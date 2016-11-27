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Футбол
11:30
Амкар
1 : 0
Арсенал Тула
Футбол
14:00
ЦСКА
0 : 0
Рубин
Футбол
18:00
Терек
0 : 1
Спартак
Футбол
13:00
Волгарь
0 : 1
Динамо
Футбол
17:00
Локомотив
1 : 1
Урал
Футбол
20:30
Бавария
2 : 1
Байер
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 15
11:30
Амкар
1 : 0
Арсенал Тула
17:00
Локомотив
1 : 1
Урал
14:00
ЦСКА
0 : 0
Рубин
18:00
Терек
0 : 1
Спартак
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 15
12:00
Ростов (мол)
1 : 3
Анжи (мол)
15:00
Краснодар (мол)
5 : 2
Зенит (мол)
13:00
Крылья Советов (мол)
2 : 1
Томь (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 13
15:30
Бёрнли
1 : 2
Манчестер Сити
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Сандерленд
18:00
Халл Сити
1 : 1
Вест Бромвич
18:00
Лестер Сити
2 : 2
Мидлсбро
18:00
Суонси
5 : 4
Кристал Пэлас
20:30
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 24
08:00
СКА-Хабаровск
5 : 0
Кубань
11:00
Сибирь
2 : 1
Нефтехимик
14:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Енисей
15:00
Тосно
5 : 2
Сокол
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
09:00
Луч-Энергия
1 : 3
Тюмень
13:00
Волгарь
0 : 1
Динамо
14:00
Спартак-2
1 : 2
Шинник
16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 13
15:00
Малага
4 : 3
Депортиво
20:30
Эспаньол
3 : 0
Леганес
18:15
Реал
2 : 1
Спортинг
22:45
Севилья
2 : 1
Валенсия
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 12
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Боруссия
17:30
Гамбург
2 : 2
Вердер
17:30
Кёльн
0 : 0
Аугсбург
17:30
Боруссия М
1 : 1
Хоффенхайм
17:30
Ингольштадт
1 : 1
Вольфсбург
20:30
Бавария
2 : 1
Байер
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 14
20:00
Торино
2 : 1
Кьево
22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 14
19:10
Монако
4 : 0
Марсель
22:00
Бордо
3 : 2
Дижон
22:00
Нант
0 : 0
Лилль
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
22:00
Кан
1 : 1
Генгам
22:00
Метц
3 : 3
Лорьян
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 16
15:00
Черноморец
2 : 1
Звезда
20:30
Волынь
1 : 4
Динамо Киев
15:00
Сталь
0 : 1
Ворскла
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 14
13:00
Металлург Нк
3 : 2
Лада
14:00
Авангард
2 : 3 ОТ
Ак Барс
17:00
Торпедо
1 : 4
Динамо Минск
17:00
ХК Сочи
0 : 1
Медвешчак
13:30
Сибирь
2 : 6
Нефтехимик
15:00
Автомобилист
4 : 3
Куньлунь
17:00
Спартак
4 : 2
Слован
18:00
Динамо Рига
1 : 2
Йокерит
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 7
00:05
Анахайм
2 : 3
Чикаго
00:05
Сан-Хосе
3 : 2
Айлендерс
02:00
Нэшвилл
5 : 1
Виннипег
03:30
Нью-Джерси
4 : 5 ОТ
Детройт
04:30
Даллас
2 : 1
Ванкувер
00:05
Миннесота
6 : 2
Питтсбург
01:00
Вашингтон
3 : 1
Баффало
03:30
Бостон
1 : 2
Калгари
03:30
Тампа-Бэй
3 : 5
Коламбус
05:00
Аризона
3 : 2 Б
Эдмонтон
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 12
17:00
Ариада-НХ
1 : 4
Ермак
17:00
Динамо Балашиха
2 : 3
Динамо СПб
17:00
Саров
2 : 3 Б
Сокол
17:00
Дизель
1 : 2 ОТ
Химик
17:00
Кристалл
- : -
ТХК
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 13
11:00
Стальные Лисы
4 : 1
Сарматы
13:00
Ирбис
2 : 1
Ладья
11:00
Толпар
2 : 3 Б
Омские Ястребы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 13
13:00
Локо
1 : 2
Амурские Тигры
14:00
Алмаз
2 : 0
Тайфун
14:00
ХК Рига
5 : 3
МХК Динамо СПб
13:00
Красная Армия
0 : 1
Чайка
14:00
Крылья Советов
2 : 10
ХК МВД
Теннис.
