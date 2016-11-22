Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Viber
YouTube
Хоккей
17:00
Металлург
5 : 0
Динамо Москва
Хоккей
19:30
СКА
6 : 3
ЦСКА
Футбол
19:00
Терек
0 : 0
Томь
Футбол
23:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бёрнли
Все
футбол
хоккей
теннис
волейбол
баскетбол
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 14
19:00
Терек
0 : 0
Томь
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 12
23:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бёрнли
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 12
22:45
Леганес
2 : 0
Осасуна
Футбол.
Битва прогнозистов - Футбол 2016/2017 / РФПЛ - Групповой этап Тур 12
19:30
vesel76
30 : 29
irina-serov
19:30
ВВМ
0 : 27
Руст Спартак
19:30
Альберт65
35 : 21
AZP
19:30
Соколов Олег vkontakte
0 : 29
skryn67
19:30
Каракурт
25 : 38
irek-serov
19:30
Philipps
19 : 26
AlexeyKolesnik
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 14
17:00
Металлург
5 : 0
Динамо Москва
19:30
СКА
6 : 3
ЦСКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 6
01:00
Каролина
3 : 1
Виннипег
03:30
Детройт
2 : 3
Калгари
01:00
Рейнджерс
2 : 3 Б
Флорида
04:00
Анахайм
2 : 3
Лос-Анджелес
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 12
17:00
Молот-Прикамье
5 : 1
Челмет
17:00
Торос
3 : 2 ОТ
Зауралье
18:30
Химик
5 : 1
Дизель
17:00
Спутник
5 : 2
Южный Урал
17:30
Ижсталь
3 : 2
Рубин
19:00
ТХК
11 : 0
Кристалл
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 13
17:00
Мамонты Югры
3 : 1
Снежные Барсы
17:00
Тюменский Легион
6 : 2
Алтай
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
19:30
Калев
68 : 87
ЦСКА
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 4
03:00
Оклахома
111 : 115
Индиана
05:00
Сакраменто
102 : 99
Торонто
05:00
Денвер
105 : 91
Юта
05:30
Лейкерс
110 : 118
Чикаго
Результаты дня
Хоккей
15:30
Сибирь
1 : 2
Ак Барс
Футбол
20:00
ЦСКА
1 : 1
Байер
Футбол
22:45
Спортинг
- : -
Реал
Хоккей
16:00
Авангард
6 : 3
Лада
Футбол
22:45
Монако
- : -
Тоттенхэм
Футбол
22:45
Севилья
- : -
Ювентус
Все
футбол
хоккей
теннис
волейбол
баскетбол
формула-1
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа E Тур 5
20:00
ЦСКА
1 : 1
Байер
22:45
Монако
- : -
Тоттенхэм
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа F Тур 5
22:45
Спортинг
- : -
Реал
22:45
Боруссия
- : -
Легия
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа G Тур 5
22:45
Копенгаген
- : -
Порту
22:45
Лестер Сити
- : -
Брюгге
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа H Тур 5
22:45
Севилья
- : -
Ювентус
22:45
Динамо Загреб
- : -
Лион
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 5
14:00
ЦСКА (мол)
2 : 1
Байер (мол)
17:00
Монако (мол)
2 : 1
Тоттенхэм (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа F Тур 5
16:00
Боруссия (мол)
3 : 3
Легия (мол)
16:00
Спортинг (мол)
1 : 3
Реал (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа G Тур 5
17:45
Лестер Сити (мол)
2 : 3
Брюгге (мол)
18:00
Копенгаген (мол)
3 : 1
Порту (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа H Тур 5
16:00
Динамо Зг (мол)
1 : 2
Лион (мол)
18:00
Севилья (мол)
0 : 2
Ювентус (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Путь чемпионов. Второй раунд Ответные матчи
21:00
Аякс (мол)
0 : 0
ПАОК (мол)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 14
15:00
Металлург Нк
4 : 5
Нефтехимик
16:00
Авангард
6 : 3
Лада
19:30
Динамо Минск
3 : 2 Б
Йокерит
15:30
Сибирь
1 : 2
Ак Барс
19:00
Торпедо
5 : 0
Медвешчак
19:30
ХК Сочи
3 : 0
Слован
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 7
03:00
Баффало
4 : 2
Калгари
03:00
Питтсбург
2 : 5
Рейнджерс
04:00
Нэшвилл
3 : 1
Тампа-Бэй
06:30
Сан-Хосе
4 : 0
Нью-Джерси
03:00
Коламбус
2 : 3 ОТ
Колорадо
03:30
Даллас
3 : 2 ОТ
Миннесота
05:00
Эдмонтон
5 : 0
Чикаго
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 12
18:30
Нефтяник
4 : 1
Барс
19:30
Динамо СПб
0 : 4
Динамо Балашиха
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 13
16:30
Авто
4 : 6
Омские Ястребы
17:00
Мамонты Югры
2 : 1
Снежные Барсы
16:30
Толпар
2 : 3 ОТ
Белые Медведи
17:00
Тюменский Легион
4 : 1
Алтай
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 13
17:00
Красная Армия
4 : 1
ХК МВД
18:30
Алмаз
2 : 1
Амурские Тигры
19:30
ХК Рига
1 : 3
Атланты
18:00
Локо
3 : 2 Б
Тайфун
19:00
