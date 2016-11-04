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Хоккей
19:30
Россия
5 : 1
Финляндия
Футбол
21:00
Зенит
2 : 1
Дандолк
Баскетбол
22:00
Олимпиакос
75 : 81
ЦСКА
Хоккей
20:00
Чехия
6 : 3
Швеция
Футбол
21:00
Фенербахче
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Футбол
23:05
Шальке 04
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Краснодар
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Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа A Тур 4
21:00
Фенербахче
2 : 1
Манчестер Юнайтед
21:00
Заря
1 : 1
Фейеноорд
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа B Тур 4
19:00
Астана
1 : 1
Олимпиакос
21:00
АПОЭЛ
1 : 0
Янг Бойз
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа C Тур 4
21:00
Габала
1 : 2
Сент-Этьен
21:00
Андерлехт
6 : 1
Майнц
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа D Тур 4
21:00
Маккаби Тель-Авив
0 : 0
Алкмар
21:00
Зенит
2 : 1
Дандолк
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа E Тур 4
21:00
Астра
1 : 1
Виктория
21:00
Аустрия
2 : 4
Рома
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа F Тур 4
21:00
Атлетик
5 : 3
Генк
21:00
Сассуоло
2 : 2
Рапид Вена
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа G Тур 4
23:05
Аякс
3 : 2
Сельта
23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа H Тур 4
23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
23:05
Гент
3 : 5
Шахтер
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа I Тур 4
23:05
Шальке 04
2 : 0
Краснодар
23:05
Ницца
0 : 2
Зальцбург
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа J Тур 4
23:05
Фиорентина
3 : 0
Слован Либерец
23:05
ПАОК
0 : 1
Карабах
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа K Тур 4
23:05
Саутгемптон
2 : 1
Интер
23:05
Спарта
2 : 0
Хапоэль Б-Ш
Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Группа L Тур 4
23:05
Вильярреал
1 : 2
Османлыспор
23:05
Цюрих
0 : 0
Стяуа
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 6. Тамбов
10:30
СПбГУ
2 : 2
СПбГУПТД
13:30
ТГУ
4 : 1
СКФУ
Хоккей.
Еврохоккейтур 2016/17 / Кубок Карьяла
19:30
Россия
5 : 1
Финляндия
20:00
Чехия
6 : 3
Швеция
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 4
02:30
Монреаль
3 : 0
Ванкувер
05:30
Анахайм
1 : 5
Питтсбург
03:00
Филадельфия
4 : 3 ОТ
Детройт
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
18:30
Ариада-НХ
1 : 3
Рязань
18:30
Саров
2 : 1
Буран
19:00
Дизель
2 : 1
Сарыарка
18:30
Нефтяник
1 : 2 Б
СКА-Нева
19:00
Барс
1 : 3
Звезда
19:00
Кристалл
1 : 8
Торпедо У-К
Теннис.
BNP Paribas Masters 2016 1/16 финала
00:00
Вавринка
6:3, 6:7, 6:7
Штруфф
Теннис.
BNP Paribas Masters 2016 1/8 финала
13:00
Чилич
6:3, 7:6
Гоффен
16:30
Куэвас
6:4, 1:6, 2:6
Раонич
18:15
Штруфф
4:6, 7:6, 3:6
Изнер
21:30
Нисикори
6:0, 3:6, 6:7
Тсонга
14:30
Гаске
2:6, 6:3, 5:7
Сок
18:15
Джокович
4:6, 6:2, 6:3
Димитров
18:30
Пуй
3:6, 0:6
Маррэй
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
22:00
Олимпиакос
75 : 81
ЦСКА
23:00
Реал
90 : 81
Галатасарай
22:00
Бамберг
106 : 102
Милан
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 2
02:00
Вашингтон
103 : 113
Торонто
02:30
Атланта
116 : 123
Лейкерс
02:30
Нью-Йорк
99 : 118
Хьюстон
03:00
Мемфис
89 : 83
Нью-Орлеан
05:00
Финикс
118 : 115
Портленд
02:00
Шарлотт
109 : 93
Филадельфия
02:30
Бруклин
109 : 101
Детройт
03:00
Бостон
107 : 100
Чикаго
04:00
Юта
97 : 81
Даллас
05:30
Клипперс
83 : 85
Оклахома
Результаты дня
Футбол
10:00
Томь (мол)
- : -
Спартак (мол)
Футбол
22:45
Монпелье
- : -
Марсель
Баскетбол
20:00
Жальгирис
- : -
Дарушафака
Футбол
22:45
Малага
- : -
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Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 13
10:00
Томь (мол)
- : -
Спартак (мол)
13:00
Локомотив (мол)
- : -
Анжи (мол)
14:00
Крылья Советов (мол)
- : -
Урал (мол)
12:00
Ростов (мол)
- : -
Арсенал (мол)
14:00
Уфа (мол)
- : -
Рубин (мол)
16:30
ЦСКА (мол)
- : -
Амкар (мол)
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 11
22:45
Малага
- : -
Спортинг
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 10
22:30
Герта
- : -
Боруссия М
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 12
22:45
Монпелье
- : -
Марсель
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 14
18:00
Волынь
- : -
Сталь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 4
02:00
Айлендерс
0 : 0
Филадельфия
02:00
Вашингтон
0 : 0
Виннипег
02:30
Оттава
- : -
Ванкувер
02:30
Флорида
- : -
Нью-Джерси
03:30
Чикаго
- : -
Колорадо
02:00
Баффало
0 : 0
Торонто
02:00
Рейнджерс
0 : 0
Эдмонтон
02:30
Тампа-Бэй
- : -
Бостон
03:30
Даллас
- : -
Сент-Луис
05:00
Аризона
- : -
Нэшвилл
05:30
Лос-Анджелес
- : -
Питтсбург
05:30
Сан-Хосе
- : -
Калгари
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
15:00
Зауралье
- : -
Динамо Балашиха
15:00
Рубин
- : -
Динамо СПб
Теннис.
