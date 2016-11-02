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Футбол
22:45
Манчестер Сити
3 : 1
Барселона
Футбол
22:45
ПСВ
1 : 2
Бавария
Футбол
22:45
Бенфика
1 : 0
Динамо Киев
Футбол
22:45
Атлетико
2 : 1
Ростов
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Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа A Тур 4
22:45
Базель
1 : 2
ПСЖ
22:45
Лудогорец
2 : 3
Арсенал
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа B Тур 4
20:45
Бешикташ
1 : 1
Наполи
22:45
Бенфика
1 : 0
Динамо Киев
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа C Тур 4
22:45
Боруссия М
1 : 1
Селтик
22:45
Манчестер Сити
3 : 1
Барселона
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа D Тур 4
22:45
ПСВ
1 : 2
Бавария
22:45
Атлетико
2 : 1
Ростов
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 4
17:00
Лудогорец (мол)
1 : 1
Арсенал Лондон (мол)
18:00
Базель (мол)
2 : 3
ПСЖ (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 4
14:00
Бешикташ (мол)
0 : 1
Наполи (мол)
18:00
Бенфика (мол)
1 : 2
Динамо К (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 4
16:00
Боруссия М (мол)
4 : 1
Селтик (мол)
18:00
Манчестер Сити (мол)
0 : 2
Барселона (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 4
14:00
Атлетико (мол)
1 : 0
Ростов (мол)
16:00
ПСВ (мол)
2 : 0
Бавария (мол)
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 6. Тамбов
11:30
СКФУ
3 : 0
СПбГУ
14:30
ТГУ
2 : 1
СПбГУПТД
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 12
20:30
Динамо Рига
4 : 3
Динамо Минск
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
14:00
Ермак
1 : 2
Челмет
18:30
Ариада-НХ
1 : 3
Буран
15:00
Сокол
2 : 1
Южный Урал
18:30
Саров
3 : 1
Рязань
Теннис.
BNP Paribas Masters 2016 1/16 финала
14:30
Бердых
6:3, 3:6, 7:5
Соуза
21:40
Гаске
6:4, 7:6
Джонсон
17:30
Каррено-Буста
6:7, 4:6
Раонич
Теннис.
BNP Paribas Masters 2016 1/32 финала
00:20
Рамос-Винолас
6:1, 6:4
Робер
13:00
Зверев
6:7, 4:6
Изнер
16:00
Кольшрайбер
2:6, 6:7
Сок
17:30
Лайович
6:7, 6:7
Карлович
13:00
Маю
4:6, 6:4, 6:3
Клижан
14:30
Троицки
6:4, 3:6, 7:6
Маннарино
16:00
Эрбер
6:7, 4:6
Лопес
21:05
Альмагро
3:6, 3:6
Мюллер
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 1
02:30
Атланта
106 : 95
Сакраменто
02:30
Торонто
105 : 102
Денвер
02:30
Бруклин
88 : 118
Чикаго
05:30
Клипперс
116 : 98
Финикс
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 3
20:30
Баккен Беарс
57 : 94
Монако
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 3
20:00
Орадя
96 : 85
Автодор
20:00
Пинар
84 : 75
Маккаби Р
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 3
22:30
Варезе
70 : 75
ПАОК
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 3
20:00
Ювентус
71 : 93
Иберостар Тенерифе
22:30
Страсбур
74 : 64
Теленет
20:30
Цибона
83 : 84
Авеллино
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 3
20:00
АЕК Афины
78 : 88
Бешикташ
20:00
Партизан
58 : 56
Стелмет
футзал.