Крылья Советов
4 : 1
Чайка
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
15:00
Енисей
0 : 3
Белогорье
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 5
03:00
Вашингтон
106 : 101
Финикс
03:00
Филадельфия
101 : 94
Майами
03:30
Детройт
96 : 99
Хьюстон
04:00
Миннесота
93 : 99
Бостон
06:30
Клипперс
123 : 115
Торонто
03:00
Индиана
83 : 120
Голден Стэйт
03:00
Шарлотт
90 : 105
Мемфис
04:00
Милуоки
93 : 89
Орландо
04:30
Сан-Антонио
96 : 91
Даллас
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 6
20:00
Катайя
74 : 80
Орадя
22:30
Ле Ман
- : -
Маккаби Р
20:00
Химик
60 : 78
Пинар
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 6
20:00
Вентспилс
66 : 61
Нептунас
20:30
Роза Радом
63 : 83
Виллербанн
20:00
Ушак Спортиф
87 : 64
Варезе
22:00
Ольденбург
11 : 24
ПАОК
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 6
20:00
Мега
76 : 70
Теленет
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 6
22:30
Динамо Сассари
- : -
Людвигсбург
Результаты дня
Футбол
12:00
Ростов (мол)
- : -
Бавария (мол)
Футбол
20:00
Ростов
- : -
Бавария
Футбол
22:45
Селтик
- : -
Барселона
Хоккей
17:00
Металлург
- : -
Локомотив
Футбол
22:45
Атлетико
- : -
ПСВ
Футбол
22:45
Наполи
- : -
Динамо Киев
Все
футбол
хоккей
теннис
волейбол
баскетбол
формула-1
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа A Тур 5
22:45
Арсенал
- : -
ПСЖ
22:45
Лудогорец
- : -
Базель
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа B Тур 5
22:45
Наполи
- : -
Динамо Киев
22:45
Бешикташ
- : -
Бенфика
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа C Тур 5
22:45
Селтик
- : -
Барселона
22:45
Боруссия М
- : -
Манчестер Сити
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Группа D Тур 5
20:00
Ростов
- : -
Бавария
22:45
Атлетико
- : -
ПСВ
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 5
16:00
Арсенал Лондон (мол)
- : -
ПСЖ (мол)
16:00
Лудогорец (мол)
- : -
Базель (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 5
14:00
Бешикташ (мол)
- : -
Бенфика (мол)
17:00
Наполи (мол)
- : -
Динамо К (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 5
17:00
Селтик (мол)
- : -
Барселона (мол)
18:00
Боруссия М (мол)
- : -
Манчестер Сити (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 5
12:00
Ростов (мол)
- : -
Бавария (мол)
18:00
Атлетико (мол)
- : -
ПСВ (мол)
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Путь чемпионов. Второй раунд Ответные матчи
13:30
Динамо (мол)
- : -
Маккаби Хф (мол)
17:00
Рома (мол)
- : -
Корк Сити (мол)
20:00
Чукарички (мол)
- : -
Русенборг (мол)
16:00
Кайрат (мол)
- : -
Зальцбург (мол)
19:00
Цюрих (мол)
- : -
Виторул (мол)
21:00
Мидтьюлланд (мол)
- : -
Малага (мол)
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 14
16:30
Барыс
- : -
Куньлунь
17:00
Автомобилист
- : -
Амур
17:00
Металлург
- : -
Локомотив
17:00
Трактор
- : -
Динамо Москва
17:00
Салават Юлаев
- : -
Витязь
17:00
Югра
- : -
Адмирал
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 7
03:00
Бостон
- : -
Сент-Луис
03:30
Монреаль
- : -
Оттава
06:00
Анахайм
- : -
Айлендерс
03:00
Торонто
- : -
Каролина
03:30
Флорида
- : -
Филадельфия
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 12
17:00
Молот-Прикамье
- : -
Южный Урал
17:00
Торос
- : -
Рубин
19:00
Буран
- : -
Звезда
17:00
Спутник
- : -
Челмет
17:30
Ижсталь
- : -
Зауралье
19:00
Рязань
- : -
СКА-Нева
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 13
12:00
Авто
- : -
Омские Ястребы
13:00
Кузнецкие Медведи
- : -
Спутник Альметьевск
13:00
Толпар
- : -
Белые Медведи
14:30
Сибирские Снайперы
- : -
Реактор
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 13
17:00
Красная Армия
- : -
ХК МВД
18:30
Алмаз
- : -
Амурские Тигры
19:30
ХК Рига
- : -
Атланты
18:00
Локо
- : -
Тайфун
19:00
Крылья Советов
- : -
Чайка
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа A
20:00
Литкабелис
- : -
Цедевита
23:00
Гран Канария
- : -
Нижний Новгород
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа B
19:30
Химки
- : -
Фуэнлабрада
22:00
Альба Берлин
- : -
Бильбао
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа C
22:45
Уникаха
- : -
Будучность
23:00
Мурсия
- : -
Бавария
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа D
21:15
Хапоэль
- : -
Валенсия
22:30
Олимпия
- : -
Ратиофарм
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 5
03:30
Атланта
- : -
Нью-Орлеан
05:00
Денвер
- : -