Кубок Дэвиса 2016 / Финал. Хорватия - Аргентина
17:00
Чилич/Додиг
7:6, 7:6, 6:3
Дель Потро/Майер
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
13:00
Енисей
3 : 0
Динамо Кр
16:00
НОВА
2 : 3
Урал
18:00
Динамо М
3 : 1
Газпром-Югра
14:00
Кузбасс
3 : 0
Нефтяник
17:00
Факел
3 : 1
Югра-Самотлор
18:00
Динамо-ЛО
0 : 3
Зенит-Казань
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
15:00
Цмоки-Минск
73 : 77
Химки
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 5
03:00
Орландо
91 : 94
Вашингтон
03:30
Кливленд
128 : 90
Даллас
03:30
Филадельфия
89 : 105
Чикаго
04:00
Мемфис
81 : 90
Майами
04:00
Юта
95 : 68
Атланта
03:30
Детройт
108 : 97
Клипперс
03:30
Нью-Йорк
113 : 111
Шарлотт
04:00
Индиана
118 : 97
Бруклин
04:00
Милуоки
99 : 105
Торонто
05:00
Денвер
129 : 132
Оклахома
05:00
Финикс
85 : 98
Миннесота
06:30
Лейкерс
85 : 109
Голден Стэйт
06:00
Портленд
119 : 104
Нью-Орлеан
06:30
Сакраменто
104 : 117
Хьюстон
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при Абу-Даби
13:00
Гран-при Абу-Даби. Практика III
16:00
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
Футзал.
Суперлига 2016/2017
13:00
Синара
1 : 2
КПРФ
15:00
Прогресс
0 : 6
Дина
Результаты дня
Футбол
14:00
Крылья Советов
3 : 0
Томь
Биатлон
17:30
Смешанная эстафета
Биатлон
20:10
Супермикст
Футбол
16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
Футбол
19:00
Краснодар
0 : 0
Зенит
Футбол
20:30
Днепр
- : -
Шахтер
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Первый этап. Эстерсунд
17:30
Смешанная эстафета
20:10
Супермикст
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 15
14:00
Крылья Советов
3 : 0
Томь
19:00
Краснодар
0 : 0
Зенит
16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 13
15:00
Уотфорд
0 : 1
Сток Сити
19:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вест Хэм
17:15
Арсенал
3 : 1
Борнмут
19:30
Саутгемптон
1 : 0
Эвертон
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 13
14:00
Вильярреал
0 : 2
Алавес
20:30
Сельта
- : -
Гранада
18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
22:45
Реал Сосьедад
- : -
Барселона
Футбол.
