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Хоккей  Сибирь1 : 2Ак Барс
Футбол  ЦСКА1 : 1Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард6 : 3Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
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ЦСКА и «Байер» сыграли вничью29ЦСКА и «Байер» сыграли вничью
«Ростов» готовится к «Баварии»9«Ростов» готовится к «Баварии»
Эрнесто Инаркиев и Марк Глуховский обсудили матч за шахматную корону в редакции «Советского спорта»8Эрнесто Инаркиев и Марк Глуховский обсудили матч за шахматную корону в редакции «Советского спорта»
Василий Первухин в редакции «Советского спорта»10Василий Первухин в редакции «Советского спорта»
Тренировка женской сборной России по гандболу12Тренировка женской сборной России по гандболу
СКА победил ЦСКА24СКА победил ЦСКА
Тренировка ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Байером»15Тренировка ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Байером»
«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»12«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
«Спартак» в добавленное время вырвал победу у «Амкара»21«Спартак» в добавленное время вырвал победу у «Амкара»
«Краснодар» забил три безответных мяча «Уралу»16«Краснодар» забил три безответных мяча «Уралу»
Ковалев проиграл Уорду решением судей10Ковалев проиграл Уорду решением судей
Хет-трик Мозякина помог «Магнитке» обыграть «Спартак»13Хет-трик Мозякина помог «Магнитке» обыграть «Спартак»
ЦСКА дома обыграл «Барыс»15ЦСКА дома обыграл «Барыс»
Desert Marathon в Эйлате: «Советский спорт» и другие11Desert Marathon в Эйлате: «Советский спорт» и другие
«Рубин» и «Ростов» победителя не выявили15«Рубин» и «Ростов» победителя не выявили
ЦСКА без Еременко с минимальным счетом победил «Арсенал»17ЦСКА без Еременко с минимальным счетом победил «Арсенал»
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в Евролиге25ЦСКА обыграл «Жальгирис» в Евролиге
«Спартак» готовится к игре с «Амкаром»12«Спартак» готовится к игре с «Амкаром»
Тренировка «Зенита» перед туром12Тренировка «Зенита» перед туром
«Спартак» уступил «Салавату Юлаеву»15«Спартак» уступил «Салавату Юлаеву»
«ЦСКА» обыграл «Югру»10«ЦСКА» обыграл «Югру»
СКА уступил «Автомобилисту» и прервал свою 15-матчевую победную серию17СКА уступил «Автомобилисту» и прервал свою 15-матчевую победную серию
Эдуард Хусаинов избран президентом Федерации бокса России15Эдуард Хусаинов избран президентом Федерации бокса России
СКА забросил девять безответных шайб «Барысу»10СКА забросил девять безответных шайб «Барысу»
Хабиб прилетел: как бойца встречали на родине7Хабиб прилетел: как бойца встречали на родине
Круглый стол кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова14Круглый стол кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова
Звезды Парижа. Лучшие моменты показательных выступлений на «Гран-при» во Франции25Звезды Парижа. Лучшие моменты показательных выступлений на «Гран-при» во Франции