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Хоккей  Россия- : -Финляндия
Футбол  Зенит- : -Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос- : -ЦСКА
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Футбол  Фенербахче- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
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Тренировка «Зенита» перед матчем Лиги Европы с «Дандолком»12Тренировка «Зенита» перед матчем Лиги Европы с «Дандолком»
Юбилейные номера «Советского спорта»21Юбилейные номера «Советского спорта»
Гол Гризманна в добавленное время лишил «Ростов» заслуженной ничьи20Гол Гризманна в добавленное время лишил «Ростов» заслуженной ничьи
День открытых дверей национальной сборной России19День открытых дверей национальной сборной России
Ученики и тренеры. На льду Академии фигурного катания Санкт-Петербурга17Ученики и тренеры. На льду Академии фигурного катания Санкт-Петербурга
Владимир Стогниенко в редакции «Советского спорта»9Владимир Стогниенко в редакции «Советского спорта»
«Рубин» остановил «Локомотив»20«Рубин» остановил «Локомотив»
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Томью»14Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Томью»
«Урал» и «Терек» сыграли самый странный матч сезона12«Урал» и «Терек» сыграли самый странный матч сезона
«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби30«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби
Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» (7:1) и завоевал Кубок России21Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» (7:1) и завоевал Кубок России
«Амкар» с минимальным счетом обыграл «Ростов» и преследует лидеров11«Амкар» с минимальным счетом обыграл «Ростов» и преследует лидеров
Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале Итогового турнира WTA9Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале Итогового турнира WTA
Тренировка Мэнни Пакьяо перед боем с Джесси Варгасом10Тренировка Мэнни Пакьяо перед боем с Джесси Варгасом
ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге13ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге
ЦСКА с трудом справился со «Слованом»11ЦСКА с трудом справился со «Слованом»
Гранквист в дополнительное время принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»18Гранквист в дополнительное время принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»
«Локомотив» победил «Крылья Советов» в Кубке России11«Локомотив» победил «Крылья Советов» в Кубке России
«Мистер Олимпия-2016» Фил Хит в Москве17«Мистер Олимпия-2016» Фил Хит в Москве
Михаил Мамиашвили в редакции «Советского спорта»10Михаил Мамиашвили в редакции «Советского спорта»
Владимир Юрзинов в редакции «Советского спорта»10Владимир Юрзинов в редакции «Советского спорта»
«Рубин» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»12«Рубин» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
Тренировка «Спартака» перед матчем с ЦСКА15Тренировка «Спартака» перед матчем с ЦСКА
СКА разгромил «Слован»12СКА разгромил «Слован»
ЦСКА одержал волевую победу над «Медвешчаком»10ЦСКА одержал волевую победу над «Медвешчаком»
«Зенит» обыграл «Оренбург»15«Зенит» обыграл «Оренбург»
Майкон решил исход дерби «Локомотив» - ЦСКА14Майкон решил исход дерби «Локомотив» - ЦСКА