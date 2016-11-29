Уникальные фотографии из книги Алексея Смертина

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Хоккей
19:30
ЦСКА
2 : 3 Б
Динамо Москва
Футбол
21:00
Наполи
1 : 1
Сассуоло
Хоккей
21:00
Медвешчак
0 : 2
Сибирь
Футбол
23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
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Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 13
22:45
Лас-Пальмас
3 : 1
Атлетик
Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 14
21:00
Наполи
1 : 1
Сассуоло
23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
17:00
Югра
2 : 4
Куньлунь
19:30
ЦСКА
2 : 3 Б
Динамо Москва
17:00
Автомобилист
3 : 2 Б
Адмирал
21:00
Медвешчак
0 : 2
Сибирь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 7
02:00
Каролина
3 : 2
Флорида
03:00
Филадельфия
5 : 3
Калгари
03:00
Рейнджерс
0 : 2
Оттава
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
18:30
Ариада-НХ
1 : 3
Торпедо У-К
18:30
Саров
1 : 0
Сарыарка
19:00
Дизель
4 : 0
ТХК
18:30
Нефтяник
4 : 3
Ермак
19:00
Барс
3 : 0
Сокол
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 14
12:00
Авто
2 : 4
Белые Медведи
14:30
Сибирские Снайперы
3 : 4 ОТ
Спутник Альметьевск
13:00
Кузнецкие Медведи
2 : 4
Реактор
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Запад Неделя 14
18:30
Алмаз
5 : 4
Тайфун
Баскетбол.
НБА 2016/17 Неделя 5
02:00
Бруклин
105 : 122
Сакраменто
02:00
Орландо
96 : 104
Милуоки
05:00
Портленд
114 : 130
Хьюстон
02:00
Индиана
91 : 70
Клипперс
03:00
Даллас
91 : 81
Нью-Орлеан
05:30
Лейкерс
109 : 94
Атланта
Результаты дня
Хоккей
19:00
Ак Барс
- : -
Торпедо
Хоккей
19:30
Йокерит
- : -
Металлург
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Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 16
13:00
Рубин (мол)
2 : 2
Арсенал (мол)
20:30
Зенит (мол)
- : -
Уфа (мол)
14:00
ЦСКА (мол)
6 : 0
Оренбург (мол)
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 15
21:00
Лилль
- : -
Кан
23:00
Дижон
- : -
Монако
21:00
Лорьян
- : -
Ренн
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
18:00
Лада
- : -
ХК Сочи
19:00
Ак Барс
- : -
Торпедо
19:30
Динамо Минск
- : -
Трактор
19:00
Нефтехимик
- : -
Спартак
19:30
Йокерит
- : -
Металлург
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 8
02:00
Айлендерс
2 : 1 ОТ
Калгари
03:00
Сент-Луис
4 : 3 ОТ
Даллас
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
16:30
Зауралье
2 : 0
Ижсталь
16:30
Южный Урал
0 : 0
Молот-Прикамье
16:30
Челмет
0 : 0
Спутник
17:00
Рубин
1 : 1
Торос
Хоккей.
МХЛ 2016/2017 / Восток Неделя 14
13:00
Кузнецкие Медведи
1 : 4
Реактор
14:30
Сибирские Снайперы
2 : 1
Спутник Альметьевск
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Вашингтон
101 : 95
Сакраменто
03:30
Нью-Йорк
103 : 112
Оклахома
04:00
Мемфис
85 : 104
Шарлотт
06:30
Голден Стэйт
105 : 100
Атланта
03:30
Майами
104 : 112
Бостон
03:30
Торонто
122 : 95
Филадельфия
04:00
Миннесота
103 : 112
Юта
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа A Тур 7
20:00
Банвит
- : -
Баккен Беарс
20:30
Нимбурк
- : -
Хелиос
20:30
Ирони
- : -
Скайлайнерс
22:00
Арис
- : -
Монако
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 7
20:00
Ювентус
- : -
Авеллино
22:30
Страсбур
- : -
Морнар
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа E Тур 7
20:00
Стелмет
- : -
АЕК Афины
22:00
Людвигсбург
- : -
Бешикташ
20:00
Сольноки Олай
- : -
Спиро
22:30
Партизан
- : -
Динамо Сассари
Результаты дня
Футбол
17:00
Урал
- : -
Ростов
Футбол
19:30
Зенит
- : -
Уфа
Баскетбол
19:30
Химки
- : -
Альба Берлин
Футбол
19:00
Рубин
- : -
Арсенал Тула
Футбол
19:30
ЦСКА
- : -
Оренбург
Биатлон
20:00
Индивидуальная гонка. Женщины
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Биатлон.