Суперлига 2016/2017
15:00
Норильский никель
4 : 4
Дина
Результаты дня
Футбол
22:45
Тоттенхэм
- : -
Байер
Футбол
22:45
Боруссия
- : -
Спортинг
Футбол
22:45
Монако
- : -
ЦСКА
Футбол
22:45
Легия
- : -
Реал
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Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа E Тур 4
22:45
Тоттенхэм
- : -
Байер
22:45
Монако
- : -
ЦСКА
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа F Тур 4
22:45
Боруссия
- : -
Спортинг
22:45
Легия
- : -
Реал
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа G Тур 4
22:45
Порту
- : -
Брюгге
22:45
Копенгаген
- : -
Лестер Сити
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа H Тур 4
22:45
Ювентус
- : -
Лион
22:45
Севилья
- : -
Динамо Загреб
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 4
17:00
Монако (мол)
- : -
ЦСКА (мол)
20:00
Тоттенхэм (мол)
- : -
Байер (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа F Тур 4
16:00
Боруссия (мол)
- : -
Спортинг (мол)
18:00
Легия (мол)
- : -
Реал (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа G Тур 4
17:00
Порту (мол)
- : -
Брюгге (мол)
18:00
Копенгаген (мол)
- : -
Лестер Сити (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа H Тур 4
16:00
Севилья (мол)
- : -
Динамо Зг (мол)
20:00
Ювентус (мол)
- : -
Лион (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Путь чемпионов. Второй раунд Первые матчи
16:00
ПАОК (мол)
- : -
Аякс (мол)
20:00
Малага (мол)
- : -
Мидтьюлланд (мол)
20:00
Зальцбург (мол)
- : -
Кайрат (мол)
19:00
Виторул (мол)
- : -
Цюрих (мол)
20:00
Русенборг (мол)
- : -
Чукарички (мол)
22:00
Рома (мол)
- : -
Корк Сити (мол)
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 6. Тамбов
11:30
СПбГУПТД
4 : 2
СКФУ
14:30
ТГУ
- : -
СПбГУ
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 4
02:00
Коламбус
3 : 2 ОТ
Даллас
02:30
Айлендерс
1 : 6
Тампа-Бэй
02:30
Торонто
3 : 2 ОТ
Эдмонтон
03:00
Виннипег
2 : 3
Вашингтон
03:30
Чикаго
5 : 1
Калгари
02:00
Рейнджерс
5 : 0
Сент-Луис
02:30
Оттава
2 : 1 ОТ
Каролина
02:30
Флорида
1 : 2
Бостон
03:00
Миннесота
1 : 2
Баффало
04:00
Колорадо
1 : 5
Нэшвилл
05:00
Аризона
3 : 2
Сан-Хосе
05:30
Лос-Анджелес
0 : 4
Анахайм
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
16:30
Зауралье
- : -
Динамо СПб
17:00
Торос
- : -
Ижсталь
17:00
Рубин
- : -
Динамо Балашиха
Теннис.
BNP Paribas Masters 2016 1/16 финала
00:05
Багдатис
3:6
Димитров
13:00
Нисикори
6:2, 2:0
Троицки
14:30
Пуй
- : -
Лопес
16:00
Рамос-Винолас
- : -
Тсонга
17:30
Симон
- : -
Баутиста-Агут
13:00
Маю
6:5
Гоффен
14:30
Чилич
- : -
Карлович
16:00
Сок
- : -
Тим
17:30
Джокович
- : -
Мюллер
19:00
Куэвас
- : -
Лоренци
20:30
Изнер
- : -
Феррер
23:00
Вавринка
- : -
Штруфф
21:30
Вердаско
- : -
Маррэй
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
17:00
Факел
- : -
НОВА
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Фенербахче
- : -
УНИКС
20:45
Маккаби Тель-Авив
- : -
Барселона
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа A
19:00
Нижний Новгород
- : -
МЗТ Скопье
23:00
Гран Канария
- : -
Литкабелис
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа B
22:00
Альба Берлин
- : -
Летувос Ритас
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа C
20:45
Зенит
- : -
Будучность
22:45
Мурсия
- : -
Уникаха
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа D
21:15
Хапоэль
- : -
Локомотив
22:30
Валенсия
- : -
Олимпия
22:30
Фуэнлабрада
- : -
Бильбао
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 2
02:00
Индиана
115 : 108
Лейкерс
02:00
Филадельфия
101 : 103
Орландо
02:30
Майами
108 : 96
Сакраменто
03:00
Нью-Орлеан
113 : 117
Милуоки
05:00
Портленд
104 : 127
Голден Стэйт
02:00
Кливленд
128 : 120
Хьюстон
02:30
Детройт
102 : 89
Нью-Йорк
03:00
Миннесота
