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Теннис
11:10
Кузнецова
6:1, 6:7, 4:6
Цибулкова
Футбол
18:00
Спартак
3 : 1
ЦСКА
Формула-1
21:00
Гран-при Мексики. Квалификация
Футбол
15:30
Амкар
1 : 0
Ростов
Футбол
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке 04
Футбол
21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 12
15:30
Амкар
1 : 0
Ростов
18:00
Спартак
3 : 1
ЦСКА
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 12
12:00
Анжи (мол)
4 : 1
Краснодар (мол)
13:00
Зенит (мол)
1 : 0
Томь (мол)
13:00
Арсенал (мол)
0 : 0
Уфа (мол)
18:00
Урал (мол)
1 : 4
Терек (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 10
14:30
Сандерленд
1 : 4
Арсенал
17:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Бёрнли
17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Лестер Сити
19:30
Кристал Пэлас
2 : 4
Ливерпуль
17:00
Вест Бромвич
0 : 4
Манчестер Сити
17:00
Мидлсбро
2 : 0
Борнмут
17:00
Уотфорд
1 : 0
Халл Сити
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 10
14:00
Спортинг
1 : 1
Севилья
19:30
Атлетико
4 : 2
Малага
17:15
Алавес
1 : 4
Реал
21:45
Барселона
1 : 0
Гранада
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 9
16:30
Аугсбург
1 : 3
Бавария
16:30
Вольфсбург
1 : 2
Байер
16:30
Майнц
2 : 0
Ингольштадт
16:30
Вердер
1 : 3
Фрайбург
16:30
Дармштадт
0 : 2
РБ Лейпциг
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке 04
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 11
19:00
Болонья
0 : 1
Фиорентина
21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 11
18:00
Тулуза
1 : 2
Лион
21:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
21:00
Бастия
0 : 0
Дижон
21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
21:00
Генгам
1 : 0
Анже
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 13
14:00
Олимпик
2 : 1
Волынь
19:30
Динамо Киев
4 : 1
Карпаты
17:00
Шахтер
2 : 0
Черноморец
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 15
14:00
Калуга
2 : 1
Витязь Подольск
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2016/2017 Тур 18
13:00
Челябинск
3 : 0
Олимпиец
16:00
Сызрань-2003
1 : 0
КАМАЗ
14:00
Динамо Киров
0 : 2
Лада-Тольятти
17:00
Волга Ульяновск
0 : 0
Носта
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 10
10:00
Адмирал
3 : 1
Куньлунь
16:00
Лада
2 : 3 ОТ
Барыс
17:00
Локомотив
4 : 1
Йокерит
17:00
Северсталь
1 : 3
Слован
13:00
Спартак
2 : 5
ХК Сочи
17:00
Нефтехимик
2 : 1
Югра
17:00
Ак Барс
5 : 0
Автомобилист
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 3
02:30
Каролина
3 : 2
Рейнджерс
04:00
Калгари
5 : 2
Оттава
05:00
Анахайм
0 : 4
Коламбус
20:00
Баффало
3 : 0
Флорида
02:30
Нью-Джерси
2 : 3 ОТ
Чикаго
04:00
Колорадо
0 : 1
Виннипег
05:00
Ванкувер
0 : 2
Эдмонтон
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 8
17:00
ТХК
3 : 4
Молот-Прикамье
17:00
Химик
3 : 2 Б
Спутник
Теннис.
Swiss Indoors Basel 2016 1/2 финала
15:30
Нисикори
4:6, 7:6, 6:3
Мюллер
18:15
Зверев
6:4, 5:7, 3:6
Чилич
Теннис.
BNP Paribas WTA Finals Singapore 2016 / Одиночный разряд. Плей-офф 1/2 финала
11:10
Кузнецова
6:1, 6:7, 4:6
Цибулкова
14:30
Кербер
6:2, 6:1
Радванска
Теннис.
