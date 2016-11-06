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Хоккей  Чехия0 : 3Россия
Футбол  Терек2 : 1Зенит
Футбол  Краснодар2 : 3Оренбург
Футбол  Ростов4 : 1Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 2Амкар
Футбол  Севилья- : -Барселона
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«Ростов» одержал волевую победу над «Арсеналом», забив четыре гола13«Ростов» одержал волевую победу над «Арсеналом», забив четыре гола
Пакьяо победил Варгаса и стал обладателем титула WBO27Пакьяо победил Варгаса и стал обладателем титула WBO
«Локомотив» разгромил «Анжи»14«Локомотив» разгромил «Анжи»
«Спартак» добыл три очка в Томске12«Спартак» добыл три очка в Томске
«Краснодар» уступил «Шальке» в Гельзенкирхене18«Краснодар» уступил «Шальке» в Гельзенкирхене
Дубль Жулиано помог «Зениту» победить «Дандолк» и досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы21Дубль Жулиано помог «Зениту» победить «Дандолк» и досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы
Мегадевушки в «Мегаспорте». Липницкая, Погорилая и Радионова на московском льду18Мегадевушки в «Мегаспорте». Липницкая, Погорилая и Радионова на московском льду
ЦСКА крупно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов10ЦСКА крупно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов
Тренировка «Зенита» перед матчем Лиги Европы с «Дандолком»12Тренировка «Зенита» перед матчем Лиги Европы с «Дандолком»
Юбилейные номера «Советского спорта»21Юбилейные номера «Советского спорта»
Гол Гризманна в добавленное время лишил «Ростов» заслуженной ничьи20Гол Гризманна в добавленное время лишил «Ростов» заслуженной ничьи
День открытых дверей национальной сборной России19День открытых дверей национальной сборной России
Ученики и тренеры. На льду Академии фигурного катания Санкт-Петербурга17Ученики и тренеры. На льду Академии фигурного катания Санкт-Петербурга
Владимир Стогниенко в редакции «Советского спорта»9Владимир Стогниенко в редакции «Советского спорта»
«Рубин» остановил «Локомотив»20«Рубин» остановил «Локомотив»
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Томью»14Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Томью»
«Урал» и «Терек» сыграли самый странный матч сезона12«Урал» и «Терек» сыграли самый странный матч сезона
«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби30«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби
Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» (7:1) и завоевал Кубок России21Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» (7:1) и завоевал Кубок России
«Амкар» с минимальным счетом обыграл «Ростов» и преследует лидеров11«Амкар» с минимальным счетом обыграл «Ростов» и преследует лидеров
Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале Итогового турнира WTA9Кузнецова проиграла Цибулковой в полуфинале Итогового турнира WTA
Тренировка Мэнни Пакьяо перед боем с Джесси Варгасом10Тренировка Мэнни Пакьяо перед боем с Джесси Варгасом
ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге13ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге
ЦСКА с трудом справился со «Слованом»11ЦСКА с трудом справился со «Слованом»
Гранквист в дополнительное время принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»18Гранквист в дополнительное время принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»
«Локомотив» победил «Крылья Советов» в Кубке России11«Локомотив» победил «Крылья Советов» в Кубке России
«Мистер Олимпия-2016» Фил Хит в Москве17«Мистер Олимпия-2016» Фил Хит в Москве