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Теннис
18:45
Джокович
4:6, 6:7
Чилич
Теннис
21:30
Бердых
6:7, 5:7
Маррэй
Футбол
22:45
Малага
3 : 2
Спортинг
Баскетбол
20:00
Жальгирис
80 : 83
Дарушафака
Футбол
22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
Теннис
23:50
Тсонга
2:6, 6:7
Раонич
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Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 13
10:00
Томь (мол)
0 : 0
Спартак (мол)
14:00
Уфа (мол)
0 : 2
Рубин (мол)
13:00
Локомотив (мол)
1 : 2
Анжи (мол)
15:30
Крылья Советов (мол)
1 : 1
Урал (мол)
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 11
22:45
Малага
3 : 2
Спортинг
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 10
22:30
Герта
3 : 0
Боруссия М
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 12
22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 14
18:00
Волынь
0 : 1
Сталь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 4
02:00
Айлендерс
2 : 3 Б
Филадельфия
02:00
Вашингтон
4 : 3 ОТ
Виннипег
02:30
Оттава
1 : 0
Ванкувер
02:30
Флорида
4 : 3 ОТ
Нью-Джерси
03:30
Чикаго
4 : 0
Колорадо
02:00
Баффало
1 : 2
Торонто
02:00
Рейнджерс
5 : 3
Эдмонтон
02:30
Тампа-Бэй
3 : 4 Б
Бостон
03:30
Даллас
6 : 2
Сент-Луис
05:00
Аризона
3 : 2 Б
Нэшвилл
05:30
Лос-Анджелес
3 : 2 ОТ
Питтсбург
05:30
Сан-Хосе
2 : 3
Калгари
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
15:00
Зауралье
4 : 2
Динамо Балашиха
15:00
Рубин
1 : 3
Динамо СПб
Теннис.
BNP Paribas Masters 2016 1/4 финала
16:00
Изнер
7:6, 4:6, 6:4
Сок
21:30
Бердых
6:7, 5:7
Маррэй
18:45
Джокович
4:6, 6:7
Чилич
23:50
Тсонга
2:6, 6:7
Раонич
Теннис.
BNP Paribas Masters 2016 1/8 финала
01:00
Бердых
6:4, 6:3
Симон
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Жальгирис
80 : 83
Дарушафака
21:00
Црвена Звезда
63 : 70
Лабораль Кутча
20:45
Анадолу Эфес
91 : 83
Панатинаикос
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 2
02:00
Орландо
102 : 94
Сакраменто
03:00
Милуоки
125 : 107
Индиана
05:30
Голден Стэйт
122 : 96
Оклахома
03:00
Кливленд
128 : 122
Бостон
03:00
Миннесота
99 : 102
Денвер
Результаты дня
Футбол
11:00
Томь
0 : 1
Спартак
Хоккей
14:30
Швеция
0 : 0
Россия
Футбол
16:00
Динамо
- : -
Енисей
Футбол
13:30
Уфа
1 : 2
Рубин
Футбол
16:00
Крылья Советов
- : -
Урал
Футбол
18:30
Локомотив
- : -
Анжи
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 13
11:00
Томь
0 : 1
Спартак
16:00
Крылья Советов
- : -
Урал
13:30
Уфа
1 : 2
Рубин
18:30
Локомотив
- : -
Анжи
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 13
14:30
Терек (мол)
0 : 0
Зенит (мол)
16:30
ЦСКА (мол)
- : -
Амкар (мол)
16:00
Краснодар (мол)
- : -
Оренбург (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 11
18:00
Бёрнли
- : -
Кристал Пэлас
18:00
Вест Хэм
- : -
Сток Сити
20:30
Челси
- : -
Эвертон
18:00
Борнмут
- : -
Сандерленд
18:00
Манчестер Сити
- : -
Мидлсбро
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 20
09:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
15:00
Сокол
- : -
Волгарь
15:00
Мордовия
- : -
Спартак-2
16:00
Динамо
- : -
Енисей
12:00
Луч-Энергия
2 : 1
Кубань
15:00
Тюмень
- : -
Балтика
15:00
Спартак-Нальчик
- : -
Факел
15:00
Тосно
- : -
Сибирь
17:00
Зенит-2
- : -
Шинник
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 11
15:00
Гранада
- : -
Депортиво
20:30
Осасуна
- : -
Алавес
18:15
Реал Сосьедад
- : -
Атлетико
22:45
Лас-Пальмас
- : -
Эйбар
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 10
17:30
Бавария
- : -
Хоффенхайм
17:30
Гамбург
- : -
Боруссия
17:30
Фрайбург
- : -
Вольфсбург
17:30
Байер
- : -
Дармштадт
17:30
Ингольштадт
- : -
Аугсбург
20:30
Айнтрахт
- : -
Кёльн
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 12
20:00
Торино
- : -
Кальяри
22:45
Наполи
- : -
Лацио
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 12
19:00
Монако
- : -
Нанси
22:00
Бордо
- : -
Лорьян
22:00
Анже
- : -
Лилль
22:00
Лион
- : -
Бастия
22:00
Дижон
- : -
Генгам
22:00
Нант
- : -
Тулуза
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 14
15:00
Звезда
- : -
Олимпик
18:00
Карпаты
- : -
Ворскла
Хоккей.
