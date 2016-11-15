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Теннис
17:00
Вавринка
2:6, 3:6
Нисикори
Хоккей
20:30
Динамо Рига
2 : 0
Ак Барс
Хоккей
19:00
Торпедо
2 : 3
Салават Юлаев
Теннис
23:20
Маррэй
6:3, 6:2
Чилич
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Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 14
19:00
Торпедо
2 : 3
Салават Юлаев
20:30
Динамо Рига
2 : 0
Ак Барс
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 5
00:00
Ванкувер
5 : 4 ОТ
Даллас
02:00
Колорадо
0 : 2
Бостон
05:30
Эдмонтон
1 : 3
Рейнджерс
01:00
Оттава
1 : 2 ОТ
Миннесота
03:00
Чикаго
3 : 2
Монреаль
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 11
14:00
Ермак
3 : 0
Барс
15:30
Торпедо У-К
6 : 1
Ариада-НХ
15:00
Сокол
2 : 1 ОТ
Нефтяник
16:00
Сарыарка
1 : 2
Саров
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 12
14:00
Омские Ястребы
2 : 3 Б
Сибирские Снайперы
16:00
Белые Медведи
4 : 3
Кузнецкие Медведи
15:00
Стальные Лисы
3 : 5
Мамонты Югры
17:00
Сарматы
3 : 0
Тюменский Легион
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
14:00
СКА-Серебряные Львы
2 : 3 ОТ
Алмаз
19:00
СКА-1946
4 : 3
Локо
17:00
МХК Динамо СПб
3 : 1
Русские Витязи
19:30
Атланты
2 : 4
МХК Спартак
Теннис.
Barclays ATP World Tour Finals 2016 / Одиночный разряд. Групповой турнир / Группа «Джон Макинрой»
17:00
Вавринка
2:6, 3:6
Нисикори
23:20
Маррэй
6:3, 6:2
Чилич
Теннис.
Barclays ATP World Tour Finals 2016 / Парный разряд. Групповой турнир / Группа «Флеминг/Макинрой»
15:00
Эрбер/Маю
5:7, 4:6
Клаасен/Рам
21:15
Лопес Ф./Лопес М.
3:6, 6:7
Континен/Пирс
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 3
03:00
Миннесота
125 : 99
Лейкерс
04:00
Голден Стэйт
133 : 120
Финикс
03:00
Оклахома
117 : 119
Орландо
05:00
Портленд
112 : 105
Денвер
Результаты дня
Хоккей
15:00
Куньлунь
3 : 4
Авангард
Хоккей
19:30
ЦСКА
2 : 0
Автомобилист
Хоккей
19:30
Спартак
1 : 2 Б
Трактор
Футбол
19:00
Россия
1 : 0
Румыния
Хоккей
19:30
СКА
9 : 0
Барыс
Футбол
22:45
Италия
0 : 0
Германия
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Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
19:00
Россия
1 : 0
Румыния
22:45
Италия
0 : 0
Германия
22:00
Украина
1 : 0
Сербия
23:00
Англия
1 : 0
Испания
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 12
23:00
Боливия
0 : 0
Парагвай
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Океания / Третий раунд / Группа A
09:00
Новая Каледония
0 : 0
Новая Зеландия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа A Тур 5
14:00
Южная Корея
2 : 1
Узбекистан
15:00
Сирия
0 : 0
Иран
14:35
Китай
0 : 0
Катар
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа B Тур 5
13:35
Япония
2 : 1
Саудовская Аравия
18:20
ОАЭ
2 : 0
Ирак
15:00
Таиланд
2 : 2
Австралия
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 8. Грозный
10:00
КубГУ
2 : 0
МФТИ
13:00
ЧГУ
0 : 0
ЮФУ
Хоккей.