BNP Paribas WTA Finals Singapore 2016 / Парный разряд 1/2 финала
08:30
Гарсия/Младенович
3:6, 5:7
Маттек-Сэндз/Шафаржова
16:00
Макарова/Веснина
3:6, 6:2, 10:6
Хингис/Мирза
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
13:30
Локомотив
3 : 0
Динамо Кр
15:00
Югра-Самотлор
1 : 3
Зенит-Казань
16:00
Газпром-Югра
3 : 2
Урал
14:00
Кузбасс
3 : 0
Динамо-ЛО
15:00
Нефтяник
0 : 3
Белогорье
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
15:30
Парма
79 : 81
Енисей
16:00
Нижний Новгород
66 : 93
Локомотив
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 1
02:00
Торонто
91 : 94
Кливленд
02:30
Детройт
108 : 82
Орландо
03:00
Оклахома
113 : 110
Финикс
04:00
Юта
96 : 89
Лейкерс
19:30
Филадельфия
72 : 104
Атланта
02:30
Бруклин
103 : 94
Индиана
03:00
Майами
91 : 97
Шарлотт
03:30
Даллас
98 : 106
Хьюстон
04:30
Нью-Орлеан
114 : 122
Голден Стэйт
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при Мексики
18:00
Гран-при Мексики. Практика III
21:00
Гран-при Мексики. Квалификация
Результаты дня
Футбол
12:00
Урал
1 : 4
Терек
Футбол
14:30
Арсенал Тула
0 : 2
Уфа
Футбол
19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
Футбол
14:00
Шинник
2 : 3
Динамо
Футбол
17:00
Зенит
1 : 0
Томь
Формула-1
22:00
Гран-при Мексики. Гонка
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 12
12:00
Урал
1 : 4
Терек
17:00
Зенит
1 : 0
Томь
14:30
Арсенал Тула
0 : 2
Уфа
19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 12
14:00
Рубин (мол)
2 : 1
Локомотив (мол)
14:00
Оренбург (мол)
1 : 2
Крылья Советов (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 10
16:30
Эвертон
2 : 0
Вест Хэм
19:00
Саутгемптон
0 : 2
Челси
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 19
09:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тосно
13:00
Сибирь
0 : 0
Луч-Энергия
14:00
Шинник
2 : 3
Динамо
16:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
17:00
Факел
1 : 0
Зенит-2
12:00
Тюмень
2 : 3
Енисей
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
17:00
Кубань
1 : 0
Волгарь
17:00
Сокол
1 : 0
Балтика
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 10
14:00
Эйбар
2 : 1
Вильярреал
20:30
Бетис
0 : 0
Эспаньол
18:15
Атлетик
1 : 1
Осасуна
22:45
Лас-Пальмас
- : -
Сельта
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 9
17:30
Хоффенхайм
1 : 0
Герта
19:30
Кёльн
3 : 0
Гамбург
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 11
14:30
Аталанта
3 : 0
Дженоа
17:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
17:00
Эмполи
0 : 0
Рома
17:00
Кротоне
2 : 0
Кьево
17:00
Милан
1 : 0
Пескара
22:45
Сампдория
- : -
Интер
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 11
17:00
Ницца
4 : 1
Нант
22:45
Марсель
- : -
Бордо
19:00
Ренн
1 : 0
Метц
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 13
15:00
Заря
2 : 1
Звезда
20:30
Сталь
0 : 0
Днепр
18:00
Ворскла
2 : 2
Александрия
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 14
14:00
Спартак Владикавказ
1 : 0
Динамо Ставрополь
14:00
СКА
1 : 0
Чайка
14:30
Дружба
1 : 0
Краснодар-2
16:00
Афипс
1 : 4
Армавир
14:00
Ротор-Волгоград
3 : 2
Легион-Динамо
14:30
Биолог
1 : 2
Сочи
16:00
Черноморец
1 : 0
Ангушт
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 15
14:00
Коломна
2 : 0
Строгино
15:00
Спартак Кострома
2 : 2
Солярис
16:00
Долгопрудный
2 : 0
Текстильщик
14:00
Волга Тверь
1 : 0
Знамя Труда
15:00
Динамо СПб
2 : 0
Домодедово
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 15
14:00
Торпедо
1 : 1
Рязань
15:00
Энергомаш
4 : 0
Арсенал-2
16:00
Сатурн
1 : 0
Динамо Брянск
15:00
Металлург Липецк
1 : 0
Авангард Курск
15:00
Зенит Пн
3 : 0
Чертаново
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 10
14:30
Салават Юлаев
6 : 0
Сибирь
17:00
Витязь
9 : 6
Динамо Минск
14:30
Трактор
2 : 0
Металлург Нк
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 3
02:00
Детройт
0 : 1
Бостон
02:00
Нью-Джерси
3 : 1
Тампа-Бэй
03:00
Аризона
2 : 3
Колорадо
03:00
Сент-Луис
1 : 0
Лос-Анджелес
04:30
Сан-Хосе
4 : 1
Нэшвилл
02:00
Монреаль
2 : 1
Торонто
02:00
Филадельфия
4 : 5
Питтсбург
03:00
Миннесота
4 : 0
Даллас
04:00
Ванкувер
2 : 5
Вашингтон
22:00
Виннипег
- : -
Баффало
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 8
12:00
Ермак
3 : 2 Б
Южный Урал
17:00
Барс
1 : 3
Рязань
13:00
Сокол
2 : 1
Челмет
17:00
Нефтяник
4 : 3
Буран
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 9
11:00
Авто
4 : 3 Б
Сарматы
13:00
Ирбис
4 : 6
Белые Медведи
16:00
Ладья
3 : 4 Б
Омские Ястребы
11:00
Толпар
2 : 1
Стальные Лисы
13:00
Реактор
6 : 4
Спутник Альметьевск
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 9
13:00
Красная Армия
3 : 2 ОТ
СКА-1946
13:00
МХК Спартак
3 : 1
Чайка
13:00
Крылья Советов
1 : 2
СКА-Серебряные Львы
13:00
Русские Витязи
4 : 1
ХК МВД
Теннис.