BNP Paribas Masters 2016 1/8 финала
01:00
Бердых
6:4, 6:3
Симон
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Жальгирис
- : -
Дарушафака
21:00
Црвена Звезда
- : -
Лабораль Кутча
20:45
Анадолу Эфес
- : -
Панатинаикос
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 2
02:00
Орландо
6 : 4
Сакраменто
03:00
Милуоки
- : -
Индиана
05:30
Голден Стэйт
- : -
Оклахома
03:00
Кливленд
- : -
Бостон
03:00
Миннесота
- : -
Денвер
Результаты дня
Футбол
11:00
Томь
- : -
Спартак
Хоккей
14:30
Швеция
- : -
Россия
Футбол
18:30
Локомотив
- : -
Анжи
Футбол
13:30
Уфа
- : -
Рубин
Футбол
16:00
Крылья Советов
- : -
Урал
Хоккей
18:30
Финляндия
- : -
Чехия
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 13
11:00
Томь
- : -
Спартак
16:00
Крылья Советов
- : -
Урал
13:30
Уфа
- : -
Рубин
18:30
Локомотив
- : -
Анжи
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 13
Терек (мол)
- : -
Зенит (мол)
16:00
Краснодар (мол)
- : -
Оренбург (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 11
18:00
Бёрнли
- : -
Кристал Пэлас
18:00
Вест Хэм
- : -
Сток Сити
20:30
Челси
- : -
Эвертон
18:00
Борнмут
- : -
Сандерленд
18:00
Манчестер Сити
- : -
Мидлсбро
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 20
09:00
Луч-Энергия
- : -
Кубань
13:30
Тамбов
- : -
Химки
15:00
Сокол
- : -
Волгарь
15:00
Мордовия
- : -
Спартак-2
16:00
Динамо
- : -
Енисей
09:00
СКА-Хабаровск
- : -
Нефтехимик
15:00
Тюмень
- : -
Балтика
15:00
Спартак-Нальчик
- : -
Факел
15:00
Тосно
- : -
Сибирь
17:00
Зенит-2
- : -
Шинник
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 11
15:00
Гранада
- : -
Депортиво
20:30
Осасуна
- : -
Алавес
18:15
Реал Сосьедад
- : -
Атлетико
22:45
Лас-Пальмас
- : -
Эйбар
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 10
17:30
Бавария
- : -
Хоффенхайм
17:30
Гамбург
- : -
Боруссия
17:30
Фрайбург
- : -
Вольфсбург
17:30
Байер
- : -
Дармштадт
17:30
Ингольштадт
- : -
Аугсбург
20:30
Айнтрахт
- : -
Кёльн
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 12
20:00
Торино
- : -
Кальяри
22:45
Наполи
- : -
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Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 12
19:00
Монако
- : -
Нанси
22:00
Бордо
- : -
Лорьян
22:00
Анже
- : -
Лилль
22:00
Лион
- : -
Бастия
22:00
Дижон
- : -
Генгам
22:00
Нант
- : -
Тулуза
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 14
15:00
Звезда
- : -
Олимпик
18:00
Карпаты
- : -
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Еврохоккейтур 2016/17 / Кубок Карьяла
14:30
Швеция
- : -
Россия
18:30
Финляндия
- : -
Чехия
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 4
01:00
Коламбус
- : -
Монреаль
04:00
Анахайм
- : -
Аризона
01:30
Детройт
- : -
Виннипег
21:00
Колорадо
- : -
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ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
17:00
Барс
- : -
СКА-Нева
17:00
Кристалл
- : -
Сарыарка
17:00
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- : -
Торпедо У-К
17:00
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Суперлига 2016/2017
Газпром-Югра
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16:00
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Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 2
02:00
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- : -
Атланта
02:30
Торонто
- : -
Майами
03:00
Нью-Орлеан
- : -
Финикс
03:30
Даллас
- : -
Портленд
05:30
Лейкерс
- : -
Голден Стэйт
02:30
Бруклин
- : -
Шарлотт
03:00
Мемфис
- : -
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03:00
Чикаго
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Нью-Йорк
04:00
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«Краснодар» уступил «Шальке» в Гельзенкирхене
4 ноября 2016, 01:13
Источник:
Reuters
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«Рубин» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
26 октября 15:49
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Тренировка «Спартака» перед матчем с ЦСКА
25 октября 22:59
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СКА разгромил «Слован»