Чемпионат Германии 2016/2017 Тур 12
17:30
Шальке 04
3 : 1
Дармштадт
19:30
Герта
0 : 1
Майнц
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 14
14:30
Палермо
0 : 1
Лацио
17:00
Дженоа
3 : 1
Ювентус
17:00
Кротоне
1 : 1
Сампдория
17:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
17:00
Кальяри
2 : 1
Удинезе
22:45
Рома
- : -
Пескара
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 14
17:00
Анже
1 : 2
Сент-Этьен
22:45
Лион
- : -
ПСЖ
19:00
Ницца
1 : 0
Бастия
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 Тур 16
15:00
Александрия
1 : 1
Олимпик
20:30
Днепр
- : -
Шахтер
18:00
Карпаты
2 : 2
Заря
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 14
14:00
Барыс
2 : 1 ОТ
Амур
14:30
Салават Юлаев
1 : 2
Локомотив
14:30
Трактор
3 : 2
Витязь
17:00
Северсталь
3 : 4
СКА
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 7
03:00
Детройт
1 : 2 ОТ
Монреаль
03:00
Питтсбург
4 : 3 Б
Нью-Джерси
03:00
Флорида
2 : 1 Б
Коламбус
06:00
Колорадо
2 : 3 Б
Ванкувер
06:30
Сан-Хосе
2 : 3
Анахайм
03:00
Оттава
2 : 1
Каролина
03:00
Торонто
4 : 2
Вашингтон
04:00
Сент-Луис
4 : 3 Б
Миннесота
06:30
Лос-Анджелес
2 : 1 ОТ
Чикаго
21:00
Бостон
- : -
Тампа-Бэй
21:00
Виннипег
- : -
Нэшвилл
23:00
Эдмонтон
- : -
Аризона
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 12
11:00
Челмет
0 : 3
Молот-Прикамье
15:00
Рубин
2 : 0
Ижсталь
15:00
Зауралье
2 : 4
Торос
15:00
Южный Урал
2 : 3 Б
Спутник
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 13
11:00
Авто
3 : 1
Белые Медведи
11:00
Толпар
6 : 4
Омские Ястребы
11:00
Стальные Лисы
3 : 2
Сарматы
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 13
13:00
Локо
4 : 3
Амурские Тигры
13:00
Крылья Советов
1 : 3
ХК МВД
13:00
Красная Армия
4 : 2
Чайка
14:00
ХК Рига
3 : 1
МХК Динамо СПб
Теннис.
Кубок Дэвиса 2016 / Финал. Хорватия - Аргентина
16:00
Чилич
7:6, 6:2, 5:7, 1:1
Дель Потро
18:00
Карлович
- : -
Дельбонис
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017
13:00
Енисей
75 : 100
Зенит
16:00
Локомотив
107 : 64
ВЭФ
18:00
УНИКС
104 : 91
Калев
15:30
Парма
65 : 82
Астана
17:00
ЦСКА
105 : 78
Нижний Новгород
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 5
03:00
Вашингтон
100 : 112
Сан-Антонио
04:00
Майами
107 : 110
Мемфис
06:30
Голден Стэйт
115 : 102
Миннесота
23:30
Финикс
- : -
Денвер
03:00
Шарлотт
107 : 102
Нью-Йорк
04:00
Оклахома
106 : 88
Детройт
21:00
Филадельфия
- : -
Кливленд
Формула-1.
Сезон 2016 / Гран-при Абу-Даби
16:00
Гран-при Абу-Даби. Гонка
Результаты дня
Хоккей
17:00
Автомобилист
- : -
Адмирал
Хоккей
21:00
Медвешчак
- : -
Сибирь
Хоккей
19:30
ЦСКА
- : -
Динамо Москва
Футбол
23:00
Интер
- : -
Фиорентина
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Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 13
22:45
Лас-Пальмас
- : -
Атлетик
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 14
21:00
Наполи
- : -
Сассуоло
23:00
Интер
- : -
Фиорентина
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
17:00
Югра
- : -
Куньлунь
19:30
ЦСКА
- : -
Динамо Москва
17:00
Автомобилист
- : -
Адмирал
21:00
Медвешчак
- : -
Сибирь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 7
02:00
Каролина
- : -
Флорида
03:00
Филадельфия
- : -
Калгари
03:00
Рейнджерс
- : -
Оттава
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
18:30
Ариада-НХ
- : -
Торпедо У-К
18:30
Саров
- : -
Сарыарка
19:00
Дизель
- : -
ТХК
18:30
Нефтяник
- : -
Ермак
19:00
Барс
- : -
Сокол
19:00
Кристалл
- : -
Химик
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 13
12:00
Авто
- : -
Белые Медведи
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 14
13:00
Кузнецкие Медведи
- : -
Реактор
14:30
Сибирские Снайперы
- : -
Спутник Альметьевск
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 14
12:00
Алмаз
- : -
Тайфун
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 5
02:00
Бруклин
- : -
Сакраменто
02:00
Орландо
- : -
Милуоки
05:00
Портленд
- : -
Хьюстон
02:00
Индиана
- : -
Клипперс
03:00
Даллас
- : -
Нью-Орлеан
05:30
Лейкерс
- : -
Атланта
Результаты дня
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«Крылья Советов» разгромили «Томь»
Юрий Стрелец
27 ноября 2016, 19:18
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