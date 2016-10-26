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Баскетбол
19:00
УНИКС
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Дарушафака
Хоккей
19:30
СКА
6 : 1
Слован
Баскетбол
21:00
Олимпиакос
91 : 81
Милан
Хоккей
19:30
ЦСКА
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Медвешчак
Баскетбол
21:00
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Дженоа
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Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 10
21:45
Дженоа
3 : 0
Милан
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 10
12:30
Адмирал
2 : 1
Амур
19:00
Ак Барс
2 : 1
Барыс
19:30
ЦСКА
3 : 1
Медвешчак
18:00
Лада
4 : 3
Югра
19:00
Нефтехимик
2 : 5
Автомобилист
19:30
СКА
6 : 1
Слован
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 3
02:30
Монреаль
3 : 1
Филадельфия
03:30
Чикаго
2 : 3 Б
Калгари
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 8
18:30
Динамо СПб
1 : 0
Спутник
19:00
Динамо Балашиха
1 : 2
Молот-Прикамье
18:30
Химик
1 : 2
Ижсталь
19:00
ТХК
5 : 4
Торос
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 9
16:30
Толпар
1 : 2 Б
Сарматы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 9
18:30
ХК Рига
2 : 4
Амурские Тигры
19:00
Русские Витязи
5 : 6 ОТ
Чайка
Теннис.
Swiss Indoors Basel 2016 1/16 финала
14:00
Гранольерс
6:3, 3:6, 6:2
Лааксонен
16:15
Димитров
7:6, 4:6, 4:6
Мюллер
21:00
Вавринка
6:7, 6:1, 6:4
Кьюдинелли
23:55
Гоффен
6:4, 7:6
Багдатис
16:00
Маю
4:6, 6:7
Лоренци
18:55
Беранкис
3:6, 6:3, 6:3
Раонич
21:15
Пэр
1:6, 7:6, 4:6
Майер
Теннис.
BNP Paribas WTA Finals Singapore 2016 / Одиночный разряд. Групповой турнир / Красная группа
14:30
Кербер
6:4, 6:2
Халеп
16:30
Киз
6:1, 6:4
Цибулкова
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
87 : 94
Дарушафака
21:00
Олимпиакос
91 : 81
Милан
21:00
Анадолу Эфес
87 : 93
ЦСКА
22:00
Реал
87 : 91
Лабораль Кутча
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 2
21:00
Маккаби Р
69 : 56
Орадя
21:30
Ле Ман
68 : 49
Химик
21:30
Рейер
75 : 61
Пинар
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 2
19:00
Вентспилс
74 : 53
Роза Радом
19:00
ПАОК
59 : 52
Ушак Спортиф
19:00
Нептунас
94 : 60
Варезе
21:00
Ольденбург
79 : 81
Виллербанн
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 2
21:00
Мега
81 : 79
Цибона
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 2
21:30
Спиро
58 : 80
АЕК Афины
Результаты дня
Футбол
15:00
Енисей
2 : 3
Сибирь
Футбол
19:00
Тосно
3 : 2
Динамо
Футбол
19:00
Рубин
1 : 0
СКА-Хабаровск
Футбол
17:00
Амкар
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Футбол
19:00
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Уфа
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21:45
Ювентус
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Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 10
21:45
Интер
1 : 0
Торино
21:45
Лацио
3 : 0
Кальяри
21:45
Пескара
0 : 0
Аталанта
21:45
Фиорентина
0 : 0
Кротоне
21:45
Кьево
0 : 0
Болонья
21:45
Наполи
0 : 0
Эмполи
21:45
Сассуоло
1 : 0
Рома
21:45
Ювентус
2 : 0
Сампдория
Футбол.
Кубок России 2016/2017 1/8 финала
15:00
Енисей
2 : 3
Сибирь
19:00
Тосно
3 : 2
Динамо
19:00
Рубин
1 : 0
СКА-Хабаровск
17:00
Амкар
1 : 1 (2:4)
Урал
19:00
Терек
1 : 1 (3:4)
Уфа
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 10
17:00
Салават Юлаев
2 : 3
Авангард
17:00
Трактор
3 : 2
Сибирь
19:30
Витязь
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Йокерит
17:00
Металлург
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Металлург Нк
19:30
Динамо Москва
2 : 1 Б
Динамо Рига
19:30
ХК Сочи
1 : 2
Торпедо
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 3
02:00
Бостон
0 : 5
Миннесота
02:00
Питтсбург
3 : 2
Флорида
02:30
Детройт
4 : 2
Каролина
03:00
Сент-Луис
1 : 4
Калгари
05:00
Ванкувер
0 : 3
Оттава
02:00
Нью-Джерси
5 : 3
Аризона
02:00
Филадельфия
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Баффало
02:30
Торонто
3 : 7
Тампа-Бэй
03:30
Даллас
3 : 2
Виннипег
05:30
Лос-Анджелес
3 : 2 ОТ
Коламбус
05:30
Сан-Хосе
2 : 1 ОТ
Анахайм
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 8
14:00
Ермак
0 : 3
Зауралье
15:30
Торпедо У-К
3 : 4 ОТ
Челмет
19:00
Звезда
4 : 2
Дизель
15:00
Сокол
2 : 1 Б
Рубин
16:00
Сарыарка
5 : 1
Южный Урал
19:00
СКА-Нева
7 : 0
Кристалл
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 9
16:30
Авто
2 : 1
Стальные Лисы
17:30
Ладья
2 : 5
Белые Медведи
17:00
Ирбис
4 : 5 ОТ
Омские Ястребы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 9
17:00
Красная Армия
6 : 2
СКА-Серебряные Львы
18:30
ХК Рига
2 : 4
Амурские Тигры
17:00
МХК Спартак
2 : 3
ХК МВД
19:00
Крылья Советов
0 : 4
СКА-1946
Теннис.
