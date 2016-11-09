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Хоккей
15:30
Сибирь
0 : 2
Спартак
Хоккей
17:00
Металлург
2 : 1 Б
Нефтехимик
Хоккей
19:30
Йокерит
3 : 2 Б
Амур
Хоккей
17:00
Салават Юлаев
4 : 2
Лада
Хоккей
17:00
Трактор
2 : 3 Б
Ак Барс
Хоккей
20:30
Динамо Рига
2 : 5
Куньлунь
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Океания / Третий раунд / Группа B
08:00
Таити
1 : 0
Соломоновы острова
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 7. Махачкала
10:00
СГУ
2 : 0
КФУ
13:00
ДГТУ
0 : 2
РЭУ
Хоккей.
CHL Canada Russia Series 2016
06:00
Россия (U-20)
3 : 2 ОТ
Западная хоккейная лига
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 13
15:00
Металлург Нк
1 : 0 Б
ХК Сочи
16:00
Авангард
2 : 1
Торпедо
17:00
Металлург
2 : 1 Б
Нефтехимик
17:00
Трактор
2 : 3 Б
Ак Барс
19:30
Динамо Минск
0 : 3
Адмирал
15:30
Сибирь
0 : 2
Спартак
17:00
Салават Юлаев
4 : 2
Лада
17:00
Автомобилист
1 : 4
Слован
19:30
Йокерит
3 : 2 Б
Амур
20:30
Динамо Рига
2 : 5
Куньлунь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 5
03:00
Айлендерс
4 : 2
Ванкувер
03:30
Флорида
3 : 1
Тампа-Бэй
03:00
Бостон
4 : 0
Баффало
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 10
16:30
Челмет
2 : 6
Динамо Балашиха
19:00
Буран
1 : 3
Рязань
16:30
Южный Урал
1 : 2
Динамо СПб
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
12:00
Амурские Тигры
3 : 1
Красная Армия
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 3
03:00
Вашингтон
106 : 114
Хьюстон
03:00
Шарлотт
122 : 100
Индиана
04:00
Чикаго
112 : 80
Орландо
06:30
Клипперс
114 : 82
Детройт
03:00
Филадельфия
84 : 109
Юта
04:00
Оклахома
97 : 85
Майами
06:30
Голден Стэйт
116 : 106
Нью-Орлеан
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 4
22:00
Скайлайнерс
74 : 61
Нимбурк
22:00
Хелиос
78 : 59
Баккен Беарс
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 4
20:00
Химик
82 : 88
Катайя
22:30
Ле Ман
72 : 61
Орадя
20:00
Автодор
74 : 76
Пинар
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 4
20:00
ПАОК
61 : 67
Виллербанн
20:30
Роза Радом
83 : 77
Ушак Спортиф
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 4
22:00
Мега
77 : 79
Ювентус
22:30
Авеллино
72 : 77
Теленет
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 4
22:00
АЕК Афины
78 : 58
Динамо Сассари
Результаты дня
Футбол
17:00
Тюмень
1 : 0
Зенит-2
Хоккей
19:30
Витязь
1 : 2
ЦСКА
Баскетбол
22:45
Уникаха
- : -
Зенит
Футбол
19:00
Кубань
5 : 2
Спартак-2
Хоккей
19:30
Динамо Москва
2 : 2
СКА
Футбол
22:45
Голландия
- : -
Бельгия
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Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
22:45
Голландия
- : -
Бельгия
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 21
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Динамо
15:30
Енисей
2 : 1
Балтика
18:30
Мордовия
0 : 2
Тосно
19:00
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
19:00
Факел
0 : 1
Луч-Энергия
15:00
Сибирь
2 : 0
Тамбов
17:00
Тюмень
1 : 0
Зенит-2
18:30
Шинник
1 : 1
Волгарь
19:00
Кубань
5 : 2
Спартак-2
19:00
Сокол
2 : 1
Спартак-Нальчик
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Путь чемпионов. Второй раунд Первые матчи
17:00
Алтинорду (мол)
6 : 2
Спарта (мол)
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 7. Махачкала
10:00
РЭУ
1 : 2
СГУ
12:00
ДГТУ
1 : 0
КФУ
Хоккей.
CHL Canada Russia Series 2016
06:00
Западная хоккейная лига
4 : 1
Россия (U-20)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 13
17:00
Югра
3 : 1
Медвешчак
19:30
Локомотив
1 : 2
Северсталь
19:30
Витязь
1 : 2
ЦСКА
19:30
Динамо Москва
2 : 2
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 5
03:00
Вашингтон
0 : 3
Сан-Хосе
03:00
Питтсбург
4 : 3
Эдмонтон
03:00
Филадельфия
2 : 3 Б
Детройт
03:30
Торонто
0 : 7
Лос-Анджелес
04:00
Нэшвилл
3 : 1
Оттава
03:00
Нью-Джерси
3 : 2 Б
Каролина
03:00
Рейнджерс
3 : 5
Ванкувер
03:30
Монреаль
3 : 2
Бостон
04:00
Виннипег
8 : 2
Даллас
05:00
Колорадо
2 : 4
Аризона
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 10
16:30
Зауралье
2 : 1
Химик
17:00
Торос
3 : 2 ОТ
Спутник
18:30
Ариада-НХ
2 : 4
СКА-Нева
19:00
Дизель
2 : 1
Сокол
17:00
Рубин
1 : 2 Б
ТХК
17:30
Ижсталь
6 : 5
Молот-Прикамье
18:30
Саров
0 : 2
Звезда
19:00
Кристалл
3 : 4
Ермак
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
12:00
Амурские Тигры
0 : 9
Красная Армия
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
19:00
Зенит-Казань
3 : 2
Газпром-Югра
19:00
Белогорье
3 : 2
Югра-Самотлор
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа A
21:00
Цедевита
24 : 34
Нижний Новгород
21:00
МЗТ Скопье
17 : 24
Гран Канария
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа B
22:30
Бильбао
- : -
Химки
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа C
21:00
Будучность
12 : 21
Бавария
22:45
Уникаха
- : -
Зенит
Баскетбол.
Кубок Европы 2016/2017 / Группа D
20:00
Летувос Ритас
86 : 63
Фуэнлабрада
21:30
Ратиофарм
- : -
Хапоэль
20:30
Локомотив
34 : 33
Валенсия
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 3
03:00
Кливленд
106 : 110
Атланта
04:00
Мемфис
108 : 107
Денвер
06:30
Лейкерс
97 : 109
Даллас
03:30
Бруклин
119 : 110
Миннесота
06:00
Портленд
124 : 121
Финикс
06:30
Сакраменто
102 : 94
Нью-Орлеан
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 4
22:00
Арис
- : -
Банвит
22:30
Монако
- : -
Ирони
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 4
22:30
Рейер
- : -
Маккаби Р
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 4
20:00
Вентспилс
- : -
Варезе
22:00
Ольденбург
- : -
Нептунас
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 4
22:00
Цибона
- : -
Морнар
22:30
Иберостар Тенерифе
- : -
Страсбур
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 4
20:00
Бешикташ
- : -
Стелмет
22:30
Спиро
- : -
Людвигсбург
20:00
Сольноки Олай
- : -
Партизан
Результаты дня
Хоккей
15:00
Металлург Нк
- : -
Спартак
Баскетбол
19:00
УНИКС
- : -
Црвена Звезда
Баскетбол
23:00
Барселона
- : -
Жальгирис
Хоккей
17:00
Металлург
- : -
Ак Барс
Футбол
19:00
Россия
- : -
Катар
Футбол
23:30
Колумбия
- : -
Чили
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Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
19:00
Россия
- : -
Катар
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 11
23:30
Колумбия
- : -
Чили
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 7. Махачкала
10:00
ДГТУ
- : -
СГУ
12:00
КФУ
- : -
РЭУ
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 13
15:00
Металлург Нк
- : -
Спартак
16:00
Авангард
- : -
ХК Сочи
17:00
Металлург
- : -
Ак Барс
17:00
Салават Юлаев
- : -
Нефтехимик
19:30
Йокерит
- : -
Адмирал
15:30
Сибирь
- : -
Торпедо
16:30
Барыс
- : -
Слован
17:00
Трактор
- : -
Лада
19:30
Динамо Минск
- : -
Куньлунь
20:30
Динамо Рига
- : -
Амур
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 5
03:00
Коламбус
- : -
Анахайм
04:00
Сент-Луис
- : -
Чикаго
03:30
Баффало
- : -
Оттава
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 10
15:30
Торпедо У-К
- : -
Барс
16:00
Сарыарка
- : -
Нефтяник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
19:00
СКА-1946
- : -
Алмаз
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
- : -
Црвена Звезда
22:15
Панатинаикос
- : -
Маккаби Тель-Авив
23:00
Барселона
- : -
Жальгирис
20:00
Дарушафака
- : -
Бамберг
22:45
Милан
- : -
Анадолу Эфес
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 3
03:00
Вашингтон
- : -
Бостон
03:00
Нью-Йорк
- : -
Бруклин
03:00
Шарлотт
- : -
Юта
04:00
Оклахома
- : -
Торонто
05:30
Сан-Антонио
- : -
Хьюстон
03:00
Индиана
- : -
Филадельфия
03:00
Орландо
- : -
Миннесота
03:30
Атланта
- : -
Чикаго
05:00
Финикс
- : -
Детройт
06:30
Голден Стэйт
- : -
Даллас
06:30
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Санкт-Петербург
«Кубань» разгромила «Спартак-2»
Сергей Апенькин
9 ноября 2016, 20:36
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