Еврохоккейтур 2016/17 / Кубок Карьяла
14:30
Швеция
0 : 0
Россия
18:30
Финляндия
- : -
Чехия
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 4
02:00
Коламбус
10 : 0
Монреаль
05:00
Анахайм
5 : 1
Аризона
02:30
Детройт
3 : 5
Виннипег
22:00
Колорадо
- : -
Миннесота
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
17:00
Барс
- : -
СКА-Нева
17:00
Кристалл
- : -
Сарыарка
17:00
Дизель
- : -
Торпедо У-К
17:00
Нефтяник
- : -
Звезда
Теннис.
BNP Paribas Masters 2016 1/2 финала
16:00
Чилич
- : -
Изнер
18:30
Раонич
- : -
Маррэй
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
12:30
Локомотив
0 : 1
Зенит-Казань
15:00
Газпром-Югра
- : -
Нефтяник
17:00
Динамо М
- : -
Урал
13:00
Кузбасс
0 : 0
Енисей
16:00
Факел
- : -
Динамо Кр
17:00
Динамо-ЛО
- : -
НОВА
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
16:00
Локомотив
- : -
Парма
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 2
02:00
Вашингтон
95 : 92
Атланта
02:30
Торонто
96 : 87
Майами
03:00
Нью-Орлеан
111 : 112
Финикс
03:30
Даллас
95 : 105
Портленд
05:30
Лейкерс
117 : 97
Голден Стэйт
02:30
Бруклин
95 : 99
Шарлотт
03:00
Мемфис
88 : 99
Клипперс
03:00
Чикаго
104 : 117
Нью-Йорк
04:00
Юта
86 : 100
Сан-Антонио
футзал.
Суперлига 2016/2017
11:00
Сибиряк
10 : 3
Норильский никель
17:00
Новая генерация
- : -
Тюмень
17:00
Динамо
- : -
Газпром-Югра
Результаты дня
Хоккей
14:30
Чехия
- : -
Россия
Футбол
17:00
Терек
- : -
Зенит
Футбол
19:00
ЦСКА
- : -
Амкар
Футбол
17:00
Ростов
- : -
Арсенал Тула
Хоккей
18:30
Финляндия
- : -
Швеция
Футбол
19:30
Краснодар
- : -
Оренбург
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 13
17:00
Ростов
- : -
Арсенал Тула
19:00
ЦСКА
- : -
Амкар
17:00
Терек
- : -
Зенит
19:30
Краснодар
- : -
Оренбург
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 13
12:00
Ростов (мол)
- : -
Арсенал (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 11
15:00
Арсенал
- : -
Тоттенхэм
17:15
Халл Сити
- : -
Саутгемптон
19:30
Лестер Сити
- : -
Вест Бромвич
17:15
Ливерпуль
- : -
Уотфорд
18:00
Суонси
- : -
Манчестер Юнайтед
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 11
14:00
Реал
- : -
Леганес
18:15
Эспаньол
- : -
Атлетик
22:45
Севилья
- : -
Барселона
18:15
Сельта
- : -
Валенсия
20:30
Вильярреал
- : -
Бетис
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 10
17:30
РБ Лейпциг
- : -
Майнц
19:30
Шальке 04
- : -
Вердер
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 12
14:30
Пескара
- : -
Эмполи
17:00
Кьево
- : -
Ювентус
17:00
Сассуоло
- : -
Аталанта
20:00
Фиорентина
- : -
Сампдория
17:00
Дженоа
- : -
Удинезе
17:00
Палермо
- : -
Милан
20:00
Интер
- : -
Кротоне
22:45
Рома
- : -
Болонья
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 12
17:00
Кан
- : -
Ницца
22:45
ПСЖ
- : -
Ренн
19:00
Метц
- : -
Сент-Этьен
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 14
18:00
Черноморец
- : -
Заря
20:30
Днепр
- : -
Динамо Киев
20:30
Александрия
- : -
Шахтер
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 15
Сочи
- : -
Дружба
Чайка
- : -
Афипс
Легион-Динамо
- : -
Черноморец
Машук-КМВ
- : -
Спартак Владикавказ
Армавир
- : -
Биолог
Ангушт
- : -
СКА
Динамо Ставрополь
- : -
Ротор-Волгоград
Кубань-2
- : -
Краснодар-2
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 16
Строгино
- : -
ЦРФСО
Торпедо Владимир
- : -
Динамо СПб
Текстильщик
- : -
Волга Тверь
Динамо-2
- : -
Псков-747
Домодедово
- : -
Долгопрудный
Знамя Труда
- : -
Спартак Кострома
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 16
Арсенал-2
- : -
Сатурн
Торпедо
- : -
Металлург Липецк
Витязь Подольск
- : -
Зенит Пн
Динамо Брянск
- : -
Авангард Курск
Рязань
- : -
Калуга
Орёл
- : -
Энергомаш
Хоккей.