Кубок мира 2016/17 / Первый этап. Эстерсунд
20:00
Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 16
17:00
Урал
- : -
Ростов
19:30
Зенит
- : -
Уфа
19:00
Рубин
- : -
Арсенал Тула
19:30
ЦСКА
- : -
Оренбург
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 16
10:30
Урал (мол)
- : -
Ростов (мол)
13:00
Томь (мол)
- : -
Локомотив (мол)
13:00
Крылья Советов (мол)
- : -
Спартак (мол)
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 15
21:00
Сент-Этьен
- : -
Марсель
21:00
Бастия
- : -
Бордо
21:00
Тулуза
- : -
Монпелье
23:00
ПСЖ
- : -
Анже
21:00
Нанси
- : -
Метц
21:00
Нант
- : -
Лион
21:00
Генгам
- : -
Ницца
Футбол.
Юношеская лига УЕФА 2016/2017 / Путь чемпионов. Второй раунд Ответные матчи
17:00
Спарта (мол)
- : -
Алтинорду (мол)
Футбол.
Кубок Украины 2016/2017 1/4 финала
18:00
Нефтяник-Укрнефть
- : -
Динамо Киев
18:00
Николаев
- : -
Ильичевец
18:00
Днепр
- : -
Ворскла
18:00
Полтава
- : -
Шахтер
Хоккей.
КХЛ 2016/2017 Неделя 15
19:00
Локомотив
- : -
Югра
19:30
Витязь
- : -
Автомобилист
21:00
Медвешчак
- : -
Металлург Нк
19:00
Динамо Рига
- : -
Салават Юлаев
19:30
Динамо Москва
- : -
Барыс
21:30
Слован
- : -
Сибирь
Хоккей.
НХЛ. Регулярный чемпионат 2016/2017 Неделя 8
02:00
Коламбус
- : -
Тампа-Бэй
02:00
Филадельфия
- : -
Бостон
02:30
Оттава
- : -
Баффало
03:30
Чикаго
- : -
Флорида
04:00
Эдмонтон
- : -
Торонто
02:00
Рейнджерс
- : -
Каролина
02:30
Детройт
- : -
Даллас
03:00
Виннипег
- : -
Нью-Джерси
04:00
Колорадо
- : -
Нэшвилл
05:00
Анахайм
- : -
Монреаль
05:00
Ванкувер
- : -
Миннесота
05:00
Сан-Хосе
- : -
Аризона
Хоккей.
ВХЛ 2016/2017 Неделя 13
18:30
Ариада-НХ
- : -
Сарыарка
18:30
Саров
- : -
Торпедо У-К
19:00
Дизель
- : -
Динамо Балашиха
18:30
Нефтяник
- : -
Сокол
19:00
Барс
- : -
Ермак
19:00
СКА-Нева
- : -
ТХК
Волейбол.
Суперлига 2016/2017
Локомотив
- : -
Динамо М
Югра-Самотлор
- : -
Кузбасс
Зенит-Казань
- : -
НОВА
Динамо Кр
- : -
Белогорье
Газпром-Югра
- : -
Факел
Нефтяник
- : -
Динамо-ЛО
Урал
- : -
Енисей
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа A
19:30
Нижний Новгород
- : -
Литкабелис
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа B
19:30
Химки
- : -
Альба Берлин
20:00
Летувос Ритас
- : -
Бильбао
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа C
20:30
Мурсия
- : -
Зенит
22:45
Цедевита
- : -
МЗТ Скопье
22:00
Бавария
- : -
Уникаха
Баскетбол.
Еврокубок 2016/2017 / Группа D
21:15
Хапоэль
- : -
Олимпия
21:30
Ратиофарм
- : -
Локомотив
Баскетбол.
НБА 2016/17
03:00
Шарлотт
- : -
Детройт
04:00
Милуоки
- : -
Кливленд
04:30
Сан-Антонио
- : -
Орландо
03:30
Бруклин
- : -
Клипперс
04:00
Нью-Орлеан
- : -
Лейкерс
05:00
Юта
- : -
Хьюстон
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа B Тур 7
20:00
Автодор
- : -
Ле Ман
20:30
Орадя
- : -
Рейер
20:00
Пинар
- : -
Катайя
22:00
Маккаби Р
- : -
Химик
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа C Тур 7
20:00
Нептунас
- : -
Роза Радом
22:30
Варезе
- : -
Ольденбург
20:00
ПАОК
- : -
Вентспилс
22:30
Виллербанн
- : -
Ушак Спортиф
Баскетбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Групповой этап / Группа D Тур 7
22:30
Теленет
- : -
Цибона
22:30
Иберостар Тенерифе
- : -
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Уникальные фотографии из книги Алексея Смертина
29 ноября 2016, 16:01
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