Грязь и ярость. Как «выживали» участники экстремального забега «Диких Кабанов»





















В субботу в австрийском городе Обертристинг прошло ежегодное экстремальное соревнование Wildsau Dirt Run или забег «Диких Кабанов». Тысячи участников собрались, чтобы испытать себя в беге по пересеченной местности и преодолении различных препятствий как естественного, так и искусственного происхождения. Подобные забеги могут достигать протяженности в 20 километров и выжимают из организма все силы, но, при этом, доставляют участникам неимоверное удовольствие.