Swiss Indoors Basel 2016 1/16 финала
14:10
Маннарино
3:6, 3:6
Сок
16:00
Пеллья
6:2, 2:1
Гаске
20:00
Дель Потро
6:3, 6:4
Хаазе
15:30
Вердаско
5:7, 3:6
Каррено-Буста
17:00
Зверев
7:6, 6:0
Фритц
Теннис.
Swiss Indoors Basel 2016 1/8 финала
18:15
Лоренци
6:7, 2:6
Нисикори
21:30
Дельбонис
6:5
Беранкис
Теннис.
BNP Paribas WTA Finals Singapore 2016 / Одиночный разряд. Групповой турнир / Белая группа
14:30
Плишкова
6:3, 2:6, 6:7
Кузнецова
16:00
Радванска
7:6, 6:3
Мугуруса
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
18:00
Динамо-ЛО
- : -
Белогорье
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Црвена Звезда
76 : 65
Барселона
21:00
Бамберг
60 : 57
Панатинаикос
20:45
Фенербахче
82 : 68
Жальгирис
21:05
Маккаби Тель-Авив
52 : 49
Галатасарай
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа A
19:00
Литкабелис
72 : 75
Нижний Новгород
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа B
20:00
Альба Берлин
53 : 65
Химки
21:15
Бильбао
45 : 39
Летувос Ритас
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа C
20:00
Зенит
74 : 74
Мурсия
21:45
Уникаха
34 : 26
Бавария
20:00
МЗТ Скопье
85 : 89
Цедевита
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа D
20:00
Локомотив
62 : 77
Ратиофарм
21:30
Олимпия
50 : 50
Хапоэль
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 1
03:00
Кливленд
117 : 88
Нью-Йорк
05:30
Голден Стэйт
100 : 129
Сан-Антонио
05:00
Портленд
113 : 104
Юта
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 2
19:00
Нимбурк
78 : 66
Ирони
21:00
Скайлайнерс
- : -
Банвит
21:00
Арис
- : -
Баккен Беарс
21:30
Монако
- : -
Хелиос
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 2
19:00
Автодор
113 : 84
Катайя
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 2
19:00
Иберостар Тенерифе
103 : 57
Морнар
21:30
Авеллино
- : -
Страсбур
21:30
Теленет
- : -
Ювентус
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 2
19:00
Бешикташ
77 : 62
Партизан
19:30
Стелмет
72 : 70
Людвигсбург
19:00
Сольноки Олай
73 : 72
Динамо Сассари
футзал.
Суперлига 2016/2017
19:30
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- : -
Ухта
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Футбол
18:00
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- : -
Локомотив
Футбол
19:00
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- : -
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Баскетбол
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- : -
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Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 10
21:45
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Кубок России 2016/2017 1/8 финала
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Локомотив
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- : -
Оренбург
18:00
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КХЛ 2016/2017 Неделя 10
13:30
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Амур
19:00
Локомотив
- : -
Динамо Минск
19:00
Нефтехимик
- : -
Барыс
19:30
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18:00
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Автомобилист
19:00
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НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 3
02:00
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Монреаль
04:30
Эдмонтон
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Вашингтон
03:00
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05:30
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ВХЛ 2016/2017 Неделя 8
18:30
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- : -
Саров
18:30
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- : -
Торос
19:00
ТХК
- : -
Ижсталь
18:30
Динамо СПб
- : -
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19:00
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Даллас
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03:00
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Денвер
05:00
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Сакраменто
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Майами
02:30
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Шарлотт
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«Рубин» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
Руслан Ишмухаметов
26 октября 2016, 21:34
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Пресс-конференция кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова
19 октября 14:22
8
Владимир Мышкин в редакции «Советского спорта»
18 октября 23:12
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ЦСКА упустил победу над «Монако»
18 октября 22:33
16
Победила молодость: олимпийские чемпионки проиграли в первом круге Кубка Кремля
18 октября 19:52
9
Тренировка «Атлетико» перед матчем Лиги чемпионов с «Ростовом»
17 октября 19:58
14
Тренировка ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Монако»
17 октября 14:13
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В Москве прошел благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра»
16 октября 20:14
16
СКА разгромил «Витязь», Ковальчук обошел Мозякина в списке бомбардиров КХЛ
16 октября 16:05
16
«Локомотив» в выездном матче сыграл вничью с «Амкаром»
16 октября 06:10
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Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем