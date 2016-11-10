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Хоккей
17:00
Металлург
2 : 3 Б
Ак Барс
Футбол
19:00
Россия
1 : 2
Катар
Баскетбол
23:00
Барселона
92 : 86
Жальгирис
Баскетбол
19:00
УНИКС
65 : 62
Црвена Звезда
Хоккей
19:30
Йокерит
2 : 1
Адмирал
Футбол
23:30
Колумбия
0 : 0
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Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
19:00
Россия
1 : 2
Катар
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 11
23:30
Колумбия
0 : 0
Чили
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 7. Махачкала
10:00
ДГТУ
0 : 3
СГУ
12:30
КФУ
3 : 0
РЭУ
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 13
15:00
Металлург Нк
0 : 3
Спартак
16:00
Авангард
4 : 0
ХК Сочи
17:00
Металлург
2 : 3 Б
Ак Барс
17:00
Салават Юлаев
4 : 1
Нефтехимик
19:30
Йокерит
2 : 1
Адмирал
15:30
Сибирь
1 : 4
Торпедо
16:30
Барыс
5 : 1
Слован
17:00
Трактор
1 : 2 Б
Лада
19:30
Динамо Минск
3 : 4
Куньлунь
20:30
Динамо Рига
3 : 2
Амур
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 5
03:00
Коламбус
3 : 2 ОТ
Анахайм
04:00
Сент-Луис
1 : 2 ОТ
Чикаго
03:30
Баффало
1 : 2 Б
Оттава
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 10
15:30
Торпедо У-К
3 : 0
Барс
16:00
Сарыарка
0 : 1
Нефтяник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
19:00
СКА-1946
4 : 5 Б
Алмаз
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
19:00
УНИКС
65 : 62
Црвена Звезда
22:15
Панатинаикос
83 : 75
Маккаби Тель-Авив
23:00
Барселона
92 : 86
Жальгирис
20:00
Дарушафака
72 : 70
Бамберг
22:45
Милан
105 : 92
Анадолу Эфес
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 3
03:00
Вашингтон
118 : 93
Бостон
03:00
Нью-Йорк
110 : 96
Бруклин
03:00
Шарлотт
104 : 98
Юта
04:00
Оклахома
102 : 112
Торонто
05:30
Сан-Антонио
99 : 101
Хьюстон
03:00
Индиана
122 : 115
Филадельфия
03:00
Орландо
107 : 123
Миннесота
03:30
Атланта
115 : 107
Чикаго
05:00
Финикс
107 : 100
Детройт
06:30
Голден Стэйт
116 : 95
Даллас
06:30
Клипперс
111 : 80
Портленд
Результаты дня
Футбол
02:45
Бразилия
3 : 0
Аргентина
Хоккей
19:30
Витязь
- : -
СКА
Футбол
22:45
Англия
- : -
Шотландия
Хоккей
19:00
Локомотив
- : -
ЦСКА
Баскетбол
20:30
ЦСКА
- : -
Реал
Футбол
22:45
Франция
- : -
Швеция
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа A
22:45
Франция
- : -
Швеция
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа C
22:45
Сан-Марино
- : -
Германия
22:45
Чехия
- : -
Норвегия
22:45
Северная Ирландия
- : -
Азербайджан
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа E
20:00
Армения
- : -
Черногория
22:45
Румыния
- : -
Польша
22:45
Дания
- : -
Казахстан
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа F
22:45
Англия
- : -
Шотландия
22:45
Словакия
- : -
Литва
22:45
Мальта
- : -
Словения
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа A
22:00
Ливия
- : -
Тунис
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 11
02:00
Уругвай
2 : 1
Эквадор
02:30
Венесуэла
5 : 0
Боливия
02:30
Парагвай
1 : 4
Перу
02:45
Бразилия
3 : 0
Аргентина
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. КОНКАКАФ / Пятый раунд Тур 1
23:35
Гондурас
- : -
Панама
Хоккей.
CHL Canada Russia Series 2016
03:00
Россия (U-20)
4 : 3
Лига Онтарио
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 13
17:00
Автомобилист
- : -
Медвешчак
19:30
Динамо Москва
- : -
Северсталь
19:00
Локомотив
- : -
ЦСКА
19:30
Витязь
- : -
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 5
03:00
Бостон
5 : 2
Коламбус
03:00
Питтсбург
2 : 4
Миннесота
03:30
Монреаль
4 : 1
Лос-Анджелес
03:30
Флорида
2 : 4
Сан-Хосе
05:00
Аризона
2 : 3
Виннипег
03:00
Каролина
2 : 4
Анахайм
03:30
Детройт
3 : 1
Ванкувер
03:30
Тампа-Бэй
4 : 1
Айлендерс
04:00
Нэшвилл
3 : 1
Сент-Луис
05:00
Калгари
2 : 4
Даллас
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 10
16:30
Челмет
- : -
ТХК
16:30
Южный Урал
- : -
Химик
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
19:00
СКА-1946
- : -
Алмаз
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Галатасарай
- : -
Олимпиакос
23:00
Баскония
- : -
Фенербахче
20:30
ЦСКА
- : -
Реал
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 3
04:00
Майами
95 : 98
Чикаго
05:00
Денвер
101 : 125
Голден Стэйт
04:00
Милуоки
106 : 112
Нью-Орлеан
06:30
Сакраменто
91 : 101
Лейкерс
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при Бразилии
15:00
Гран-при Бразилии. Практика I
19:00
Гран-при Бразилии. Практика II
Футзал.
