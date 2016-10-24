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Теннис  Кузнецов4:6, 4:6Дельбонис
Футбол  Зенит1 : 0Оренбург
Теннис  Радванска5:7, 6:1, 5:7Кузнецова
Хоккей  Спартак3 : 0Торпедо
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Майкон решил исход дерби «Локомотив» - ЦСКА14Майкон решил исход дерби «Локомотив» - ЦСКА
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«Милан» впервые с 2012 года обыграл «Ювентус»17«Милан» впервые с 2012 года обыграл «Ювентус»
Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»12Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
ЦСКА дома обыграл «Панатинаикос»12ЦСКА дома обыграл «Панатинаикос»
«Крылья Советов» и «Арсенал» разошлись миром9«Крылья Советов» и «Арсенал» разошлись миром
«Зенит» одержал волевую победу над «Дандолком»16«Зенит» одержал волевую победу над «Дандолком»
Гол Коноплянки принес выездную победу «Шальке» над «Краснодаром»16Гол Коноплянки принес выездную победу «Шальке» над «Краснодаром»
«Ростов» с минимальным счетом проиграл «Атлетико»18«Ростов» с минимальным счетом проиграл «Атлетико»
Женская сборная России по мини-футболу провела матч в хиджабах12Женская сборная России по мини-футболу провела матч в хиджабах
Пресс-конференция кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова17Пресс-конференция кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова
Владимир Мышкин в редакции «Советского спорта»8Владимир Мышкин в редакции «Советского спорта»
ЦСКА упустил победу над «Монако»22ЦСКА упустил победу над «Монако»
Победила молодость: олимпийские чемпионки проиграли в первом круге Кубка Кремля16Победила молодость: олимпийские чемпионки проиграли в первом круге Кубка Кремля
Тренировка «Атлетико» перед матчем Лиги чемпионов с «Ростовом»9Тренировка «Атлетико» перед матчем Лиги чемпионов с «Ростовом»
Тренировка ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Монако»14Тренировка ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Монако»
В Москве прошел благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра»20В Москве прошел благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра»
СКА разгромил «Витязь», Ковальчук обошел Мозякина в списке бомбардиров КХЛ16СКА разгромил «Витязь», Ковальчук обошел Мозякина в списке бомбардиров КХЛ
«Локомотив» в выездном матче сыграл вничью с «Амкаром»16«Локомотив» в выездном матче сыграл вничью с «Амкаром»
Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем27Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем
«Спартак» прервал серию поражений, победив «Ростов»16«Спартак» прервал серию поражений, победив «Ростов»
«Рубин» разгромил «Крылья Советов» на «Казань-Арене»14«Рубин» разгромил «Крылья Советов» на «Казань-Арене»
ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел на первое место, обойдя «Спартак»21ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел на первое место, обойдя «Спартак»
УНИКС дома уступил «Барселоне»15УНИКС дома уступил «Барселоне»
СКА победил рижское «Динамо»13СКА победил рижское «Динамо»