 октября 06:10
27
Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем
15 октября 22:36
16
«Спартак» прервал серию поражений, победив «Ростов»
15 октября 21:50
14
«Рубин» разгромил «Крылья Советов» на «Казань-Арене»
14 октября 22:16
21
ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел на первое место, обойдя «Спартак»
14 октября 21:53
15
УНИКС дома уступил «Барселоне»
13 октября 22:34
13
СКА победил рижское «Динамо»
13 октября 22:30
13
ЦСКА прервал серию поражений и забросил минскому «Динамо» 7 шайб
13 октября 18:53
15
Вице-чемпионы мира по мини-футболу в составе сборной России Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков и Данил Давыдов в редакции «Советского спорта»
12 октября 13:12
15
Никите Павловичу Симоняну – 90 лет!
12 октября 12:52
7
Стратегическая сессия «Новые медиа и спорт» под патронатом ИД «Советский спорт»
11 октября 23:30
9
ЦСКА в домашнем матче проиграл «Йокериту»