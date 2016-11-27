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Футбол  Крылья Советов3 : 0Томь
Биатлон  Смешанная эстафета
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Футбол  Краснодар0 : 0Зенит
Футбол  Днепр- : -Шахтер
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«Ростов» победил «Анжи»12«Ростов» победил «Анжи»
«Спартак» обыграл «Терек» и стал чемпионом первого круга16«Спартак» обыграл «Терек» и стал чемпионом первого круга
ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»14ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»
«Советский спорт» на жеребьевке Кубка конфедераций11«Советский спорт» на жеребьевке Кубка конфедераций
«Урал» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Локомотивом»18«Урал» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Локомотивом»
ЦСКА разгромил «Басконию» в Евролиге30ЦСКА разгромил «Басконию» в Евролиге
«Зенит» не испытал проблем в матче с «Маккаби»10«Зенит» не испытал проблем в матче с «Маккаби»
Гол Смолова спас «Краснодар» от поражения в матче с «Зальцбургом»18Гол Смолова спас «Краснодар» от поражения в матче с «Зальцбургом»
«Ростов» вырвал победу у «Баварии» в Лиге чемпионов30«Ростов» вырвал победу у «Баварии» в Лиге чемпионов
Тренировка «Зенита» и «Маккаби» перед матчем Лиги Европы25Тренировка «Зенита» и «Маккаби» перед матчем Лиги Европы
Хабиб Нурмагомедов в гостях у «Советского Спорта»14Хабиб Нурмагомедов в гостях у «Советского Спорта»
ЦСКА и «Байер» сыграли вничью37ЦСКА и «Байер» сыграли вничью
«Бавария» тренируется в Ростове13«Бавария» тренируется в Ростове
«Ростов» готовится к «Баварии»9«Ростов» готовится к «Баварии»
Эрнесто Инаркиев и Марк Глуховский обсудили матч за шахматную корону в редакции «Советского спорта»8Эрнесто Инаркиев и Марк Глуховский обсудили матч за шахматную корону в редакции «Советского спорта»
Василий Первухин в редакции «Советского спорта»10Василий Первухин в редакции «Советского спорта»
Тренировка женской сборной России по гандболу12Тренировка женской сборной России по гандболу
СКА победил ЦСКА24СКА победил ЦСКА
Тренировка ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Байером»15Тренировка ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Байером»
«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»12«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
«Спартак» в добавленное время вырвал победу у «Амкара»21«Спартак» в добавленное время вырвал победу у «Амкара»
«Краснодар» забил три безответных мяча «Уралу»16«Краснодар» забил три безответных мяча «Уралу»
Ковалев проиграл Уорду решением судей10Ковалев проиграл Уорду решением судей
Хет-трик Мозякина помог «Магнитке» обыграть «Спартак»13Хет-трик Мозякина помог «Магнитке» обыграть «Спартак»
ЦСКА дома обыграл «Барыс»15ЦСКА дома обыграл «Барыс»
Desert Marathon в Эйлате: «Советский спорт» и другие11Desert Marathon в Эйлате: «Советский спорт» и другие
«Рубин» и «Ростов» победителя не выявили15«Рубин» и «Ростов» победителя не выявили