Чикаго
03:30
Нью-Йорк
- : -
Портленд
06:30
Лейкерс
- : -
Оклахома
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 6
20:00
Хелиос
- : -
Банвит
22:00
Скайлайнерс
- : -
Арис
20:30
Баккен Беарс
- : -
Ирони
22:30
Монако
- : -
Нимбурк
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 6
20:30
Рейер
- : -
Автодор
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 6
20:00
Авеллино
- : -
Иберостар Тенерифе
20:30
Цибона
- : -
Страсбур
20:30
Морнар
- : -
Ювентус
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 6
18:00
Бешикташ
- : -
Сольноки Олай
22:30
Спиро
- : -
Стелмет
20:00
АЕК Афины
- : -
Партизан
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Фото
Видео
Конференции
Прогнозы
Голосования
Блоги
RSS
Авторы
Футбол
Россия
Премьер-лига
Кубок России
Переходные матчи
ПФЛ. Зона "Запад"
ПФЛ. Зона "Юг"
ПФЛ. Зона "Восток"
Таблица трансферов
ФНЛ
Суперкубок России
Молодежное первенство
ПФЛ. Зона "Центр"
ПФЛ. Зона "Урал-Приволжье"
НСФЛ
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Юношеская лига УЕФА
Англия
Премьер-лига
Кубок Англии
Суперкубок Англии
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Украина
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
МХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Евротур
Кубок мира
Чемпионат мира
Суперсерия
Кубок Шпенглера
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Бокс/ММА
Бокс
ММА
Фигурное
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Физ-ра
Тренировки
18+
Хоккей с мячом
Киберспорт
Другие
Автоспорт
Ралли
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Лига чемпионов
Чемпионат мира
НБА
Евролига
Еврокубок
Евробаскет
Биатлон
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Суперлига
Мировая лига
Водные виды
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Гандбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Паралимпизм
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Теннис
Итоговый турнир ATP
ATP
WTA
Новости
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
Турниры Большого Шлема
Тяжелая атлетика
Фехтование
Формула-1
Чемпионат мира
Хоккей на траве
Шахматы
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Олимпиада
Блоги
Конференции
Фэнтези
Бизнес
Допинг
Lifestyle
Экстрим
Гараж
Новости
Фэнтези
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
«Бавария» тренируется в Ростове
Александр Лагутеев
22 ноября 2016, 21:05
Источник:
Photo.sovsport.ru
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще галереи
22 ноября 21:18
29
ЦСКА и «Байер» сыграли вничью
22 ноября 20:25
9
«Ростов» готовится к «Баварии»
22 ноября 18:21
8
Эрнесто Инаркиев и Марк Глуховский обсудили матч за шахматную корону в редакции «Советского спорта»
22 ноября 15:22
10
Василий Первухин в редакции «Советского спорта»
21 ноября 21:48
12
Тренировка женской сборной России по гандболу
21 ноября 21:30
24
СКА победил ЦСКА
21 ноября 18:22
15
Тренировка ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Байером»
20 ноября 22:12
12
«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
20 ноября 18:20
21
«Спартак» в добавленное время вырвал победу у «Амкара»
20 ноября 17:27
16
«Краснодар» забил три безответных мяча «Уралу»
20 ноября 13:10
10
Ковалев проиграл Уорду решением судей
19 ноября 20:55
13
Хет-трик Мозякина помог «Магнитке» обыграть «Спартак»
19 ноября 20:54
15
ЦСКА дома обыграл «Барыс»
19 ноября 18:50
11
Desert Marathon в Эйлате: «Советский спорт» и другие
18 ноября 23:25
15
«Рубин» и «Ростов» победителя не выявили
18 ноября 22:58
17
ЦСКА без Еременко с минимальным счетом победил «Арсенал»
18 ноября 22:36
25
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в Евролиге
18 ноября 18:04
12
«Спартак» готовится к игре с «Амкаром»
18 ноября 17:10
12
Тренировка «Зенита» перед туром
17 ноября 22:47
15
«Спартак» уступил «Салавату Юлаеву»
17 ноября 21:18
10
«ЦСКА» обыграл «Югру»
17 ноября 20:07
17
СКА уступил «Автомобилисту» и прервал свою 15-матчевую победную серию
17 ноября 18:31
15
Эдуард Хусаинов избран президентом Федерации бокса России
15 ноября 22:03
10
СКА забросил девять безответных шайб «Барысу»
15 ноября 18:53
7
Хабиб прилетел: как бойца встречали на родине
14 ноября 19:48
14
Круглый стол кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова
14 ноября 18:22
25
Звезды Парижа. Лучшие моменты показательных выступлений на «Гран-при» во Франции