116 : 80
Мемфис
03:30
Сан-Антонио
91 : 106
Юта
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 3
20:00
Банвит
- : -
Нимбурк
20:30
Ирони
- : -
Арис
20:00
Хелиос
- : -
Скайлайнерс
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 3
20:00
Катайя
- : -
Ле Ман
20:00
Химик
- : -
Рейер
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 3
20:00
Нептунас
- : -
Виллербанн
20:30
Роза Радом
- : -
Ольденбург
20:00
Ушак Спортиф
- : -
Вентспилс
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 3
20:00
Морнар
- : -
Мега
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 3
22:00
Людвигсбург
- : -
Сольноки Олай
22:30
Динамо Сассари
- : -
Спиро
Результаты дня
Хоккей
19:30
Россия
- : -
Финляндия
Футбол
21:00
Зенит
- : -
Дандолк
Баскетбол
22:00
Олимпиакос
- : -
ЦСКА
Хоккей
20:00
Чехия
- : -
Швеция
Футбол
21:00
Фенербахче
- : -
Манчестер Юнайтед
Футбол
23:05
Шальке 04
- : -
Краснодар
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Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа A Тур 4
21:00
Фенербахче
- : -
Манчестер Юнайтед
21:00
Заря
- : -
Фейеноорд
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа B Тур 4
19:00
Астана
- : -
Олимпиакос
21:00
АПОЭЛ
- : -
Янг Бойз
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа C Тур 4
21:00
Габала
- : -
Сент-Этьен
21:00
Андерлехт
- : -
Майнц
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа D Тур 4
21:00
Маккаби Тель-Авив
- : -
Алкмар
21:00
Зенит
- : -
Дандолк
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа E Тур 4
21:00
Астра
- : -
Виктория
21:00
Аустрия
- : -
Рома
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа F Тур 4
21:00
Атлетик
- : -
Генк
21:00
Сассуоло
- : -
Рапид Вена
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа G Тур 4
23:05
Аякс
- : -
Сельта
23:05
Панатинаикос
- : -
Стандард
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа H Тур 4
23:05
Брага
- : -
Коньяспор
23:05
Гент
- : -
Шахтер
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа I Тур 4
23:05
Шальке 04
- : -
Краснодар
23:05
Ницца
- : -
Зальцбург
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа J Тур 4
23:05
Фиорентина
- : -
Слован Либерец
23:05
ПАОК
- : -
Карабах
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа K Тур 4
23:05
Саутгемптон
- : -
Интер
23:05
Спарта
- : -
Хапоэль Б-Ш
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа L Тур 4
23:05
Вильярреал
- : -
Османлыспор
23:05
Цюрих
- : -
Стяуа
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 6. Тамбов
11:30
СПбГУ
- : -
СПбГУПТД
14:30
ТГУ
- : -
СКФУ
Хоккей.
Еврохоккейтур 2016/17 / Кубок Карьяла
19:30
Россия
- : -
Финляндия
20:00
Чехия
- : -
Швеция
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 4
01:30
Монреаль
- : -
Ванкувер
04:30
Анахайм
- : -
Питтсбург
02:00
Филадельфия
- : -
Детройт
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
18:30
Ариада-НХ
- : -
Рязань
18:30
Саров
- : -
Буран
19:00
Дизель
- : -
Сарыарка
18:30
Нефтяник
- : -
СКА-Нева
19:00
Барс
- : -
Звезда
19:00
Кристалл
- : -
Торпедо У-К
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
22:00
Олимпиакос
- : -
ЦСКА
23:00
Реал
- : -
Галатасарай
22:00
Бамберг
- : -
Милан
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 2
02:00
Вашингтон
- : -
Торонто
02:30
Атланта
- : -
Лейкерс
02:30
Нью-Йорк
- : -
Хьюстон
03:00
Мемфис
- : -
Нью-Орлеан
05:00
Финикс
- : -
Портленд
02:00
Шарлотт
- : -
Филадельфия
02:30
Бруклин
- : -
Детройт
03:00
Бостон
- : -
Чикаго
04:00
Юта
- : -
Даллас
05:30
Клипперс
- : -
Оклахома
Результаты дня
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Юбилейные номера «Советского спорта»
2 ноября 2016, 13:06
Источник:
Photo.sovsport.ru
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