Еврохоккейтур 2016/17 / Кубок Карьяла
14:30
Чехия
- : -
Россия
18:30
Финляндия
- : -
Швеция
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 4
02:00
Айлендерс
- : -
Эдмонтон
02:00
Вашингтон
- : -
Флорида
02:00
Оттава
- : -
Баффало
02:00
Тампа-Бэй
- : -
Нью-Джерси
02:00
Нэшвилл
- : -
Каролина
02:00
Бостон
- : -
Рейнджерс
02:00
Монреаль
- : -
Филадельфия
02:00
Сент-Луис
- : -
Коламбус
02:00
Торонто
- : -
Ванкувер
03:00
Даллас
- : -
Чикаго
05:00
Лос-Анджелес
- : -
Калгари
05:30
Сан-Хосе
- : -
Питтсбург
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 9
11:00
Челмет
- : -
Динамо СПб
15:00
Южный Урал
- : -
Динамо Балашиха
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
16:00
Химки
- : -
УНИКС
18:00
ЦСКА
- : -
Зенит
16:00
Нижний Новгород
- : -
Калев
18:00
ВЭФ
- : -
Цмоки-Минск
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 2
01:00
Оклахома
- : -
Миннесота
02:00
Индиана
- : -
Чикаго
02:00
Филадельфия
- : -
Кливленд
03:00
Милуоки
- : -
Сакраменто
20:00
Нью-Йорк
- : -
Юта
02:00
Детройт
- : -
Денвер
02:00
Орландо
- : -
Вашингтон
02:30
Атланта
- : -
Хьюстон
03:30
Сан-Антонио
- : -
Клипперс
23:30
Мемфис
- : -
Портленд
футзал.
Суперлига 2016/2017
Сибиряк
- : -
Норильский никель
Новая генерация
- : -
Тюмень
Динамо
- : -
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«Спартак» добыл три очка в Томске
5 ноября 2016, 13:46
Источник:
ФК «Спартак»
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Юбилейные номера «Советского спорта»
1 ноября 23:59
20
Гол Гризманна в добавленное время лишил «Ростов» заслуженной ничьи
1 ноября 19:53
19
День открытых дверей национальной сборной России
1 ноября 17:19
17
Ученики и тренеры. На льду Академии фигурного катания Санкт-Петербурга
1 ноября 14:21
9
Владимир Стогниенко в редакции «Советского спорта»
31 октября 23:31
20
«Рубин» остановил «Локомотив»
30 октября 20:17
14
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Томью»
30 октября 17:57
12
«Урал» и «Терек» сыграли самый странный матч сезона
30 октября 12:32
30
«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби
29 октября 20:04
21
Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» (7:1) и завоевал Кубок России
29 октября 20:01
11
«Амкар» с минимальным счетом обыграл «Ростов» и преследует лидеров
29 октября 19:47
9
Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале Итогового турнира WTA
29 октября 12:09
10
Тренировка Мэнни Пакьяо перед боем с Джесси Варгасом
27 октября 22:37
13
ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге
27 октября 22:34
11
ЦСКА с трудом справился со «Слованом»
27 октября 22:33
18
Гранквист в дополнительное время принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»
27 октября 21:52
11
«Локомотив» победил «Крылья Советов» в Кубке России
27 октября 20:36
17
«Мистер Олимпия-2016» Фил Хит в Москве
27 октября 16:29
10
Михаил Мамиашвили в редакции «Советского спорта»
27 октября 16:21
10
Владимир Юрзинов в редакции «Советского спорта»
26 октября 21:34
12
«Рубин» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
26 октября 15:49
15
Тренировка «Спартака» перед матчем с ЦСКА