CHL Canada Russia Series 2016
03:00
Лига Онтарио
5 : 2
Россия (U-20)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 14
12:30
Адмирал
3 : 2 ОТ
Металлург Нк
15:00
Куньлунь
3 : 4
Авангард
19:30
ЦСКА
2 : 0
Автомобилист
19:30
ХК Сочи
0 : 5
Металлург
19:30
Спартак
1 : 2 Б
Трактор
12:30
Амур
3 : 4 Б
Сибирь
19:00
Северсталь
1 : 3
Югра
19:30
СКА
9 : 0
Барыс
19:30
Витязь
3 : 4 Б
Динамо Москва
21:00
Слован
1 : 1
Йокерит
21:00
Медвешчак
2 : 1
Динамо Минск
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 6
03:00
Айлендерс
0 : 4
Тампа-Бэй
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 11
19:00
Динамо Балашиха
3 : 1
Дизель
19:30
Динамо СПб
5 : 2
Кристалл
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
14:00
СКА-Серебряные Львы
0 : 2
Алмаз
19:00
СКА-1946
2 : 0
Локо
Теннис.
Barclays ATP World Tour Finals 2016 / Одиночный разряд. Групповой турнир / Группа «Иван Лендл»
17:00
Монфис
3:6, 6:1, 4:6
Тим
23:10
Джокович
0:0
Раонич
Теннис.
Barclays ATP World Tour Finals 2016 / Парный разряд. Групповой турнир / Группа «Эдберг/Яррид»
15:00
Маррэй/Соарес
6:3, 6:4
Брайан Б./Брайан М.
21:00
Додиг/Мело
7:5, 6:4
Хьюи/Мирный
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:00
Анадолу Эфес
104 : 99
УНИКС
22:45
Милан
27 : 17
Баскония
22:00
Бамберг
58 : 57
Црвена Звезда
22:45
Маккаби Тель-Авив
57 : 54
Фенербахче
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 4
03:00
Индиана
88 : 69
Орландо
03:30
Нью-Йорк
93 : 77
Даллас
04:00
Хьюстон
115 : 88
Филадельфия
05:00
Юта
96 : 102
Мемфис
03:30
Детройт
104 : 88
Оклахома
04:00
Нью-Орлеан
106 : 105
Бостон
04:30
Сан-Антонио
94 : 90
Майами
06:30
Клипперс
127 : 95
Бруклин
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 5
20:00
Банвит
79 : 65
Монако
20:30
Ирони
76 : 61
Хелиос
20:30
Баккен Беарс
71 : 65
Скайлайнерс
20:30
Нимбурк
87 : 79
Арис
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 5
22:30
Виллербанн
33 : 36
Вентспилс
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 5
20:00
Морнар
67 : 76
Авеллино
20:00
Ювентус
104 : 82
Цибона
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 5
20:30
Стелмет
83 : 63
Сольноки Олай
22:30
Динамо Сассари
34 : 38
Бешикташ
22:00
Партизан
47 : 56
Спиро
Результаты дня
Хоккей
03:00
Коламбус
- : -
Вашингтон
Баскетбол
20:00
Локомотив
- : -
Олимпия
Баскетбол
22:00
Бавария
- : -
Зенит
Хоккей
03:30
Монреаль
- : -
Флорида
Баскетбол
20:15
Дарушафака
- : -
ЦСКА
Баскетбол
23:00
Реал
- : -
Панатинаикос
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 12
00:00
Эквадор
- : -
Венесуэла
02:30
Аргентина
- : -
Колумбия
02:30
Чили
- : -
Уругвай
05:15
Перу
- : -
Бразилия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. КОНКАКАФ / Пятый раунд Тур 2
01:05
Гондурас
- : -
Тринидад и Тобаго
05:05
Коста-Рика
- : -
США
05:05
Панама
- : -
Мексика
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Путь чемпионов. Второй раунд Первые матчи
19:00
Маккаби Хф (мол)
- : -
Динамо (мол)
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 8. Грозный
10:00
ЮФУ
- : -
КубГУ
13:00
ЧГУ
- : -
МФТИ
Хоккей.