Swiss Indoors Basel 2016 Финал
16:30
Чилич
6:1, 7:6
Нисикори
Теннис.
BNP Paribas WTA Finals Singapore 2016 / Одиночный разряд. Плей-офф Финал
14:30
Кербер
3:6, 4:6
Цибулкова
Теннис.
BNP Paribas WTA Finals Singapore 2016 / Парный разряд Финал
11:00
Маттек-Сэндз/Шафаржова
6:7, 3:6
Макарова/Веснина
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
14:00
Автодор
103 : 104
ЦСКА
19:00
Зенит
90 : 76
ВЭФ
18:00
УНИКС
98 : 71
Цмоки-Минск
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 1
02:00
Шарлотт
98 : 104
Бостон
02:30
Нью-Йорк
111 : 104
Мемфис
03:00
Чикаго
118 : 101
Индиана
04:00
Сан-Антонио
98 : 79
Нью-Орлеан
23:30
Клипперс
- : -
Юта
02:30
Кливленд
105 : 99
Орландо
03:00
Милуоки
110 : 108
Бруклин
04:00
Денвер
113 : 115
Портленд
05:30
Сакраменто
106 : 103
Миннесота
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при Мексики
22:00
Гран-при Мексики. Гонка
Результаты дня
Футбол
17:00
Оренбург
- : -
Крылья Советов
Футбол
19:30
Рубин
- : -
Локомотив
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 12
17:00
Оренбург
- : -
Крылья Советов
19:30
Рубин
- : -
Локомотив
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 10
23:00
Сток Сити
- : -
Суонси
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 10
22:45
Депортиво
- : -
Валенсия
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 11
21:00
Удинезе
- : -
Торино
23:00
Кальяри
- : -
Палермо
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 14
Кубань-2
- : -
Машук-КМВ
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 15
Псков-747
- : -
ЦРФСО
Динамо-2
- : -
Торпедо Владимир
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 11
19:00
Северсталь
- : -
Медвешчак
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 12
12:30
Адмирал
- : -
Куньлунь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 3
00:05
Детройт
- : -
Флорида
01:00
Айлендерс
- : -
Торонто
02:00
Чикаго
- : -
Лос-Анджелес
04:30
Калгари
- : -
Вашингтон
00:05
Каролина
- : -
Филадельфия
02:00
Рейнджерс
- : -
Тампа-Бэй
04:00
Эдмонтон
- : -
Оттава
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
18:30
Химик
- : -
Молот-Прикамье
19:00
ТХК
- : -
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 10
16:30
Авто
- : -
Сарматы
17:00
Ирбис
- : -
Белые Медведи
16:30
Толпар
- : -
Стальные Лисы
17:30
Ладья
- : -
Омские Ястребы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 10
17:00
Красная Армия
- : -
СКА-1946
19:00
Крылья Советов
- : -
СКА-Серебряные Львы
17:00
МХК Спартак
- : -
Чайка
19:00
Русские Витязи
- : -
ХК МВД
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:30
Калев
- : -
Астана
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 1
01:00
Детройт
- : -
Милуоки
01:00
Финикс
- : -
Голден Стэйт
03:00
Мемфис
- : -
Вашингтон
01:00
Майами
- : -
Сан-Антонио
02:00
Оклахома
- : -
Лейкерс
03:00
Хьюстон
- : -
Даллас
футзал.
Суперлига 2016/2017
Новая генерация
- : -
Синара
Тюмень
- : -
Сибиряк
Газпром-Югра
- : -
Прогресс
Результаты дня
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Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Томью»
Илья Смирнов
30 октября 2016, 20:17
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