Суперлига 2016/2017
17:00
Синара
- : -
Норильский никель
Результаты дня
Хоккей
14:00
Авангард
- : -
Спартак
Футбол
20:00
Австрия
- : -
Ирландия
Футбол
22:45
Украина
- : -
Финляндия
Хоккей
14:30
Салават Юлаев
- : -
Ак Барс
Футбол
22:45
Уэльс
- : -
Сербия
Футбол
22:45
Испания
- : -
Македония
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа D
20:00
Австрия
- : -
Ирландия
22:45
Уэльс
- : -
Сербия
20:00
Грузия
- : -
Молдавия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа G
22:45
Албания
- : -
Израиль
22:45
Лихтенштейн
- : -
Италия
22:45
Испания
- : -
Македония
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа I
20:00
Хорватия
- : -
Исландия
22:45
Украина
- : -
Финляндия
22:45
Турция
- : -
Косово
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа B
18:00
Камерун
- : -
Замбия
19:00
Нигерия
- : -
Алжир
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа C
21:30
Мали
- : -
Габон
23:00
Марокко
- : -
Кот-д'Ивуар
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа D
16:00
ЮАР
- : -
Сенегал
18:00
Кабо-Верде
- : -
Буркина-Фасо
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа E
16:00
Уганда
- : -
Конго
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. КОНКАКАФ / Пятый раунд Тур 1
02:00
Тринидад и Тобаго
- : -
Коста-Рика
04:01
США
- : -
Мексика
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Океания / Третий раунд / Группа A
05:00
Новая Зеландия
- : -
Новая Каледония
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2016/2017 Тур 17
14:00
Сатурн
- : -
Орёл
15:00
Авангард Курск
- : -
Арсенал-2
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 13
13:00
Металлург Нк
- : -
Торпедо
14:00
Авангард
- : -
Спартак
14:30
Трактор
- : -
Нефтехимик
15:00
Металлург
- : -
Лада
17:00
Динамо Минск
- : -
Амур
13:30
Сибирь
- : -
ХК Сочи
14:30
Югра
- : -
Слован
14:30
Салават Юлаев
- : -
Ак Барс
17:00
Йокерит
- : -
Куньлунь
18:00
Динамо Рига
- : -
Адмирал
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 5
02:00
Баффало
- : -
Нью-Джерси
02:30
Оттава
- : -
Лос-Анджелес
04:00
Колорадо
- : -
Виннипег
02:00
Торонто
- : -
Филадельфия
03:30
Чикаго
- : -
Вашингтон
04:00
Эдмонтон
- : -
Даллас
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 10
14:00
Сарыарка
- : -
Барс
14:00
Торпедо У-К
- : -
Нефтяник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 11
10:00
Алтай
- : -
Толпар
13:00
Спутник Альметьевск
- : -
Ладья
13:00
Реактор
- : -
Ирбис
14:00
Снежные Барсы
- : -
Авто
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 11
06:00
Амурские Тигры
- : -
Крылья Советов
17:00
ХК МВД
- : -
ХК Рига
07:00
Тайфун
- : -
Красная Армия
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
13:30
Локомотив
- : -
Югра-Самотлор
16:00
НОВА
- : -
Енисей
18:00
Динамо М
- : -
Нефтяник
18:00
Белогорье
- : -
Газпром-Югра
14:00
Кузбасс
- : -
Урал
17:00
Факел
- : -
Зенит-Казань
18:00
Динамо-ЛО
- : -
Динамо Кр
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 3
03:00
Вашингтон
- : -
Кливленд
03:00
Филадельфия
- : -
Индиана
03:30
Бостон
- : -
Нью-Йорк
04:30
Сан-Антонио
- : -
Детройт
03:00
Орландо
- : -
Юта
03:00
Шарлотт
- : -
Торонто
04:00
Оклахома
- : -
Клипперс
06:00
Портленд
- : -
Сакраменто
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при Бразилии
16:00
Гран-при Бразилии. Практика III
19:00
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Суперлига 2016/2017
13:00
Газпром-Югра
- : -
Новая генерация
14:00
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Сборная России уступила Катару в контрольном матче
10 ноября 2016, 21:20
Источник:
Reuters
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