CHL Canada Russia Series 2016
03:00
Россия (U-20)
- : -
Лига Квебека
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 14
18:00
Лада
- : -
Нефтехимик
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 6
03:00
Каролина
- : -
Сан-Хосе
03:00
Филадельфия
- : -
Оттава
03:30
Монреаль
- : -
Флорида
03:30
Даллас
- : -
Нью-Джерси
04:00
Миннесота
- : -
Калгари
03:00
Коламбус
- : -
Вашингтон
03:30
Детройт
- : -
Тампа-Бэй
03:30
Торонто
- : -
Нэшвилл
04:00
Виннипег
- : -
Чикаго
04:00
Сент-Луис
- : -
Баффало
05:00
Колорадо
- : -
Лос-Анджелес
06:00
Ванкувер
- : -
Рейнджерс
06:00
Анахайм
- : -
Эдмонтон
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 11
14:00
Ермак
- : -
Нефтяник
15:30
Торпедо У-К
- : -
Саров
19:00
Звезда
- : -
Буран
15:00
Сокол
- : -
Барс
16:00
Сарыарка
- : -
Ариада-НХ
19:00
СКА-Нева
- : -
Рязань
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 12
10:00
Алтай
- : -
Авто
17:00
Спутник Альметьевск
- : -
Ирбис
16:00
Снежные Барсы
- : -
Толпар
18:00
Реактор
- : -
Ладья
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 12
12:00
Тайфун
- : -
Крылья Советов
17:00
Чайка
- : -
ХК Рига
Баскетбол.
Евролига 2016/2017
20:15
Дарушафака
- : -
ЦСКА
21:00
Жальгирис
- : -
Галатасарай
21:00
Олимпиакос
- : -
Барселона
23:00
Реал
- : -
Панатинаикос
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа A
21:00
Цедевита
- : -
Гран Канария
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа B
20:15
Летувос Ритас
- : -
Химки
22:30
Фуэнлабрада
- : -
Альба Берлин
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа C
21:00
Будучность
- : -
Мурсия
22:00
Бавария
- : -
Зенит
21:00
МЗТ Скопье
- : -
Литкабелис
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа D
20:00
Локомотив
- : -
Олимпия
21:30
Ратиофарм
- : -
Валенсия
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 4
03:00
Кливленд
- : -
Торонто
04:00
Миннесота
- : -
Шарлотт
06:30
Лейкерс
- : -
Бруклин
03:30
Майами
- : -
Атланта
06:00
Портленд
- : -
Чикаго
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 5
20:00
Катайя
- : -
Рейер
20:30
Орадя
- : -
Химик
20:00
Пинар
- : -
Ле Ман
22:00
Маккаби Р
- : -
Автодор
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 5
20:00
Нептунас
- : -
ПАОК
22:30
Варезе
- : -
Роза Радом
20:00
Ушак Спортиф
- : -
Ольденбург
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 5
22:30
Теленет
- : -
Иберостар Тенерифе
22:30
Страсбур
- : -
Мега
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 5
22:30
Людвигсбург
- : -
АЕК Афины
Футзал.
Суперлига 2016/2017
17:00
Тюмень
- : -
Газпром-Югра
19:30
Динамо
- : -
Норильский никель
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СКА забросил девять безответных шайб «Барысу»
Илья Смирнов
15 ноября 2016, 22:03
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6 ноября 19:20
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12
«Терек» нанес «Зениту» первое поражение в премьер-лиге
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5 ноября 21:11
14
«Локомотив» разгромил «Анжи»
5 ноября 13:46
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«Спартак» добыл три очка в Томске
4 ноября 01:13
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«Краснодар» уступил «Шальке» в Гельзенкирхене
4 ноября 00:17
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Дубль Жулиано помог «Зениту» победить «Дандолк» и досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы
3 ноября 20:20
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Мегадевушки в «Мегаспорте». Липницкая, Погорилая и Радионова на московском льду
3 ноября 00:34
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ЦСКА крупно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов
2 ноября 16:33
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Тренировка «Зенита» перед матчем Лиги Европы с «Дандолком»