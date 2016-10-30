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СКА разгромил «Слован»12СКА разгромил «Слован»
ЦСКА одержал волевую победу над «Медвешчаком»10ЦСКА одержал волевую победу над «Медвешчаком»
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Майкон решил исход дерби «Локомотив» - ЦСКА14Майкон решил исход дерби «Локомотив» - ЦСКА
«Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Амкар»10«Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Амкар»
«Челси» разгромил «МЮ» в центральном матче тура АПЛ15«Челси» разгромил «МЮ» в центральном матче тура АПЛ
Грязь и ярость. Как «выживали» участники экстремального забега «Диких Кабанов»10Грязь и ярость. Как «выживали» участники экстремального забега «Диких Кабанов»
«Милан» впервые с 2012 года обыграл «Ювентус»17«Милан» впервые с 2012 года обыграл «Ювентус»
Турнир W5 в Москве41Турнир W5 в Москве
Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»12Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
ЦСКА дома обыграл «Панатинаикос»12ЦСКА дома обыграл «Панатинаикос»
«Крылья Советов» и «Арсенал» разошлись миром9«Крылья Советов» и «Арсенал» разошлись миром
«Зенит» одержал волевую победу над «Дандолком»16«Зенит» одержал волевую победу над «Дандолком»